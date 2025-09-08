Ez háború: visszautasíthatatlan ajánlatot tett az egyik legnagyobb magyarországi bolt a nyugdíjasoknak, 30 ezer forint költésért 34,5 ezer forintnyi terméket ad – jöhet a Lidl és az Aldi válasza

Elindult a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok postai kézbesítése szeptember elején. Ezzel párhuzamosan a különböző kiskereskedelmi láncok elkezdték bejelenteni akcióikat a nyudíjasoknak szóló utalványokhoz kötődően. A Lidl és az Aldi után most a Tesco is beszállt a versenybe.
A brit tulajdonú kiskereskedelmi lánc hétfői közleménye szerint náluk érdemes elkölteniük a nyugdíjasoknak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt, mert az áruházláncnál akár 15 százalékkal is többet is érhet. Az utalvánnyal vásárlók ugyanis 10 százalék azonnali kedvezményt kapnak, továbbá az elköltött összeg után további 5 százalék értékben a Tesco kínálatában bármire elkölthető kupont is kapnak. Így a 30 ezer forintnyi utalvánnyal az áruházláncnál akár 34 500 forint értékben is vásárolhatnak.
A Tesco azt is bejelentette, hogy egészen az év végéig biztosítja a kedvezményt, hiszen a karácsonyi időszak sok család számára különösen megterhelő a megnövekedett kiadások miatt.
Kiemelték, hogy az utalványok beváltása egyszerű és biztonságos, hiszen a pénztáraknál nincs szükség a termékek különválogatására, a kedvezmények automatikusan érvényesülnek, a kuponokat pedig a pénztárosok adják át a vásárlás végén. Ez gördülékennyé teszi a vásárlást, és garantálja, hogy mindenki pontosan megkapja a neki járó kedvezményeket.
A Lidl áruházlánc legújabb lépésének eredményeként a legalább 5 ezer forint értékű élelmiszer-utalvány beváltása után 500 forintos kupont kapnak az idősek, ami akár 3000 forint pluszkedvezményt jelenthet számukra. Sőt, a kuponok beváltását követően további kedvezményeket kaphatnak a Lidl Plus applikációban – derült ki a kiskereskedelmi lánc csütörtöki tájékoztatásából. A vállalat most további részleteket közölt a kedvezmények kapcsán.
A kiskereskedelmi lánc közleménye szerint 1000 forint értékű Aldi-kupont kap, aki legalább 8000 forint értékben vásárol, és a fizetéshez akár csak részben a nyugdíjasok élelmiszer-utalványát használja fel. A kupon bármelyik magyar Aldiban bármilyen termék, bármilyen összegű vásárlásakor felhasználható.
