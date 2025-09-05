Deviza
Nyugdíjasok, figyelem! Tisztázta a Lidl, hogyan válthatók be a boltokban az élelmiszer-utalványok – fontos részletek derültek ki

Újabb területen csap össze legfőbb riválisával a kiskereskedelmi lánc. A nyugdíjasok élelmiszer-utalványaihoz adott extra kedvezményről pontosítást adott ki a Lidl.
VG
2025.09.05, 11:58

Elindult a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok postázása, a Lidl pedig támogatva az időseket, jelentős kedvezményeket ad számukra. Az áruházlánc legújabb lépésének eredményeként ugyanis a legalább 5 ezer forint értékű élelmiszer-utalvány beváltása után 500 forintos kupont kapnak az idősek, ami akár 3000 forint pluszkedvezményt jelenthet számukra. Sőt, a kuponok beváltását követően további kedvezményeket kaphatnak a Lidl Plus applikációban – derült ki a kiskereskedelmi lánc csütörtöki tájékoztatásából. A vállalat most további részleteket közölt a kedvezmények kapcsán.

Akár 10 százalékkal is többet érhetnek a nyugdíjasutalványok a Lidlnél / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A vállalat szeptember 1-jétől pedig a nyugdíjasok számára újabb, extra támogatást nyújt. Azok ugyanis, akik legalább 5 ezer forint értékben váltják be a nyugdíjasoknak szóló élelmiszer-utalványt, vásárlásonként 500 forintos kupont kapnak ajándékba. Ezen túlmenően az áruházlánc további kedvezményeket is biztosít számukra. Amikor a nyugdíjasok a Lidl-kupont beváltják a következő vásárlás során és beolvassák Lidl Plus kártyájukat újabb 500 forintos kuponhoz juthatnak hozzá az applikációban. A Lidl Plus-kupont a megszerzést követő 7 napon belül lehet felhasználni, akkor, ha a váráslás értéke meghaladja az 5000 forintot.

Vagyis ha valaki

  • legalább 5000 forint értékben fizet nyugdíja-utalvánnyal, akkor 500 forintos Lidl-kupon a jutalma.
  • A Lidl-kuponok beváltásakor, ha beolvassa Lidl Plus kártyáját, akkor az applikációban egy újabb 500 forintos Lidl Plus-kupon a jutalma,
  • amit 7 napon belül kell felhasználni, és legalább 5000 forintos vásárlás során.

A Lidl-kuponok december 31-ig bármely magyarországi Lidl áruházban beválthatóak, és kizárólag hidegélelmiszerre használható fel. A Lidl Plus kuponok érvényesítésére pedig a megszerzést követő hetedik napig van lehetőség.

Nyugdíjasutalvány: máris kitört a háború, megkapta a választ a Lidl – szuperakciót hirdetett meg az Aldi

A kiskereskedelmi lánc közleménye szerint 1000 forint értékű Aldi-kupont kap, aki legalább 8000 forint értékben vásárol, és a fizetéshez akár csak részben a nyugdíjasok élelmiszer-utalványát használja fel. A kupon bármelyik magyar Aldiban bármilyen termék bármilyen összegű vásárlásakor felhasználható.

„Az intézkedés közvetlen segítséget jelent azoknak, akik jellemzően nagyobb arányban költik jövedelmüket alapvető termékekre, így az áremelkedések őket különösen érintik” – mondta Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

Az Aldi-nyugdíjaskupon a készlet erejéig, de legkésőbb 2025. október 31-ig érhető el a pénztáraknál és 2025. szeptember 1-jétől november 30-áig váltható be.

 

