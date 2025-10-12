Új bárral erősít Budapesten Európa első emirátusi luxusszállodája

Az Al Habtoor Group több mint egy évtizede van jelen Budapesten: korábban a Ritz-Carlton szállodát üzemeltette, majd januárban saját márkája alatt nyitotta újra a hotelt Al Habtoor Palace Budapest néven. A magyar fővárosban rendkívül sokszínű a szállodapiac – a kérdés, hol pozícionálja magát ebben a mezőnyben a dubaji hátterű luxusmárka, és miben tud kitűnni a nívós versenytársak közül – írja az Origó.
A portálnak Rahim Abu Omar, az Al Habtoor Palace Budapest vezérigazgatója úgy jellemezte a szállodát, mint amely az arab vendéglátás művészetét ötvözi az európai grand hotel hagyományaival.
A város egyik legikonikusabb terén egy palotában szállhatnak meg vendégeik, akiket személyes concierge szolgálattal, elegáns fogadtatással és kifinomult, mégis modern enteriőrökkel várják
– mondta a vezérigazgató, aki a nyitás óta eltelt hónap eredményeiről is beszélt, amelyről az Origón olvashatnak további részleteket.
