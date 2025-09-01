Otthon Start program: nagy bejelentést tett a Magyar Nemzeti Bank – sokak számára kinyílt egy fontos ajtó

Az elmúlt évek gyakorlatával összhangban áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitel-piacot érintő eszköztárát a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A jegybank hétfői közleménye szerint a piaci folyamatok alakulásához illeszkedve több, a pénzügyi stabilitást erősítő célzott intézkedést fogadott el. Az intézkedések érintik többek között az Otthon Start programot is.
Az MNB az adósságfék előírásai éves felülvizsgálatának részeként a változó jelzáloghitel-piaci folyamatokra, az Otthon Start programmal összefüggésben is erősödő jelzálog-hitelezésre és a piaci szereplők visszajelzéseire tekintettel az adósságfék szabályainak módosításáról is döntött. A módosítás alapján az MNB az elsőlakás-vásárlókra vonatkozó 90 százalékos hitelfedezeti mutató limit (legalább 10 százalékos önerőelvárás) kapcsán előírt
41 éves korhatárt a Magyar Közlönyben való megjelenés másnapjától kezdődően hatályon kívül helyezi.
A korlát eltörlése támogatja a hitelezési folyamatok gördülékenységét az átalakuló piaci környezetben. Vagyis lényegében bővül azok köre, aki pályázhatnak az új, 3 százalékos lakáshitelre. Szintén a hitelezési folyamatok hatékonyságát erősíti, hogy a magasabb hitelfedezetimutató-limit igénybevételére jogosult elsőlakás-vásárló ügyfeleket 2025. decembertől jóval kisebb adminisztráció mellett, az ingatlan-nyilvántartásból való lekérdezés útján lesznek kötelesek azonosítani a hitelnyújtók.
Az elmúlt évek béralakulását lekövetve 800 ezer forintra emelkedik a magasabb jövedelemarányos eladósodottságra lehetőséget adó jövedelmi küszöbérték.
A hitelezési folyamatok gördülékenységének támogatása érdekében
A nagymértékben megemelkedett lakáspiaci aktivitásra és a kereskedelmiingatlan-piacot övező kockázatokra tekintettel az MNB az aktuális rendszerkockázati tőkepuffer követelmény (SyRB) átalakításáról és előretekintő, szektorális alkalmazásáról döntött. A módosítás alapján a 2024. július 1-jétől aktivált keretrendszert hatályon kívül helyezi a jegybank, és 2026. január 1-jétől a belföldi féllel szemben fennálló, Magyarországon lévő lakóingatlanra vagy kereskedelmi ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek esetén egyaránt 1-1 százalékos szektorális rendszerkockázati tőkepuffert ír elő. A továbbra is erős banki tőkehelyzet és profitabilitás okán az intézkedés a bankok hitelezési képességét, valamint a hitelezési kondíciókat nem befolyásolja érdemben. Az előírás a bankok sokkellenálló képességét célzottan, az emelkedett kockázattal érintett szegmensekben növeli.
Emellett ugyanakkor az MNB az elmúlt évek erős nominális béremelkedése okán az utoljára 2023. júliusban módosított, a magasabb, legfeljebb 60 százalékos jövedelemarányos eladósodottságot lehetővé tevő 600 ezer forintos jövedelmi küszöböt 800 ezer forintra és az adósságfék előírások alkalmazása alól mentesítő, kis összegű hitelekre vonatkozó limitet 450 ezer forintról 550 ezer forintra emeli, valamint a bankok által javasolt egyéb technikai módosításokat is átvezeti 2026. január 1-jétől.
Az MNB a jelzáloghitelek stabil finanszírozását biztosító előírás erősítéséről is döntött. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató (JMM) előírás keretében 2026. októbertől a jegybank intézkedéseket vezet be a bankok egymás közötti jelzáloglevél-vásárlásának visszaszorítására. Ezenfelül elvárt lesz az új kibocsátású jelzáloglevelek tőzsdei bevezetése és az új stabil források futamidejének növelése. Ezen túl a kisebb állománnyal rendelkező intézmények terheinek mérséklése érdekében a szabályozás alóli kivételt jelentő, a jelzáloghitel-állományra vonatkozó 40 milliárd forintos küszöbérték 100 milliárd forintra emelkedik, valamint a jelzálogleveleken túl egyéb jelzáloggal fedezett értékpapírok is elfogadásra kerülnek stabil forrásként.
A Pénzügyi Stabilitási Tanács döntése nyomán az adósságfékszabályokat módosító rendelet várhatóan a következő napokban jelenik meg a Magyar Közlönyben. A rendszerkockázati tőkepuffer és a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató szabályozás kapcsán az MNB a következő hetekben véglegesíti a részletszabályokat a hitelintézetekkel való egyeztetésekkel párhuzamosan. Az elfogadott módosítások részleteit az MNB az egyes eszközökre vonatkozó aloldalain teszi közzé.
