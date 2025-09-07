Deviza
Nagy ígéretet tett a magyaroknak Orbán Viktor Kötcsén: kinyílik a pénzeszsák, ezek a kifizetések jönnek - itt a lista, kik járnak jól

Minden gazdasági célt fél évvel el kellett halasztani a háború miatt – erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a kötcsei pikniken. A kormányfő szerint ők világosan és nyílt lapokkal játszanak, szemben a Tisza Párttal, amely eltitkolta a választók elől adóterveit. Orbán Viktor Kötcsén bejelentette azt is, hogy nemzeti konzultációt indul az ellenzéki párt adóemelési szándékáról.
Járdi Roland
2025.09.07, 18:37

A háború elhúzódása miatt fél évvel el kellett halasztani a gazdasági célokat, de végül mindet végre fogja hajtani a kormány ezt mondta miniszterelnök a kötcsei pikniken, amelyet kivételesen a nyilvánosság előtt tartottak meg. Orbán Viktor Kötcsén fordult rá a 2026-os parlamenti választásora.

Orbán Viktor Kötcsén
Nagy ígéretet tett a magyaroknak Orbán Viktor Kötcsén: kinyílik a pénzeszsák, ezek a kifizetések jönnek - itt a lista, kik járnak jól / Fotó: Facebook

Orbán Viktor Kötcsén: nagy ígéretet tett a miniszterelnök

A kormányfő elismerte, hogy az ellenfél miatt döntöttek így, akik a titkosságot bevezették, amire egyfajta válasz van, a nyíltság.

Az járkál a félhomályban, akinek rossz szándékai vannak, nekünk jó szándékaink vannak

utal a miniszterelnök a Tisza Párt terveire, amelyről nemrég derült ki, hogy óriási adóemeléseket tartalmaz, ráadásul ezt próbálták eltitkolni a választók elől. 

Ezzel szemben Orbán azt mondta, hogy ami ígéretet tettek, azt mind teljesítették, bár jelezte azt is, hogy a háború elhúzódása miatt minden gazdasági célt fél évvel el kellett csúsztatni.

Felsorolta a következő hónapokban életbe lépő jóléti intézkedéseket:

  • első lépésként júliusban 50 százalékkal növelték a családi adókedvezményt,
  • szja-mentessé tették a csed-et, és a gyed-et, 
  • elindították szeptemberben az Otthon Startot,
  • a következő elem, ami életbe lép, a háromgyermekes anyák életük végéig tartó szja-mentessége októbertől.
  • majd januárban kifizetik a fegyverpénzt a rendvédelmi dolgozóknak,
  • tovább emelik és ezzel megduplázzák a családi adókedvezmény összegét 50 százalékkal,
  • szintén januártól a 40 év alatti kétgyermekes anyák válnak szja-mentessé
  • és végül 13. havi nyugdíjat is kifizetik február elején.

Orbán azt is mondta, hogy a háború elhúzódása miatt gazdasági növekedés sem ment fel oda, ahova szerették volna.

Brüsszeli politika kontra függetlenség

A miniszterelnök arról is beszélt tisztán látható a politikai képlet Magyarországon 7 hónappal a választások előtt, mindkettőnek világos körvonalai vannak:

  1. Vagy csatlakozunk a brüsszeli politikához, ami szerinte káoszhoz és szegénységhez vezetne. "Van egy ilyen ajánlat, ezt mondja a DK régóta és a Tisza is".
  2. A másik lehetőség, hogy Magyarország kitart azon álláspontja mellett, amit 15 éve követ.

Szerinte az elsőből következik a rezsicsökkentés eltörlése, többkulcsos adórendszer, az ukránok beengedése az EU-ba, a migrációs paktum elfogadása. Ezzel szemben a kormánypártok a nemzeti energiapolitikában, a családtámogatásokban , egykulcsos adóban és a békében hisznek.

Béke, közös piac, saját pénz, függetlenség

 így foglalta össze a kormánypártok ajánlatát a miniszterelnök, aki szerint a magyar gazdaság mély szerkezetében levált a nyugati országoktól. Egészen más logikán alapul a magyar modell, az adórendszerünk ennek köszönhetően gyökeres eltérő. Kiemelte a tranzakciós illetéket is, ami Matolcsy újdonsága, ezt a pénz áfájának nevezte.

Orbán szerint ami teljesen leválaszt minket a nyugatiaktól, az a nők egzisztenciális támogatása az szja-mentességen keresztül. A miniszterelnök bejelentette, hogy nemzeti konzultáció indul a Tisza Párt adótervéről.
 

 

