Ha még nem lett volna elég rossz hír: kisebbek lesznek idén egyes szaloncukorcsomagok

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján folyamatosan nyomon követhető, hogyan változik (csökken) egyes élelmiszeripari termékek kiszerelési mennyisége a korábbiakhoz képest. Így ellenőrizhető az is, melyik gyártó melyik szaloncukor-válogatásának vagy -csomagjának súlyát mérsékli az idei szezonban – írja cikkében az Origo. Fontos tehát, hogy ebben az esetben nem a szemek méretének mérséklődéséről van szó, hanem arról, hogy a szaloncukrokat tartalmazó csomagok lesznek kisebbek és könnyebbek azzal, hogy a gyártók kevesebb szemet helyeznek el a csomagokban.
A nyilvántartást böngészve látható, hogy a gyártók és a forgalmazók az azonos jellegű, de többféle ízben készülő szaloncukorcsomagjaiknál csökkentették a kiszerelési súlyokat, nagyjából két tucat termékről lehet szó. Hármat mutatunk példaként az eddig a gyártók által rögzített kiszerelésváltoztatásokból, de az említett nyilvántartásban bárki ellenőrizni tudja, hogy az általa kedvelt fajtánál számítania kell-e kisebb szaloncukorcsomagra.
Arról, hogy a gyártók tervezik-e kivezetni valamelyik korábbi kiszerelésüket, szintén a kiszerelésváltozások adatlapjáról lehet tájékozódni.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.
