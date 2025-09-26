Itt most a legjobb élni a világon: Budapest egyik városnegyede is felkerült a hivatalos ranglistára

A Time Out magazin immár nyolcadik éve elkészíti a világ legmenőbb környékeit tartalmazó rangsorát. Az erre érdemes városrészeket a helyi viszonyokat jól ismerő szakértők jelölik, akik személyesen ismerik azok mindennapjait. A kiválasztásnál több szempont számít, köztük a kulturális kínálat, a közösségi- és éjszakai élet, a gasztronómia, valamint az a sajátos atmoszféra, ami megkülönbözteti az adott negyedet a többitől. Az idén a budapesti Margit-negyed is feltűnik a ranglistán – írja az Origo.

A Margit-negyedet beválasztották a világ legmenőbb városrészei közé / Fotó: Róka László / MTI

Tavaly a marseille-i Nortre-Dame-Du-Mont végzett az élen művészi bájával és számos nagyszerű étkezési lehetőségével, az azt megelőző évben pedig a kolumbiai Medellínben található Laureles lett az első.

A világ legmenőbb környéke 2025-ben a tokiói Jimbōchō városrész lett.

A japán fővárosnak ez az aprócska szeglete menedéket nyújt a forgalmas és zajos metropolisz közvetlen közelében, és generációk óta a tokiói értelmiségiek kedvelt találkozóhelye.

Jimbōchō talán leginkább a könyvesboltjairól ismert, amelyekből 130 található a városrészben. Legtöbbjük használt könyvekre specializálódott, de jó tudni, hogy az üzletek általában korán zárnak. Generációk töltik itt az idejüket együtt, diákok és idősek olvasnak, kávéznak és ebédelnek egymás mellett. Ez egy olyan hely, ahol a múlt élénken áthatja a jelent és megvan a sajátos atmoszférája.

Tokió Jimbōchō városnegyede elsősorban a könyvesboltjairól híres:

A második helyen Belgium legnagyobb második városának, Antwerpennek, Borgerhout negyede végzett, a harmadikon Barra Funda, a brazíliai São Paulo „alternatív lelke”.

Miért menő a Margit-negyed?

A II. kerületi Margit-negyed az idei rangsorban a 34. helyre került. Az indokolás szerint

a XI. kerületben található Bartók Béla út sikerén felbuzdulva, a helyi önkormányzat arra ösztönzi a vállalkozókat, hogy nyissanak divatos kávézókat és menő butikokat, hogy egy izgalmas új negyedet hozzanak létre a Margit-híd közelében, ahol múlt, jelen és jövő különleges összhangot alkot.

Ezen a téren jelentős előrehaladást ért el ez a negyed, hiszen egy spanyol/japán fúziós étteremmel szemben a múltat idézi egy cipészműhely, de a szocialista időkben épült közeli Lottóház is.