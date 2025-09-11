Deviza
Durvul a boltháború: mindenkire rálicitált az egyik legnagyobb magyarországi bolt, megduplázza a nyugdíjasok utalványát

Különleges akciót hirdetett az élelmiszer-utalványokkal kapcsolatban az Auchan. Fokozódik a verseny a nyugdíjasokért a kiskereskedelmi láncok között.
VG
2025.09.11, 15:30
Frissítve: 2025.09.11, 15:32

Elindult a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok postai kézbesítése szeptember elején. Ezzel párhuzamosan a különböző kiskereskedelmi láncok elkezdték bejelenteni akcióikat a nyudíjasoknak szóló utalványokhoz kötődően. A Lidl, az Aldi és a Tesco után szeptember 11-től az Auchan és a Spar is beszállt a versenybe.

Supermarket,Cashier,Scanning,Potatoes,At,The,Checkout,Counter,,Processing,Groceries kiskereskedelmi forgalom nyugdíjas élelmiszer-utalvány
Az Auchan váratlan ajánlattal szállt harcba a nyugdíjasok kegyeiért / Fotó: Shutterstock

Plusz kedvezmény várja a nyugdíjas utalványt használókat a Sparban is

Nem maradt ki a sorból, így promóciót indított szeptember 11-én, csütörtökön a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a Spar is. Azok a vásárlók, akik legalább 5000 forint értékben fizetnek utalvánnyal a kiskereskedelmi lánc üzleteiben, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak – adta hírül a Mindmegette.

Ha valaki a lehető legtöbb kedvezményt venné igénybe, akkor a 30000 forintnyi élelmiszer-utalvánnyal hat alkalommal vásárolhat 5000 forint értékben, így hat darab 500 forintot kuponra tehet szert, vagyis összesen 3000 forint kedvezményt kap így.

A Spar felhívta a figyelmet arra, hogy a kuponok kiadása és érvényesítése kizárólag a hagyományos pénztáraknál történik, hiszen a nyugdíjas élelmiszer-utalványok beváltására is itt van lehetőség. 

A kuponkiadási akció 2025. szeptember 11-től október 31-ig, vagy a kupon készlet erejéig tart, a kuponok pedig 2025. december 31-ig válthatóak be.

Különleges módszerrel duplázza meg a nyugdíjasok utalványát az Auchan

A kiskereskedelmi lánc csütörtöki közleménye szerint náluk az utalványok összegével megegyező Bizalompont jóváírásokat kaphatnak a vásárlók, ha amennyiben élnek az Auchan november végéig tartó ajánlatával, és okosan vásárolják le az utalványokat, amivel így akár meg is duplázhatják azok értékét.

Amennyiben a vásárlások egy részét vagy egészét bármilyen címletű nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal fizetik az áruházlánc valamelyik egységében november 30-ig, és rendelkeznek Bizalomkártyával is, úgy a vásárlás végösszege 10 százalékának megfelelő, de legfeljebb 3000 forint értékű Bizalompontot jóváírnak a vásárlóknak. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki a lehető legtöbb kedvezményt szeretné elérni, az minden alkalommal csak egy – bármilyen címletű – utalványt használjon fel, így 10 vásárlás alkalmával akár 30 000 forintot érő Bizalompontot is kaphat, melyek akár egyben is levásárolhatók.

Az Auchan fenti ajánlata csak 2025. november 30-ig érvényes. A Bizalompontokat a vásárlástól számított 72 órán belül jóváírják, érdemes tehát most élni ezzel az egyedülálló lehetőséggel!

A nyugdíjasok élelmiszer-utalványára a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők jogosultak, így például a fogyatékossággal élők is megkapják ezt a támogatást. A postások szeptember 1. és október 15. között kézbesítik az utalványokat, melyeket 2025. december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására. Az utalványból nem lehet venni:

  • meleg ételt,
  • alkoholt,
  • dohányterméket,
  • vegyipari árut
  • és kozmetikai cikket.

Nyugdíjasok, figyelem! Tisztázta a Lidl, hogyan válthatók be a boltokban az élelmiszer-utalványok – fontos részletek derültek ki

A Lidl áruházlánc legújabb lépésének eredményeként a legalább 5 ezer forint értékű élelmiszer-utalvány beváltása után 500 forintos kupont kapnak az idősek, ami akár 3000 forint pluszkedvezményt jelenthet számukra. Sőt, a kuponok beváltását követően további kedvezményeket kaphatnak a Lidl Plus applikációban – derült ki a kiskereskedelmi lánc csütörtöki tájékoztatásából. A vállalat most további részleteket közölt a kedvezmények kapcsán.

Nyugdíjasutalvány: máris kitört a háború, megkapta a választ a Lidl – szuperakciót hirdetett meg az Aldi

A kiskereskedelmi lánc közleménye szerint 1000 forint értékű Aldi-kupont kap, aki legalább 8000 forint értékben vásárol, és a fizetéshez akár csak részben a nyugdíjasok élelmiszer-utalványát használja fel. A kupon bármelyik magyar Aldiban bármilyen termék, bármilyen összegű vásárlásakor felhasználható.

Visszautasíthatatlan ajánlatot tett a Tesco a nyugdíjasoknak, 30 ezer forint költésért 34,5 ezer forintnyi terméket ad

A brit tulajdonú kiskereskedelmi lánc hétfői közleménye szerint náluk érdemes elkölteniük a nyugdíjasoknak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt, mert az áruházláncnál akár 15 százalékkal is többet is érhet. Az utalvánnyal vásárlók ugyanis 10 százalék azonnali kedvezményt kapnak, továbbá az elköltött összeg után további 5 százalék értékben a Tesco kínálatában bármire elkölthető kupont is kapnak. Így a 30 ezer forintnyi utalvánnyal az áruházláncnál akár 34 500 forint értékben is vásárolhatnak.

A Tesco azt is bejelentette, hogy egészen az év végéig biztosítja a kedvezményt, hiszen a karácsonyi időszak sok család számára különösen megterhelő a megnövekedett kiadások miatt.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

