Ukrán drónok megrongáltak egy olajszivattyú-állomást a Barátság kőolajvezetéken az oroszországi Csuvasföldön, a Volga folyó mentén, de csupán minimális károkat okoztak – közölte szombaton Oleg Nyikolajev, a régió vezetője.

A tisztségviselő azt mondta, hogy leállították a munkát a helyszínen, és senki nem sérült meg. Hozzátette, hogy a támadás a régió fővárosától, Csebokszáritól mintegy 60 kilométerre délkeletre fekvő Konar települést érte. A szivattyúállomás a nyugati irányba kőolajat szállító Barátság vezeték része.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz hadsereg elfoglalta Derilove és Majszke települést a kelet-ukrajnai Donyeck megyében, valamint Sztepove falut a dnyipropetrovszki régióban. A tárca arról is beszámolt, hogy az orosz légvédelem az elmúlt nap folyamán két ukrán irányított légibombát és 131 drónt semlegesített.

A Barátság kőolajvezeték elleni korábbi ukrán támadás egy olyan központot ért, ahonnan többfelé továbbítható az orosz energiahordozó. A barátság mégis megmaradt a németekkel és még egy érintett országgal, amellyel Ukrajna nem akarna ujjat húzni – csak a Kijevvel amúgy is ellentmondásos viszonyban álló Magyarország és Szlovákia érdekei sérültek. A történet nem emlegetett szereplői közül az egyik vélhetően örült a „csendnek”, amelyet cikkünk most megtör.

Mint megírtuk, rövid időn belül sokadik támadást hajtották végre az ukránok a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezeték ellen. Azonban a magyar olajtársaság szerint Magyarország és Szlovákia nem érintett, tehát a támadás nem veszélyezteti az országok kőolajellátását.

Magyar drónok Ukrajnában?

Közben a mai nap folyamán az ukrán vezérkar bemutatta annak a drónnak az útvonalát, amely észlelésük szerint péntek reggel Magyarországról kétszer berepült Ukrajna légterébe.

„Szeptember 26-án reggel az ukrán fegyveres erők radarberendezései kétszer is észleltek egy dróntípusú légi objektumot Ukrajna légterében, Kárpátalja felett különböző magasságokon. Az említett objektum kétszer is megsértette Ukrajna államhatárát Magyarország felől” – írta a vezérkar hivatalos Facebook-oldalán. A közleményhez csatoltak több képi felvételt a drónról, és annak útvonaláról.