Folyamatosan változik a logisztikai ingatlanok piaca, a legjobb raktármegoldás kiválasztása saját tapasztalataink szerint sem egyszerű, de annál fontosabb feladat. A dinamikusan fejlődő gyorséttermi piacot kiszolgáló vállalatunk közel tíz évvel ezelőtti indulásakor csupán egy irodával rendelkezett, a teherautó flottát és a raktári tevékenységeket is szolgáltatóktól béreltük. Három év múltán azonban saját raktár üzemeltetése mellett döntöttünk, hogy jobban alkalmazkodhassunk ügyfélkörünk változó igényeihez.

Logisztikai útkeresés a raktárbázisok szürke dobozai között / Fotó: Shutterstock

A hűtött, a fagyasztott és a száraz árut egy fedél alatt tároló raktártér biztosítása akkoriban nehezebben ment, végül egy élelmiszeripari raktár átalakításával tudtuk megvalósítani. Ma, amikor meglévő kapacitásaink végessége miatt ismét új raktárt keresünk, tárolási igényeink ugyanolyan speciálisnak számítanak, mint egykor – hét év alatt azonban sok minden változott nemcsak gyorséttermi ügyfélkörünkben, hanem a logisztikai ingatlanok piacán is.

Logisztikai útkeresés – irány a budapesti körgyűrű, és tovább

Új raktárunk már speciális igényeink szerint tervezett és kialakított kapacitás lesz, napjainkban ugyanis az ingatlanfejlesztők sokkal nyitottabbak erre a testre szabásra. Nagyobb rugalmasságuk több tényező együttes hatásának köszönhető. A Covid éveiben a raktározási igények például teljesen átalakultak, a gyártó vállalatok a just in time modelről a just in case modellre váltottak, hogy 20-30 százalékkal megnövelt készletekkel biztosítsák be magukat az ellátási láncok akadozásával szemben. Hasonló módon az e-kereskedelem forgalma is fellendült a járványidőszakban, az utóbbi pár évben pedig az ázsiai gyártók újabb beruházásai ugyancsak nagymértékben növelték a raktárkapacitás iránti keresletet a hazai piacon.

Válaszul erre mind újabb logisztikai központok épülnek, és – ahogyan azt a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége februárban megtartott, éves konferenciáján kiemelte – nemcsak az M0-s autóút mentén, hanem azon túli helyszíneken is.

Utóbbiak növekvő népszerűségét mutatja, hogy tavaly az újonnan átadott raktárépületek 50 százaléka már vidéken nyitotta meg kapuit.