Keresik a magyar munkaadót, amelyik a legjobban gondoskodik a dolgozóiról

Az Év Gondoskodó Munkahelye Díj 2025 versenyen azt értékelik, hogy a vállalatok milyen formában törődnek dolgozóik jóllétével. Az elismerést azok a munkahelyek kaphatják meg, amelyek példamutató kezdeményezéseikkel hozzájárulnak a munkavállalói elégedettség és lojalitás erősítéséhez.
Egyre több cég ismeri fel, hogy
a hosszú távú, stabil működés alapfeltétele a munkatársak jólléte és biztonságérzete. Ahol a dolgozók érzik a törődést, ott nagyobb az elégedettség, az elköteleződés és a teljesítmény is.
A díj célja éppen ezért, hogy láthatóvá tegye és elismerje a legjobb gyakorlatokat, valamint inspirációt adjon azoknak a vállalatoknak, amelyek még az út elején járnak a gondoskodó vállalati kultúra kiépítésében.
A nevezéseket olyan cégektől várják, ahol a mindennapi működés szerves része az egészség- vagy nyugdíjcélú juttatások rendszere, valamint az öngondoskodás fontosságát hangsúlyozó munkáltatói edukáció. A versenyt a Pénztári Öngondoskodásért Alapítvány szervezi, a Prémium Egészségpénztár és a Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár támogatásával. A szervezők célja, hogy a legkiemelkedőbb gondoskodó kezdeményezéseket díjazva és bemutatva országos szinten is javítsák a munkahelyi kultúrát, és példát adjanak más munkáltatóknak.
A múlt évi nyertesek:
Különdíjas vállalatok:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.