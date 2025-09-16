Ha még nem lett volna elég rossz hír: kisebbek lesznek idén egyes szaloncukorcsomagok

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján folyamatosan nyomon követhető, hogyan változik (csökken) egyes élelmiszeripari termékek kiszerelési mennyisége a korábbiakhoz képest. Így ellenőrizhető az is, melyik gyártó melyik szaloncukor-válogatásának vagy -csomagjának súlyát mérsékli az idei szezonban – írja cikkében az Origo. Fontos tehát, hogy ebben az esetben nem a szemek méretének mérséklődéséről van szó, hanem arról, hogy a szaloncukrokat tartalmazó csomagok lesznek kisebbek és könnyebbek azzal, hogy a gyártók kevesebb szemet helyeznek el a csomagokban.

Egyes gyártók változtattak szaloncukor termékeik kiszerelésén / Fotó: Pixabay (illusztráció)

Kevesebb szaloncukor kerül a csomagba

A nyilvántartást böngészve látható, hogy a gyártók és a forgalmazók az azonos jellegű, de többféle ízben készülő szaloncukorcsomagjaiknál csökkentették a kiszerelési súlyokat, nagyjából két tucat termékről lehet szó. Hármat mutatunk példaként az eddig a gyártók által rögzített kiszerelésváltoztatásokból, de az említett nyilvántartásban bárki ellenőrizni tudja, hogy az általa kedvelt fajtánál számítania kell-e kisebb szaloncukorcsomagra.

2025. június 23-i a közzétételi dátuma a Bonbonetti Kft. bejelentésének, amely szerint az „Étcsokoládéval mártott citrom és narancs ízű zselés szaloncukor” a korábbi 300 grammos méretről 280 grammra mérséklődik. Érdekesség, hogy a magyar fogyasztók körében változatlanul a zselés szaloncukor a legkedveltebb.

A Vadász Csokoládé Kft. a „Vadász Édes és keserű szaloncukor” nevű termékének kiszerelését a korábbi 350 grammról 300 grammra mérsékelte a 2025. július 30-án megjelent közzététel szerint.

Változtat a Milka (a Mondelez Hungária Kft.) is több szaloncukor termékénél. Ezek közül az egyik a Milka 245g Oreos Szaloncukor, melynek mérete a mostani 245 gramm helyett korábban 300 gramm lett.

Arról, hogy a gyártók tervezik-e kivezetni valamelyik korábbi kiszerelésüket, szintén a kiszerelésváltozások adatlapjáról lehet tájékozódni.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.