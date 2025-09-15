Jelentettek az MVM-ről, kiderült, milyen állapotban van valójában: egymást érik a kockázatok, de valóságos pénzhegyen ül az energiaóriás

Az MVM csoport első félévi működési bevétele a változékony földgáz- és villamosenergia-piaci árkörnyezet mellett 1 százalékkal 2588 milliárd forintra mérséklődött, míg a működési ráfordítások enyhe csökkenése mellett a működési eredmény 2 százalékkal 336 milliárd forintra nőtt – derült ki a vállalat lapunkhoz eljuttatott közleményéből. Mint írják, ez biztosított alapot a 2024. első félévi eredmény megismétléséhez.

Az MVM csoport 222 milliárd forintos adózás utáni eredményt realizált 2025 első félévében / Fotó: MVM Partner

A társaság teljesítményét jelentős mértékben támogatta az egy évvel ezelőtt megvásárolt, a BP által üzemeltetett azerbajdzsáni Shah Deniz földgáz- és kondenzátummező 5 százalékos részesedéséből származó nyereség. A sikeres kitermelési projektben szerzett részesedés egyúttal erősíti Magyarország ellátásbiztonságát és további forrásdiverzifikációját a földgáz és kőolaj terén egyaránt. A diverzifikáció növelésének jegyében az MVM a minap aláírt egy újabb hosszú távú földgázvásárlási szerződést a Shell Energyvel.

A társaság tovább haladt 2035-ig szóló stratégiájának megvalósításával. A zöldátállás fontos mérföldköve, hogy az MVM csoport által megtermelt villamos energia immár 92 százaléka tiszta, karbonsemleges energiaforrásból származott az év első hat hónapjában. Ezzel párhuzamosan 40 százalékkal nőtt a beruházások volumene, amelyek segítik a megújuló energiatermelés hálózati integrációjának folyamatát. Megkezdődött az új, korszerű kombinált ciklusú gázturbinás erőmű építése Visontán, amelynek küldetése egyrészt

a szénalapú villamosenergia-termelés kiváltása

és ezzel az ország szén-dioxid-kibocsátásának további csökkentése,

másrészt a rugalmas energiatermelő kapacitások növelése a hálózati stabilitás hosszú távú biztosításának érdekében.

Folytatódott a paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbításának előkészítése, továbbá a hálózati fejlesztések, valamint a megtermelt villamosenergia tárolását célzó projektek megvalósítása.

Az ügyfélélmény javítását szolgáló digitális fejlesztések és az ügyfélszolgálati hálózat bővítése nagy lendülettel haladt tovább, megújult, kibővült és egyben állandó, a hét minden napján nyitva tartó iroda lett Vácon, illetve két iroda összevonásával nagy kapacitású, ultramodern iroda létesült Egerben. Az is kiderült, hogy

az elhúzódó kereskedelmi és geopolitikai feszültségek 2025 első fél évében is bizonytalan világgazdasági környezetet okoztak.

A megkötött és kilátásba helyezett vámmegállapodások feltételei és várható reálgazdasági hatásai régiónként jelentősen eltérnek, Magyarországra gyakorolt hatása bizonytalan, de inkább negatív – írták. A lassú európai konjunktúra a hazai kilátásokat is csökkentette, mivel Magyarország kereskedelmi kitettsége és a globális ellátási láncba való mély beágyazottsága miatt az exportlehetőségek mérséklődtek – emelték ki.