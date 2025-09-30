Deviza
EUR/HUF389.71 -0.35% USD/HUF331.56 -0.56% GBP/HUF446.23 -0.4% CHF/HUF417.36 -0.17% PLN/HUF91.35 -0.27% RON/HUF76.69 -0.35% CZK/HUF16.01 -0.55% EUR/HUF389.71 -0.35% USD/HUF331.56 -0.56% GBP/HUF446.23 -0.4% CHF/HUF417.36 -0.17% PLN/HUF91.35 -0.27% RON/HUF76.69 -0.35% CZK/HUF16.01 -0.55%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,871.6 -0.39% MTELEKOM1,774 -1.66% MOL2,698 -2.25% OTP28,690 -1.24% RICHTER10,110 +3.96% OPUS562 +0.54% ANY7,560 +3% AUTOWALLIS163 +2.52% WABERERS4,840 -1.22% BUMIX9,362.94 +1.41% CETOP3,451.23 -0.61% CETOP NTR2,157.59 -0.61% BUX98,871.6 -0.39% MTELEKOM1,774 -1.66% MOL2,698 -2.25% OTP28,690 -1.24% RICHTER10,110 +3.96% OPUS562 +0.54% ANY7,560 +3% AUTOWALLIS163 +2.52% WABERERS4,840 -1.22% BUMIX9,362.94 +1.41% CETOP3,451.23 -0.61% CETOP NTR2,157.59 -0.61%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
verseny
magyar cégek
munkaügy
jóllét
egészségpénztár

Keresik a magyar munkaadót, amelyik a legjobban gondoskodik a dolgozóiról

A nyertes cégek az értékes jutalmak mellett kommunikációs támogatást is kapnak.
Andor Attila
2025.09.30, 17:02
Frissítve: 2025.09.30, 17:34

Az Év Gondoskodó Munkahelye Díj 2025 versenyen azt értékelik, hogy a vállalatok milyen formában törődnek dolgozóik jóllétével. Az elismerést azok a munkahelyek kaphatják meg, amelyek példamutató kezdeményezéseikkel hozzájárulnak a munkavállalói elégedettség és lojalitás erősítéséhez.

verseny
Minden cég indulhat a versenyen. A kérdés, melyik tesz a legtöbbet a munkavállalók jóllétéért? / Fotó: Gál Gábor

Egyre több cég ismeri fel, hogy 

a hosszú távú, stabil működés alapfeltétele a munkatársak jólléte és biztonságérzete. Ahol a dolgozók érzik a törődést, ott nagyobb az elégedettség, az elköteleződés és a teljesítmény is.

A díj célja éppen ezért, hogy láthatóvá tegye és elismerje a legjobb gyakorlatokat, valamint inspirációt adjon azoknak a vállalatoknak, amelyek még az út elején járnak a gondoskodó vállalati kultúra kiépítésében.

A nevezéseket olyan cégektől várják, ahol a mindennapi működés szerves része az egészség- vagy nyugdíjcélú juttatások rendszere, valamint az öngondoskodás fontosságát hangsúlyozó munkáltatói edukáció. A versenyt a Pénztári Öngondoskodásért Alapítvány szervezi, a Prémium Egészségpénztár és a Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár támogatásával. A szervezők célja, hogy a legkiemelkedőbb gondoskodó kezdeményezéseket díjazva és bemutatva országos szinten is javítsák a munkahelyi kultúrát, és példát adjanak más munkáltatóknak.
A múlt évi nyertesek:

  • I. Kis- és Középvállalat kategória: Euler Hermes SA Magyarországi fióktelepe
  • II. Nagyvállalat kategória: Eximbank Zrt.
  • III. Nagyvállalat Plusz kategória: MVM Zrt.

Különdíjas vállalatok:

  • BorsodChem Zrt.
  • Lidl Magyarország

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu