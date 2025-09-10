Mély nyomokat hagyott a Covid a magyar raktárpiacon

A koronavírus idején a szállítási nehézségek miatt sok hazai (és más országbeli) gyártó a telephelyéhez közeli raktárt létesített, hogy ne legyen kitéve a konténerhajók és más szállítóeszközök elakadásának. Mi lett ezeknek a raktáraknak a sorsa? Feleslegessé váltak, most is használják őket, vagy új feladatot kaptak? A Világgazdaság Bíró Koppány Ajtonyt, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének (MLSZKSZ) főtitkárát kérdezte.
Mekkorák jelenleg a hazai raktárkapacitások?
Rendelkezésre állnak friss adatok a magyarországi modern ipari-logisztikai állományról. 2025 második negyedévében a teljes országos modern ipari-logisztikai ingatlanállomány elérte a 5 844 765 négyzetmétert, ami növekedés az előző negyedévhez képest. Ebből a fővárosi regionális állomány 3 866 080 négyzetméter, míg a vidéki rész 1 978 685 négyzetméter. Ugyanez a negyedév új átadásai révén összesen 91 320 négyzetméterrel növelte az állományt (59 290 négyzetméter Budapesten, 32 030 négyzetméter vidéken).
Pozitív trend, hogy a bérlői kereslet a főváros környékén elérte a 201 680 négyzetmétert, ami 7 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A nettó kereslet (szerződéshosszabbítás nélküli) pedig 120 460 négyzetméter volt.
Mi történt a Covid-járvány idején tapasztalt raktárlétesítés-dömping óta? Megmaradt a gyártáshoz közeli, belföldi tárolás gyakorlata?
Igen, a „nearshoring/friendshoring” irány stabilan velünk maradt: több iparág – különösen az autóipar és az elektronika – a kritikus alkatrészeknél tartalékol, és gyártásközeli készletet tart, miközben a többi tételnél rugalmas marad. Az európai logisztikai piaci előrejelzések 2025-re kimondottan a nearshoringban látták és látják a bérlői aktivitás egyik motorját, ami a CEE-régiót – így Magyarországot is – kedvező helyzetbe hozza, de legalábbis lehetőségeket teremt.
Voltak gyártók, amelyek viszont visszaálltak a folyamatos, távolról történő beszállításra?
Részben igen: a globális ellátási láncok normalizálódásával több vállalat visszanyitott az ázsiai beszállítók felé, de nem „vakon” – a kockázatkezelés miatt egyre gyakoribb a hibrid modell (távoli beszállítás plusz lokális pufferek). A nemzetközi beszállítói trendek 2024–2025-ben is „hintaszerű” mozgást jeleznek: bizonyos szegmensek visszatérnek a távoli forrásokhoz, másoknál a közelebb hozás marad domináns.
Vannak-e emiatt felesleges hazai raktárkapacitások?
Rövid távon kimutatható a túlkínálat jele: 2025 második negyedévére a nagy-Budapest térségi üresedés 13,4 százalékra nőtt (országosan pedig mintegy 12,5 százalékkal, ami érdemi emelkedés az év elejéhez képest). Ugyanakkor a bérlői aktivitás sem tűnt el, a második negyedévben a 201,7 ezer négyzetméteres igény 7 százalékos növekedés. Tehát inkább átstrukturálódó, mint összeomló piacról beszélünk.
A felesleges kapacitásokat hogyan hasznosítják – átalakítás, újrapozicionálás, felszámolás?
A modern, jó lokációjú és energiahatékony csarnokok gyorsabban „új gazdát” találnak, itt a tulajdonosok több-bérlős (multi-tenant) kialakításra, kisebb egységekre, last-mile/urban logistics funkciókra váltanak, illetve e-kereskedelmi és 3PL szereplőkre céloznak. A régebbi specifikációjú ingatlanoknál gyakoribb az átalakítás (felújítás, ESG-upgrade) vagy a portfólión belüli racionalizálás. A régiós ipari-logisztikai elemzések is ezt a „minőség felé tolódó ” keresletet jelzik, miközben a hazai online kereskedelem bővülése, bár lassult a pandémia utáni szinthez képest, de támaszt jelenthet a raktár- és fulfillment igényeknek.
A hazai ipari termelés pangása mennyire sújtja a raktárszolgáltatókat?
Érezhetően: 2025 első három hónapjában az ipari termelés mínusz 4,4 százalékos volt éves alapon, ami
Ugyanakkor a piac kettészakad: a korszerű, jó helyen lévő és hatékony üzemeltetésű raktárak kihasználtsága tartósan jobb, míg a kevésbé versenyképes állományban nő az üresedés. Emellett az igények lokális dinamikájában tovább erősödött a vidék szerepe, egyértelműen látszik az eltolódás, a kereslet ez irányú változása, ami a vidéki gazdasági központok (példuál Debrecen, Kecskemét, Szeged, Győr) esetében jelent új lehetőségeket.
Összességében a magyar raktárpiacon egy „új normalitás” alakult ki: a gyártásfókuszú, sok esetben hibrid ellátásilánc-modell, a nearshoring lehetőségei és az e-kereskedelem strukturális igénye tartják fenn a keresletet, miközben a magasabb szintű üresedés és a gyengébb ipari kibocsátás fegyelmezettebb fejlesztői és üzemeltetői stratégiát követel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.