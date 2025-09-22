Az erős forint az MNB-nél is új húrokat pendíthet meg, de galambtáncra most még ne számítsunk

A monetáris tanács keddi döntését nagyjából borítékolni lehet: az alapkamat változatlanul 6,5 százalék marad. A módosításra sem az eddigi kommunikáció nem utal, sem az inflációs folyamatok nem teszik lehetővé – mondta a Világgazdaságnak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. A jegybankárok kedden ülne össze egy hónap után ismét, hogy döntsenek a jegybanki alapkamatról, amely már egy éve változatlan szinten áll. Utoljára tavaly szeptemberben, pontosan egy évvel ezelőtt nyúltak hozzá a monetáris kondíciókhoz, majd októbertől az amerikai elnökválasztással egy időben megjelenő pénzpiaci turbulencia miatt állították le a lazítást. Azóta hiába csillapodtak a pénzpiaci zavarok, van, ami még mindig nem engedi a kamatcsökkentések folytatását.

Még várni kell az első galambok megjelenésére az MNB fölött, de az erős forint már közbeszólhat / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

MNB: továbbra is az infláció miatt fájhat a jegybankárok feje

Annak ellenére, hogy augusztusban kellemes meglepetést okozott az infláció, amely a hónap során csak stagnált, a 4,3 százalékos fogyasztói árindex még mindig a jegybank célsávján kívül található. Regős szerint ráadásul az infláció tartósan a jegybanki cél, sőt, a célsáv teteje felett alakulhat, és ebben a következő hónapokban sem várható változás, a bázishatások miatt pedig inkább emelkedésre lehet számítani.

Ez persze nem jelent egy óriási nagy inflációt, pár éve még örültünk volna a mostani szintnek, így nem beszélhetünk stagflációról sem

– véli a közgazdász, aki hozzátette, a jövőbeni inflációs kilátások szintén nem a lazítás mellett szólnak:

Az árrésstopot előbb-utóbb ugyanis ki kell majd vezetni, és a kormányzat különböző ágazatokkal kötött megállapodásai is lejárnak, ami összesen 1,5 százalékpontos ugrást jelent az inflációban,

a magasan ragadt inflációs várakozások aggodalomra adnak okot, amiből az következik, hogy az árak nem is mindig azért emelkednek, mert a költségoldal feltétlenül indokolja, hanem mert „szezonja van”, emiatt pedig a fogyasztók könnyebben elfogadják, így most érdemes meglépni.

Molnár Dániel, az MGFÜ Makroelemzési Oszályának vezető elemzője szintén úgy látja, az elmúlt időszaki kommunikációja alapján jókora meglepetést okozna, ha a szeptemberi ülésen csökkentenék az alapkamatot. A monetáris tanács, valamint a közgazdász-vándorgyűlésen Varga Mihály jegybankelnök is változatlanul hangsúlyozta az óvatos és türelmes monetáris politika szükségességét. Nem érkezett jelzés sem a jegybank részéről az esetleges kamatcsökkentésről, így a piacok meglepetése erőteljesen erodálhatná az MNB hitelességét – tette hozzá.

Pedig lenne már mozgástere a jegybanknak

Regős is elismeri, hogy van két olyan tényező, amely, ha nem is indokolna kamatcsökkentést, de legalább a jövőre nézve a lazább monetáris politika irányába tolja a gondolkodást, és alátámasztja azt, hogy jövőre talán lehet egy kamatvágás. Az egyik ilyen a forint árfolyamának alakulása. Az elmúlt hetekben, hónapokban a forint erősödni tudott, ami ugyan a későbbi inflációra is jó hatással lehet, ám ez még szerinte nem jelent egy túl erős forintárfolyamot, hiszen nem sokkal erősebb most a fizetőeszközünk, mint egy évvel ezelőtt.

Úgy látja, az erős forint részben a szigorú monetáris politika eredménye, de még messze nem vagyunk azon a szinten, hogy ez lazításra késztesse a jegybankot, viszont egy további húszforintos erősödés már jelentheti azt a szintet.

A forintárfolyam mellett a másik lazítás irányába mutató tényező a nemzetközi monetáris politikai környezet alakulása, ami az egyik magyarázata a forint erősödésének:

az idén az EKB eddig négyszer (összesen 100 bázispontnyit),

a Fed egyszer (25 bázispontnyit),

a csehek kétszer (50 bázispontnyit),

a lengyelek pedig háromszor vágtak (összesen 100 bázispontnyit),

egyedül a román ráta nem változott a régióban.

Több helyen várhatók még vágások az idén (például a Fednél is), ezért a kamatkülönbözetünk tovább emelkedhet, ami viszont erősítheti a forintot. Ugyanakkor az elemző szerint ez még nem kényszerít ki lazítást, csak utat nyithat neki akkor, ha egyébként az infláció lehetővé teszi. A kamatvágások mindenesetre növelik a kamatelőnyünket, azaz erősítik és stabilizálják a forintot, ami segít lejjebb húzni az inflációt.