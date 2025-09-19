Hivatalos: a Stadler bemutatta Magyarország új motorvonatait, így néznek ki – még ételautomaták is lesznek rajta, 160-nal fognak menni

Bemutatta az új intercity-motorvonatait a GYSEV pénteken. A vasúttársaság Facebook-oldalán olvasható bejegyzésen láthatók is az új szerelvények, és számos részlet is kiderül a Stadler által gyártott vonatokról. A végső dizájntervet a GYSEV, a Stadler, valamint az Innova Design Team közösen dolgozta ki.

Ilyen motorvonatokat állít forgalomba hamarosan a GYSEV / Fotó: GYSEV / Facebook

A GYSEV tavaly rendelte meg a motorvonatokat

A motorvonatok megrendelését a GYSEV már tavaly bejelentette, 11-et rendeltek a gyártótól, és már el is készült a járművek külső-belső dizájnja, természetesen a vasúttársaság zöld-sárga színvilága is kiemelt szerepet kap.

A GYSEV új, energiatakarékos vonatai akár 160 kilométer per óra sebességre is képesek lesznek, és olyan rugalmas ülésberendezéssel készülnek, ami télen több ülőhelyet, nyáron pedig kerékpárszállítást is lehetővé tesz.

A vonatokon az utasok kényelmét többek között légkondicionált, alacsony padlós utastér, modern utastájékoztató rendszer, további poggyásztartók és egy étel-ital automatákkal ellátott étkezőzóna biztosítja majd, de wifi és minden üléshez USB-C-töltő is helyet kapott a szerelvényeken.

Az első szerelvények várhatóan 2027 utolsó negyedévében érkeznek, a IC-motorvonat-flotta 2028 első negyedévében válik teljessé. A modern járművek 2027 végétől folyamatosan állnak majd forgalomba

a Sopron–Budapest

és Szombathely–Budapest viszonylatokon.

A 11 új InterCity szerelvény számos tekintetben különbözik majd a korábban beszerzett regionális motorvonatoktól: a járművek hosszabb utazásra vannak optimalizálva, így tökéletesen megfelelnek a távolsági közlekedésben elvárt, XXI. századi követelményeknek. A GYSEV és a Stadler szakembereinek köszönhetően elegáns és modern külső-belső megjelenés várja majd az utasokat – mondta Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója.

Az is kiderült, hogy az idén ősztől, magyar szakemberek munkájával kezdődhet meg a kocsiszekrények gyártása a Stadler szolnoki üzemében. Az ötrészes, kétáramnemű járművek nemcsak Magyarországon, hanem Ausztriában is képesek lesznek a közlekedésre.

Hosszú idő után gyárt újra a magyar piacra a szolnoki kocsiszekrény üzemünk. A jelenlegi megbízás keretében, összesen 55 db Flirt IC kocsiszekrény készül Szolnokon a GYSEV részére, melyek gyártása már idén ősszel elkezdődik. A szerelvények átadásával a hazai flottánk száma 200 db jármű fölé emelkedik. A Stadler vonatok már most is a hazai vasúti közlekedés gerincét adják, hiszen minden második utas a mi járműveinkkel közlekedik – emelte ki Dr. Homolya Róbert, a Stadler Trains Magyarország Zrt. elnöke.