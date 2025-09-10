Tízezer dollárt fizet a Trump-kormányzat egy jó spórolási ötletért - de van egy pár kikötés

A pénzügyminisztérium egy szerdán bevezetett program keretében arra kérte az alkalmazottakat, hogy nyújtsanak be javaslatokat, miképpen lehetne spórolni a területeiken. Az alkalmazottak a megtakarítások legfeljebb 1 százalékát kaphatják meg, szerződésenként legfeljebb 10 ezer dollárt. Scott Bessent miniszer szerint a modell az egész kormányzatra kiterjeszthető.

Költségcsökkentésre törekszik Washington / Fotó: Middle East Images via AFP

Az ötlet nem új: már Barack Obama volt elnöknek is volt egy SAVE programja, amely ugyanígy a munkatársakat ösztönözte arra, hogy nyújtsanak be költségmegtakarítási javaslatokat.

Az új program célzottabb, a GSA „Defend the Spend” kezdeményezésére épít, amely

arra szólította fel az ügynökségeket, hogy igazolják a tanácsadói szerződésekre fordított kiadásokat.

Az év elején a kormány központi szerződéskötő ügynöksége lépéseket tett a „nem lényeges” szerződések megszüntetésére, amelyek csak jelentéseket vagy coachingot eredményeztek.

Emellett

leveleket küldött olyan cégeknek, mint a McKinsey & Co. és a Boston Consulting Group, követelve, hogy bizonyítsák, szövetségi megbízásaik „valódi értéket” nyújtanak az adófizetőknek.

A megtakarítási törekvés a Kormányzati Hatékonysági Osztály (DOGE) maradványa, amelynek erőfeszítései decentralizálódtak, miután Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója májusban elhagyta a Fehér Ház kezdeményezését. Donald Trump elnök februárban rendeletet írt alá, amely előírta az ügynökségeknek, hogy vizsgálják felül a szerződéses és támogatási kifizetéseket, biztosítsanak nagyobb átláthatóságot a szerződéskötésekben, és zárolják az alkalmazottak hitelkártyáit, kivéve, ha azok kifejezetten engedélyezettek.

