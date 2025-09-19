Hivatalos: a Stadler bemutatta Magyarország új motorvonatait, így néznek ki – még ételautomaták is lesznek rajta, 160-nal fognak menni

Bemutatta az új intercity-motorvonatait a GYSEV pénteken. A vasúttársaság Facebook-oldalán olvasható bejegyzésen láthatók is az új szerelvények, és számos részlet is kiderül a Stadler által gyártott vonatokról. A végső dizájntervet a GYSEV, a Stadler, valamint az Innova Design Team közösen dolgozta ki.
A motorvonatok megrendelését a GYSEV már tavaly bejelentette, 11-et rendeltek a gyártótól, és már el is készült a járművek külső-belső dizájnja, természetesen a vasúttársaság zöld-sárga színvilága is kiemelt szerepet kap.
A GYSEV új, energiatakarékos vonatai akár 160 kilométer per óra sebességre is képesek lesznek, és olyan rugalmas ülésberendezéssel készülnek, ami télen több ülőhelyet, nyáron pedig kerékpárszállítást is lehetővé tesz.
A vonatokon az utasok kényelmét többek között légkondicionált, alacsony padlós utastér, modern utastájékoztató rendszer, további poggyásztartók és egy étel-ital automatákkal ellátott étkezőzóna biztosítja majd, de wifi és minden üléshez USB-C-töltő is helyet kapott a szerelvényeken.
Az első szerelvények várhatóan 2027 utolsó negyedévében érkeznek, a IC-motorvonat-flotta 2028 első negyedévében válik teljessé. A modern járművek 2027 végétől folyamatosan állnak majd forgalomba
A 11 új InterCity szerelvény számos tekintetben különbözik majd a korábban beszerzett regionális motorvonatoktól: a járművek hosszabb utazásra vannak optimalizálva, így tökéletesen megfelelnek a távolsági közlekedésben elvárt, XXI. századi követelményeknek. A GYSEV és a Stadler szakembereinek köszönhetően elegáns és modern külső-belső megjelenés várja majd az utasokat – mondta Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója.
Az is kiderült, hogy az idén ősztől, magyar szakemberek munkájával kezdődhet meg a kocsiszekrények gyártása a Stadler szolnoki üzemében. Az ötrészes, kétáramnemű járművek nemcsak Magyarországon, hanem Ausztriában is képesek lesznek a közlekedésre.
Hosszú idő után gyárt újra a magyar piacra a szolnoki kocsiszekrény üzemünk. A jelenlegi megbízás keretében, összesen 55 db Flirt IC kocsiszekrény készül Szolnokon a GYSEV részére, melyek gyártása már idén ősszel elkezdődik. A szerelvények átadásával a hazai flottánk száma 200 db jármű fölé emelkedik. A Stadler vonatok már most is a hazai vasúti közlekedés gerincét adják, hiszen minden második utas a mi járműveinkkel közlekedik – emelte ki Dr. Homolya Róbert, a Stadler Trains Magyarország Zrt. elnöke.
A Flirt típus a Stadler legnépszerűbb terméke, 2002 óta már több mint 2750 egységet értékesítettek belőle 21 országban. A járműtípus Magyarországon is meghatározó: jelenleg 20 db közlekedik a GYSEV, 123 pedig a MÁV kötelékében. A legsikeresebb típus gyártásából a Stadler hazai üzeme eddig is kivette a részét, ugyanis a szolnoki gyár csaknem 1000 Flirt vonat gyártásában vett részt, amely összesen 3883 db kocsiszekrényt jelent.
A GYSEV bejelentése néhány héttel követi Lázár János építési és közlekedési miniszter azon ígéretét, hogy a MÁV is 100 nyugati vonatot szerezhet be, valamint mintegy 1000 kilométer vasúti pályát újíthat fel az Európai Beruházási Banktól kapott 2 milliárd eurós hitelösszegből.
A tárcavezető szerint akár a MÁV is svájci vonatokat szerezhet be, ám az állami vasúttársaság feltehetően már használt szerelvényeket vásárol majd, amelyek 140 kilométer per óra sebességre képesek. Hogy pontosan, milyen típusról van szó, azt a miniszter nem említette, azonban lapunk a nyomára bukkant egy lehetséges svájci flottának, amely jó eséllyel kiszolgálhatja a magyar igényéket.
Erről részletesen az alábbi cikkben számoltunk be.
