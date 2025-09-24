Rosszul megy az orosz bankoknak: lefeleződött a nyereségük - rettegnek a rossz hitelektől a bankárok

Az orosz bankok adózott eredménye augusztusban csaknem a felére csökkent egy hónap alatt, a júliusi 397 milliárd rubelről (1572 milliárd forint) 203 milliárd rubelre esett – áll a jegybank jelentésében.

Zuhant az orosz bankok profitja / Fotó: Shutterstock

Az orosz központi bank ezt részben a magnyereség 31 százalékos csökkenésével indokolta és azzal, hogy a bankok átlagosan 36 százalékkal növelték a rossz hitelekre félretett céltartalékot.

Csökkentette az ágazat nyereségét még az is, hogy a nettó kamatbevétel 6 százalékkal maradt el júliussal összevetve.

Az orosz bankok profitja 2300 milliárd rubelt tett ki az év eleje óta, ami elmarad a tavalyi első nyolchavi 2400 milliárd rubeltől.

Az egész gazdaság lassult

Lassult az orosz GDP-növekedés a második negyedévben. A hazai össztermék (GDP) 1,1 százalékkal nőtt a június végével zárult három hónapban éves összevetésben, miután az első negyedévben az éves szintű bővülés 1,4 százalék volt. A második negyedévben a feldolgozóipar 3,8 százalékkal, az építőipar 2,7 százalékkal, a szállodaipar és vendéglátás 9,2 százalékkal bővült, miközben a nagy- és kiskereskedelemben 2 százalék, a bányaiparban 1,2 százalék csökkenést mértek.

Az idei első fél évben az orosz GDP 1,2 százalékkal nőtt a tavalyi azonos időszakkal összevetve.

Ezt a helyzetjelentést támasztja alá minden eddiginél plasztikusabban az orosz autópiac válsága, amely immáron az autókereskedések szintjére is begyűrűzött. Méghozzá nem is akármilyen tempóban. Az év elejétől szeptember 1-jéig Oroszország teljes területén 9 százalékkal csökkent a szalonok száma.