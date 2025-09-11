Orbán Viktor: Az USA-nak egyetlen dolga van, kér egy kávét és meghallgatja az európai beosztottakat

Ma az Egyesült Államoknak egyetlen dolga van: kér egy kávét, és a főnök meghallgatja az európai beosztottakat. Ha nem változtatunk, ez így is marad. Európa kiszolgáltatottsága nem számolható fel addig, amíg tart a háború.
Európának valójában nem Washingtonban kéne kilincselnie, hanem Moszkvával egy biztonsági megállapodást kötnie. De nem ez a céljuk.
Amíg a háború tart, addig az Európai Unió egy béna kacsa. Ezt bizonyítják a vámtárgyalások is.
„Az Európai Uniónak meg kell állapodnia Oroszországgal, hogy Ukrajna nem lesz tagja sem a NATO-nak, sem az Európai Uniónak. Megállapodhatnak arról is – és ezt szerintem Magyarország támogathatná is –, hogy Ukrajna és az Európai Unió között köttessék egy stratégiai megállapodás.
Mi nem akarjuk az ukránokat a semmibe kilökni, mi nem vagyunk ukránellenesek. Viszont jövőt és távlatot szeretnénk Ukrajnának, ugyanis a szomszédunkban összeomló ország óriási veszélyt jelent.”
Ami biztos, hogy a háború folytatása egy vesztes európai stratégia
– részletezi a helyzetet a kormányfő.
