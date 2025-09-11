Durvul a boltháború: mindenkire rálicitált az egyik legnagyobb magyarországi bolt, megduplázza a nyugdíjasok utalványát

Elindult a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok postai kézbesítése szeptember elején. Ezzel párhuzamosan a különböző kiskereskedelmi láncok elkezdték bejelenteni akcióikat a nyudíjasoknak szóló utalványokhoz kötődően. A Lidl, az Aldi és a Tesco után szeptember 11-től az Auchan és a Spar is beszállt a versenybe.

Az Auchan váratlan ajánlattal szállt harcba a nyugdíjasok kegyeiért / Fotó: Shutterstock

Plusz kedvezmény várja a nyugdíjas utalványt használókat a Sparban is

Nem maradt ki a sorból, így promóciót indított szeptember 11-én, csütörtökön a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a Spar is. Azok a vásárlók, akik legalább 5000 forint értékben fizetnek utalvánnyal a kiskereskedelmi lánc üzleteiben, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak – adta hírül a Mindmegette.

Ha valaki a lehető legtöbb kedvezményt venné igénybe, akkor a 30000 forintnyi élelmiszer-utalvánnyal hat alkalommal vásárolhat 5000 forint értékben, így hat darab 500 forintot kuponra tehet szert, vagyis összesen 3000 forint kedvezményt kap így.

A Spar felhívta a figyelmet arra, hogy a kuponok kiadása és érvényesítése kizárólag a hagyományos pénztáraknál történik, hiszen a nyugdíjas élelmiszer-utalványok beváltására is itt van lehetőség.

A kuponkiadási akció 2025. szeptember 11-től október 31-ig, vagy a kupon készlet erejéig tart, a kuponok pedig 2025. december 31-ig válthatóak be.

Különleges módszerrel duplázza meg a nyugdíjasok utalványát az Auchan

A kiskereskedelmi lánc csütörtöki közleménye szerint náluk az utalványok összegével megegyező Bizalompont jóváírásokat kaphatnak a vásárlók, ha amennyiben élnek az Auchan november végéig tartó ajánlatával, és okosan vásárolják le az utalványokat, amivel így akár meg is duplázhatják azok értékét.

Amennyiben a vásárlások egy részét vagy egészét bármilyen címletű nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal fizetik az áruházlánc valamelyik egységében november 30-ig, és rendelkeznek Bizalomkártyával is, úgy a vásárlás végösszege 10 százalékának megfelelő, de legfeljebb 3000 forint értékű Bizalompontot jóváírnak a vásárlóknak. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki a lehető legtöbb kedvezményt szeretné elérni, az minden alkalommal csak egy – bármilyen címletű – utalványt használjon fel, így 10 vásárlás alkalmával akár 30 000 forintot érő Bizalompontot is kaphat, melyek akár egyben is levásárolhatók.