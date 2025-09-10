Mély nyomokat hagyott a Covid a magyar raktárpiacon

A koronavírus idején a szállítási nehézségek miatt sok hazai (és más országbeli) gyártó a telephelyéhez közeli raktárt létesített, hogy ne legyen kitéve a konténerhajók és más szállítóeszközök elakadásának. Mi lett ezeknek a raktáraknak a sorsa? Feleslegessé váltak, most is használják őket, vagy új feladatot kaptak? A Világgazdaság Bíró Koppány Ajtonyt, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének (MLSZKSZ) főtitkárát kérdezte.

Bíró Koppány Ajtony: erősödött a vidéki raktárak iránti kereslet / Fotó: MLSZKSZ

Mekkorák jelenleg a hazai raktárkapacitások?

Rendelkezésre állnak friss adatok a magyarországi modern ipari-logisztikai állományról. 2025 második negyedévében a teljes országos modern ipari-logisztikai ingatlanállomány elérte a 5 844 765 négyzetmétert, ami növekedés az előző negyedévhez képest. Ebből a fővárosi regionális állomány 3 866 080 négyzetméter, míg a vidéki rész 1 978 685 négyzetméter. Ugyanez a negyedév új átadásai révén összesen 91 320 négyzetméterrel növelte az állományt (59 290 négyzetméter Budapesten, 32 030 négyzetméter vidéken).

Pozitív trend, hogy a bérlői kereslet a főváros környékén elérte a 201 680 négyzetmétert, ami 7 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A nettó kereslet (szerződéshosszabbítás nélküli) pedig 120 460 négyzetméter volt.

Mi történt a Covid-járvány idején tapasztalt raktárlétesítés-dömping óta? Megmaradt a gyártáshoz közeli, belföldi tárolás gyakorlata?

Igen, a „nearshoring/friendshoring” irány stabilan velünk maradt: több iparág – különösen az autóipar és az elektronika – a kritikus alkatrészeknél tartalékol, és gyártásközeli készletet tart, miközben a többi tételnél rugalmas marad. Az európai logisztikai piaci előrejelzések 2025-re kimondottan a nearshoringban látták és látják a bérlői aktivitás egyik motorját, ami a CEE-régiót – így Magyarországot is – kedvező helyzetbe hozza, de legalábbis lehetőségeket teremt.

Voltak gyártók, amelyek viszont visszaálltak a folyamatos, távolról történő beszállításra?

Részben igen: a globális ellátási láncok normalizálódásával több vállalat visszanyitott az ázsiai beszállítók felé, de nem „vakon” – a kockázatkezelés miatt egyre gyakoribb a hibrid modell (távoli beszállítás plusz lokális pufferek). A nemzetközi beszállítói trendek 2024–2025-ben is „hintaszerű” mozgást jeleznek: bizonyos szegmensek visszatérnek a távoli forrásokhoz, másoknál a közelebb hozás marad domináns.