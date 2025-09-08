Deviza
Óriási fordulat Magyarország legnagyobb beruházásában: Karácsony Gergely meggondolta magát Rákosrendezőről – már az arabokkal tárgyal

Karácsony Gergely budapesti főpolgármester az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi miniszterét fogadta. A megbeszélésen szóba került a Rákosrendező-projekt is.
VG
2025.09.08, 20:24
Frissítve: 2025.09.08, 20:59

„Udvariassági találkozón fogadtam dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudit, az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi miniszterét” – írta Karácsony Gergely budapesti főpolgármester a közösségi médiában.

20250211_rakosrendezo_001_VZ Rákosrendező
A budapesti főpolgármester korábban bejelentette, hogy nemzetközi tervpályázatot írnak ki Rákosrendező megújítására / Fotó: Vémi Zoltán

Karácsony leszögezte: a konstruktív megbeszélésen szóba került a Rákosrendező-projekt is. Tájékoztatta a minisztert, hogy a fejlesztési koncepcióra vonatkozó nemzetközi urbanisztikai tervpályázat már folyamatban van, és a kormánnyal is megkötötték az állami infrastrukturális fejlesztésekre vonatkozó megállapodást.

A főpolgármester bejegyzése szerint az  Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi minisztere kifejezte elismerését a város átlátható és jövőorientált megközelítése iránt, és jelezte az Egyesült Arab Emírségek szándékát, hogy hosszú távon partnerként működjön együtt Budapesttel – nemcsak a Rákosrendező-projektben, hanem más, a város lakóit szolgáló lehetőségekben is.

A magyar kormány és Budapest aláírta a megállapodást

A magyar állam képviseletében eljáró Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a rákosrendezői telkeket megvásárló BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. szeptember elején aláírta a területet érintő infrastruktúra-fejlesztési megállapodást, amelyet egyetértő záradékkal látott el Budapest Főváros Önkormányzata is.

Az aláírt megállapodás megerősíti, hogy Budapest ugyanúgy jogosult Rákosrendező kapcsán a legalább 800 millió euró értékű állami infrastruktúra-fejlesztésre, mint ahogy az arab befektető jogosult lett volna.  

A megállapodás – a Fővárosi Közgyűlés városfejlesztési bizottsága által ellenszavazat nélkül jóváhagyott műszaki tartalomból kiindulva – tartalmazza a rákosrendezői terület vasúti, közúti és zöldfelületi fejlesztéseit, kiemelten a Szegedi úti felüljáró és az azon átvezető villamosvonal megépítését, valamint 

a millenniumi kisföldalatti meghosszabbítását is.

Az állami és a fővárosi oldal havonta fog szakmai egyeztetéseket folytatni az infrastruktúra-fejlesztés és a nemzetközi tervpályázat összehangolásáról. A Rákosrendező-projekt Budapest egyik legjelentősebb városfejlesztési beruházása, amely egy korábbi rozsdaövezet, kb. 85-149 hektáros terület fejlesztését célozza meg. 

