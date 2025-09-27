Nem érinti a magyar szállításokat a Barátság kőolajvezeték elleni újabb ukrán támadás

A Barátság kőolajvezetéket ért támadás nem befolyásolja a magyarországi szállításokat – közölte közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Tájékoztatása szerint, a Barátság kőolajvezeték oroszországi szakaszát ért újabb ukrán támadás nem befolyásolja a magyarországi szállításokat.

Fotó: AFP

A tárcavezető arról számolt be, hogy „a Barátság kőolajvezetéket ért támadás a Magyarország irányába történő szállítást nem befolyásolja, a hazánkba irányuló kőolajellátás folyamatos”. Szombaton ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezeték egyik állomását az oroszországi Csuvasföldön.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy ukrán drónok megrongáltak egy olajszivattyú-állomást a Barátság kőolajvezetéken az oroszországi Csuvasföldön, a Volga folyó mentén, de csupán minimális károkat okoztak – közölte szombaton Oleg Nyikolajev, a régió vezetője.

Korábban megírtuk, rövid időn belül sokadik támadást hajtották végre az ukránok a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezeték ellen. Azonban a magyar olajtársaság szerint Magyarország és Szlovákia nem érintett, tehát a támadás nem veszélyezteti az országok kőolajellátását.



