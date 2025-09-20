Kiakadt Magyarországra a külföldi óriásmulti, mert nem vehette meg az egyik legfontosabb élelmiszerüzemet: Romániában bezzeg engedték neki

A görög Hellenic Dairies azt állította a Rutersnek, hogy jelentős beruházásokat tervezett, miután megállapodott a magyar élelmiszerüzem, az Alföldi Tej Kft. felvásárlásáról. A tranzakciót a magyar kormány megakadályozta, így egyúttal a görög vállalat kelet-európai terjeszkedési tervei megtorpantak.
A kabinet kedden jelentette be, hogy megtiltja az Alföldi Tej Kft. külföldi kézbe kerülését. A döntést azzal indokolták, hogy egy külföldi felvásárlás esetén a nyers tej kivitelre kerülhetne, a feldolgozott termékeket pedig Magyarországnak magasabb áron kellene visszavásárolnia. A kormány az elmúlt időszakban több stratégiai ágazatban is szigorúan fellépett a külföldi felvásárlásokkal szemben.
A Hellenic Dairies az elmúlt években sikeresen bővítette jelenlétét a régióban, Romániában, Bulgáriában és Cipruson is felvásárlásokkal erősítette piaci pozícióját.
Magyarország azonban a kormányzati döntés miatt kimaradt ebből a terjeszkedési hullámból,
így a cég tervei egyelőre nem valósulhatnak meg a hazai piacon.
2025. június 5-én érkezett hivatalos bejelentés a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz (NGM), amely szerint egy külföldi tulajdonú vállalatcsoport meg kívánja vásárolni a magyar tulajdonban lévő Alföldi Tej Kft. 100 százalékos üzletrészét – írta korábban a tárca. Az NGM az Agrárminisztérium bevonásával megvizsgálta az adásvételi szerződés tartalmát, és a tranzakció megtiltása mellett döntött annak alapján, hogy az ügylethez kapcsolódó tulajdonszerzés esetében fennáll Magyarország államérdeke veszélyeztetésének lehetősége.
A Hellenic Dairies közleményben reagált a döntésre: érvelésük szerint a céljuk az volt, hogy fenntartsák és bővítsék a magyar élelmiszerüzem belföldi tevékenységét, új termékekkel gazdagítsák a portfóliót, fejlesszék a beszállítói hálózatot, valamint korszerűsítsék az üzemeket és az infrastruktúrát. Megjegyezték, hogy a részletes üzleti terv az engedélyezési dokumentációban is szerepelt.
A korábbi külföldi felvásárlások, különösen a stratégiai jelentőségű ágazatokban azonban finoman szólva sem a fenti forgatókönyvet támasztják alá. Elég csak az energiaszektorra gondolni, vagy akár magára az élelmiszeriparra. Az érdekeltségek megszerzése sokszor eredményezte az adott kapacitás teljes leépítését, például a cukorgyárak esetében is.
Akárhogy is, az Alföldtej esetében
vételárat egyik fél sem hozta nyilvánosságra.
Az Alföldi Tej Kft. Magyarország egyik legnagyobb tejipari szereplője, amely a hazai nyers tej felvásárlásának közel ötödét biztosítja. A társaság több mint 700 embert foglalkoztat, és évente közel 270 millió liter tejet dolgoz fel. A cég pénzügyi helyzete azonban nem kedvező: a nyilvános adatok szerint 2021 óta veszteséges.
