Otthon Start: a fiatalok munkavállalását különösen befolyásolhatja az új hitel

Az Otthon Start program 2025 szeptemberében indult, és nem csupán az első lakás vásárlását teszi könnyebbé, hanem jelentős munkaerőpiaci hatásai is vannak – írja az Oeconomus.
Az Otthon Start program az első lakás vásárlását könnyíti meg kedvező, fix 3 százalékos kamatozású állami hitellel, legfeljebb 50 millió forintig, 25 éves futamidővel. A program nemcsak a lakáspiac élénkülését váltja ki, hanem
jelentős munkaerőpiaci hatásokkal is jár, különösen az építőiparban, ahol a foglalkoztatás bővülése várható az ingatlanfejlesztési projektek számának növekedése miatt.
A korábbi CSOK programhoz hasonlóan az építőipar munkaerőigénye akár évi 30-40 ezer fővel is nőhet. A program különösen a fiatalok munkavállalását ösztönzi, akiknek lakhatási biztonságot nyújt, ezzel javítva munkaerőpiaci helyzetüket és csökkentve a munkanélküliséget, valamint a tanulásban vagy munkában nem részt vevők (NEET) arányát. Fontos azonban, hogy a legfiatalabbak számára a hitelhez szükséges legalább két év folyamatos társadalombiztosítási jogviszony nehézséget jelenthet.
Az elemzés szerint
az Otthon Start elősegíti a munkaerő régiók közötti mobilitását is, mivel könnyebbé teszi a költözést és a munkavállalást kedvezőbb munkaerőpiaci helyeken.
Az ingázás csökkenhet, mert többen közelebb költözhetnek munkahelyükhöz saját tulajdonú ingatlanba, ami javítja az életminőséget és a munka-magánélet egyensúlyát. A program élénkítheti a vidéki városok lakáspiacát és munkaerőpiacát, a helyi gazdaságot, bár felveti a fiatalok városokba költözésének kockázatát is.
A program vidéki városokban valódi alternatívát jelenthet a bérlés helyett az olcsóbb ingatlanárakat figyelembe véve. Ez megerősítheti a helyben maradást, hiszen a vidéki városokban kedvezőbb ingatlanárak mellett könnyebben elérhetővé válik a lakásvásárlás.
Emellett a program serkentheti az építőanyag-kereskedelem, szakipari szolgáltatások és egyéb kapcsolódó szektorok foglalkoztatását is.
A fix 3 százalékos kölcsönt kínáló Otthon Start programban már rögtön szeptember 1-jén, az indulás napján három bank ment a maximális 3 százalékos kamatérték alá.
A Gránit Bank 2,85 százalékos kamattal és 200 ezer forint összegű jóváírással, továbbá díjelengedésekkel, valamint 10 százalékos lakásbiztosítási díjkedvezménnyel kínálja Otthon Start lakáshitel igénylésének lehetőségét (az extra kedvezményekhez rendszeres jövedelemátutalás szükséges feltételként). A bank fejlett hitelkalkulátorral – a Gránit Hitelmix kalkulátorral – is készül a várható online rohamra.
A CIB Bank is 3 százalék kamat alá ment az Otthon Start programhoz kínált hitelénél. A bank „induló akciót” hirdetett, mely 2025. december 31-ig érvényes. Az elérhető kölcsönösszeg 1 és 50 millió forint lehet, míg a futamidő 5–25 év között alakulhat.
Harmadiknak az UniCredit Bank sorakozott fel a 3 százaléknál is mérsékeltebb kamatot megállapító bankok közé: terméküknél az ügyfél által fizetendő kamat mértéke 2,90 százalék.
