Nem érinti a magyar szállításokat a Barátság kőolajvezeték elleni újabb ukrán támadás

A Barátság kőolajvezetéket ért támadás nem befolyásolja a magyarországi szállításokat – közölte közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Tájékoztatása szerint, a Barátság kőolajvezeték oroszországi szakaszát ért újabb ukrán támadás nem befolyásolja a magyarországi szállításokat.
A tárcavezető arról számolt be, hogy „a Barátság kőolajvezetéket ért támadás a Magyarország irányába történő szállítást nem befolyásolja, a hazánkba irányuló kőolajellátás folyamatos”. Szombaton ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezeték egyik állomását az oroszországi Csuvasföldön.
A Világgazdaság korábban megírta, hogy ukrán drónok megrongáltak egy olajszivattyú-állomást a Barátság kőolajvezetéken az oroszországi Csuvasföldön, a Volga folyó mentén, de csupán minimális károkat okoztak – közölte szombaton Oleg Nyikolajev, a régió vezetője.
Korábban megírtuk, rövid időn belül sokadik támadást hajtották végre az ukránok a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezeték ellen. Azonban a magyar olajtársaság szerint Magyarország és Szlovákia nem érintett, tehát a támadás nem veszélyezteti az országok kőolajellátását.
