Otthon Start program: kiderült, mekkora hitelre elég az átlagbér – fontos dologra figyelmeztet a szakértő

Az átlagbér is elég lehet az Otthon Start programban való részvételre. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, 2025. júliusi kereseti adatai szerint a nettó átlagkereset Magyarországon 479 500 forintra emelkedett. Ebből a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adósságfék-szabályozása szerint 10 éves vagy hosszabb kamatperiódusú jelzáloghitel esetében a jövedelem legfeljebb 50 százaléka, vagyis 239 750 forint fordítható hiteltörlesztésre. A Money.hu friss elemzésében azt vizsgálta, mekkora 3 százalékos lakáshitelt engedhet meg magának egy átlagbérrel rendelkező hitelfelvevő.

A pénzügyi portál számításai alapján akár 50 millió forintos fix 3 százalékos lakáshitel is elérhető, mivel a legkedvezőbb banki ajánlat havi törlesztőrészlete 234 244 forint 25 éves futamidő esetén, ez pedig éppen belefér az átlagjövedelem 50 százalékos korlátjába. Azt azonban fontos kiemelni, hogy az MNB-szabály a teljes hitelállományra vonatkozik, tehát más hitelek (például személyi kölcsön, áruvásárlási hitel, folyószámlahitel és hitelkártya) törlesztését is figyelembe kell venni a maximális hitelösszeg megállapításánál.

Habár a számok ezt lehetővé tennék, a szakértők óvatosságra intenek, ugyanis nem célszerű a jövedelmet a maximumig megterhelni. A támogatott hitel ugyan kedvező konstrukció, de hosszú éveken keresztül fix havi kötelezettséget jelent.

Erre kell figyelni hitelfelvétel esetén

Az elemzés megjegyzi, hogy adóstárs bevonásával jelentősen rövidíthető a hitel futamideje. A fix 3 százalékos lakáshitel esetében a jogszabályban meghatározottak szerint házastárs vagy szülő lehet a hitelben adóstárs. Egy kétkeresős, átlagjövedelemmel rendelkező család esetében például az 50 millió forintos hitel egy rövidebb, 20 éves futamidővel havi 274 453 forintos törlesztést jelentene, ami az összjövedelem mindössze 29 százaléka. Tizenöt éves futamidő mellett a törlesztő 342 642 forint lenne, ami továbbra is biztonságosnak tekinthető (36 százalékos jövedelemterhelés), de a futamidő lerövidítése révén jóval gyorsabb adósságrendezést tesz lehetővé, ami a visszafizetendő összeget tekintve sokmilliós megtakarítást eredményezhet.