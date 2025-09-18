Otthon Start program: kiderült, mekkora hitelre elég az átlagbér – fontos dologra figyelmeztet a szakértő

Az átlagbér is elég lehet az Otthon Start programban való részvételre. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, 2025. júliusi kereseti adatai szerint a nettó átlagkereset Magyarországon 479 500 forintra emelkedett. Ebből a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adósságfék-szabályozása szerint 10 éves vagy hosszabb kamatperiódusú jelzáloghitel esetében a jövedelem legfeljebb 50 százaléka, vagyis 239 750 forint fordítható hiteltörlesztésre. A Money.hu friss elemzésében azt vizsgálta, mekkora 3 százalékos lakáshitelt engedhet meg magának egy átlagbérrel rendelkező hitelfelvevő.
A pénzügyi portál számításai alapján akár 50 millió forintos fix 3 százalékos lakáshitel is elérhető, mivel a legkedvezőbb banki ajánlat havi törlesztőrészlete 234 244 forint 25 éves futamidő esetén, ez pedig éppen belefér az átlagjövedelem 50 százalékos korlátjába. Azt azonban fontos kiemelni, hogy az MNB-szabály a teljes hitelállományra vonatkozik, tehát más hitelek (például személyi kölcsön, áruvásárlási hitel, folyószámlahitel és hitelkártya) törlesztését is figyelembe kell venni a maximális hitelösszeg megállapításánál.
Habár a számok ezt lehetővé tennék, a szakértők óvatosságra intenek, ugyanis nem célszerű a jövedelmet a maximumig megterhelni. A támogatott hitel ugyan kedvező konstrukció, de hosszú éveken keresztül fix havi kötelezettséget jelent.
Az elemzés megjegyzi, hogy adóstárs bevonásával jelentősen rövidíthető a hitel futamideje. A fix 3 százalékos lakáshitel esetében a jogszabályban meghatározottak szerint házastárs vagy szülő lehet a hitelben adóstárs. Egy kétkeresős, átlagjövedelemmel rendelkező család esetében például az 50 millió forintos hitel egy rövidebb, 20 éves futamidővel havi 274 453 forintos törlesztést jelentene, ami az összjövedelem mindössze 29 százaléka. Tizenöt éves futamidő mellett a törlesztő 342 642 forint lenne, ami továbbra is biztonságosnak tekinthető (36 százalékos jövedelemterhelés), de a futamidő lerövidítése révén jóval gyorsabb adósságrendezést tesz lehetővé, ami a visszafizetendő összeget tekintve sokmilliós megtakarítást eredményezhet.
A bankok gyakorlatában az MNB által megengedett maximális finanszírozási arány (80 százalék hitel, 20 százalék önerő) nem mindenhol és nem minden ingatlanra érhető el, még akkor sem, ha az adós jövedelme egyébként elbírná a nagyobb hitelt. A jövedelem mellett a két legfontosabb tényező, ami a gyakorlatban alkalmazott finanszírozási arányt meghatározza,
Az Otthon Start program keretében elérhető fix 3 százalékos lakáshitel lakásvásárlás esetén ugyanakkor akár 10 százalék önerővel is igénybe vehető. Azonban a támogatott hitel 10 százalék önerő melletti igényléséhez az 50 százalékos tulajdoni hányad sem megengedett meglévő lakóingatlanban. Bár az Otthon Start Program szabályai még megengednék, de az elsőlakás-vásárlókra vonatkozó jegybanki önerőszabály már kizárja az 50 százalékos tulajdoni hányadot. Ráadásul a megengedőbb önerőelvárásnak további banki feltételei vannak, amelyeket teljesíteni kell. Vagyis nem tudja bárki 10 százalékos önerővel felvenni a kamattámogatott lakáshitelt sem.
„Az Otthon Start program keretében elérhető lakáshitel kamata az állami kamattámogatásnak köszönhetően a futamidő végéig fix 3 százalék. Gyakran félreértésre ad okot, hogy a banki konstrukciók 5 éves kamatperiódusúak, azaz a hitel ügyleti kamata ötévente változtatható meg. Megváltozása esetén azonban az állami kamattámogatás mértéke is úgy módosul, hogy a hitelfelvevő számára továbbra is fixen ugyanakkora maradjon a kamat a futamidő végéig, ami egyenlő törlesztőrészleteket jelent havonta” – foglalta össze Garam Dániel, a Money.hu szakértője.
