Orbán Viktor kifejtette véleményét a magyar adórendszerről és fontos tényre világított rá

A mi adórendszerünk nem fojtja meg a vállalatokat. A mi adórendszerünk támogatja a családokat - írta Orbán Viktor miniszterelnök szombati Facebook bejegyzésében.
"Kezdjük el megszokni: magyar BMW. Debrecenben elindult a legújabb BMW modell gyártása. 2 milliárd eurós zöldberuházás, digitalizált, MI-alapú gyártás, csak elektromos modellek, zéró károsanyag-kibocsátás. 21. század" - fogalmazott a kormányfő.
Orbán Viktor felidézte: éveken át dolgoztak azon, hogy Debrecent is felrakják az autógyártás térképére. Kellett hozzá a helyiek tehetsége, a befektetéseket ösztönző gazdasági környezet, és mindenekelőtt kellett hozzá Európa legjobb adórendszere.
A mi adórendszerünk nem bünteti azt, aki többet akar dolgozni és többet akar keresni. A mi adórendszerünk nem fojtja meg a vállalatokat. A mi adórendszerünk támogatja a családokat - tette hozzá a miniszterelnök.
"Aki többkulcsos, progresszív adóról, társaságiadó emelésről és a családi adókedvezmények elvonásáról konspirál brüsszeli szalonokban, az valójában Magyarország jövőjét teszi kockára. Azt a 21. századi, győztes Magyarországot, aminek egyik ékköve a világ legmodernebb BMW-gyára, Debrecenben" - zárta bejegyzését Orbán Viktor.
Nem csak a háztartásokat vámolná meg Magyar Péter pártja hatalomra kerülése esetén. A Tisza újdonsült közgazdász tótumfaktuma, Kármán András egy most kiszivárgott előadásban arról értekezett, hogy a vállalkozásoktól lehetne elcsatornázni jelentős pénzeket, ezekre ugyanis most szerinte túl sokat költ az állam.
A Tisza Párt a teljes magyar támogatáspolitikát felülvizsgáltatná,
derült ki a párt új költségvetési és adópolitikai szakértője, Kármán András a Corvinus egyetem tanára előadásain. Az előadást a nagyközönség előtt is bemutatta a szakértő, mindössze egy nappal azután, hogy Magyar Péter bemutatta őt a párt kötcsei rendezvényén — fejtette ki a Mandiner. Kármán az előadásában felsorolta az elmúlt másfél évtized legelcsépeltebb baloldali sérelmeit, például azt, hogy a korrupció mindent átsző az országban, a pénzügyi szabályozás kiszámíthatatlan, vagy azt, hogy az államosításokkal le lettek „vadászva a sikeres vállalkozások” – fejtette ki a lap.
A szakértő szerint a kereslet vezérelte növekedési modell csak inflációt és növekvő költségvetési hiányt generált.
Véleménye szerint gazdaságfejlesztési témakörben az alábbi igaz: a magyar állam nem hatékony (lassú bürokrácia, gyenge infrastruktúra, korszerűtlen oktatás), amit alacsony adók, adókedvezmények és támogatások szerteágazó rendszerével igyekszik kompenzálni.
A rezsicsökkentés kivezetése, a háromkulcsos nyereségadó, a progresszív szja, a családtámogatási rendszer "átalakítása", a 13. havi nyugdíj elvétele, és a társasági adó felemelése mellett a kisbefektetők is rosszul járnának a TISZA párt hatalomra kerülése esetén. Sávos tőkejövedelem-adót vezetnének be
A céges osztalékok után az átlagkereset mértékéig 20 százalék lenne az adó. Efölött az átlagkereset kétszereséig viszont már 30 százalékot kellene fizetni. Az ennél is magasabb jövedelmek esetében pedig egy harmadik, 40 százalékos sáv is életbe lépne ha Magyar Péterék hatalomra kerülnek.
Hasonlóan történne az állampapírok és részvények nyereségének megadóztatása is.
Az eredeti tőkebefektetés nyeresége után a mindenkori átlagbérnek megfelelő összegig 20, afölött az átlagbér kétszereséig 30, azt is meghaladó nyereség esetén pedig 40 százalékos kulccsal kellene adózni.
Magyarul, a Tisza Párt a kisbefektetőket, lakossági megtakarítókat is jelentősen megadóztatná. Idehaza ugyanis immár sok éve népszerű megtakarítási forma a lakossági állampapír, sokan havonta, néhány tízezer forint értékben vásárolják ezeket az értékpapírokat, ugyanakkor Magyar Péterék megválasztása esetén tehát a kisbefektetők elbúcsúzhatnak a mostani, kamatadómentes befektetési lehetőségtől.
Az már csak hab a tortán, hogy
A tiszás elképzelések szerint tőkejövedelemnek számítana minden olyan bevétel, ami nem bér, hanem „attól elkülönülten adózik”.
Az azonban egyelőre nem világos, hogy mit értenek „attól elkülönülő adózás” alatt. Sok más egyéb mellett akár a szobakiadásból származó bevétel is ilyen lehet. Ez szintén nagy változást jelentene, hiszen 2025-ben a magánszálláshelyek átalányadója szobánként vidéken 38 400 forint évente, míg Budapesten 150 ezer forint. Ezt negyedévente, egyenlő részletekben kell megfizetni. A Tisza Párt tehát ezt is megemelné, a feljebb említett sávos módon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.