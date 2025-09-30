Keresik a magyar munkaadót, amelyik a legjobban gondoskodik a dolgozóiról

Az Év Gondoskodó Munkahelye Díj 2025 versenyen azt értékelik, hogy a vállalatok milyen formában törődnek dolgozóik jóllétével. Az elismerést azok a munkahelyek kaphatják meg, amelyek példamutató kezdeményezéseikkel hozzájárulnak a munkavállalói elégedettség és lojalitás erősítéséhez.

Minden cég indulhat a versenyen. A kérdés, melyik tesz a legtöbbet a munkavállalók jóllétéért? / Fotó: Gál Gábor

Egyre több cég ismeri fel, hogy

a hosszú távú, stabil működés alapfeltétele a munkatársak jólléte és biztonságérzete. Ahol a dolgozók érzik a törődést, ott nagyobb az elégedettség, az elköteleződés és a teljesítmény is.

A díj célja éppen ezért, hogy láthatóvá tegye és elismerje a legjobb gyakorlatokat, valamint inspirációt adjon azoknak a vállalatoknak, amelyek még az út elején járnak a gondoskodó vállalati kultúra kiépítésében.

A nevezéseket olyan cégektől várják, ahol a mindennapi működés szerves része az egészség- vagy nyugdíjcélú juttatások rendszere, valamint az öngondoskodás fontosságát hangsúlyozó munkáltatói edukáció. A versenyt a Pénztári Öngondoskodásért Alapítvány szervezi, a Prémium Egészségpénztár és a Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár támogatásával. A szervezők célja, hogy a legkiemelkedőbb gondoskodó kezdeményezéseket díjazva és bemutatva országos szinten is javítsák a munkahelyi kultúrát, és példát adjanak más munkáltatóknak.

A múlt évi nyertesek:

I. Kis- és Középvállalat kategória: Euler Hermes SA Magyarországi fióktelepe

II. Nagyvállalat kategória: Eximbank Zrt.

III. Nagyvállalat Plusz kategória: MVM Zrt.

Különdíjas vállalatok: