Új bárral erősít Budapesten Európa első emirátusi luxusszállodája

Az Al Habtoor Group több mint egy évtizede van jelen Budapesten: korábban a Ritz-Carlton szállodát üzemeltette, majd januárban saját márkája alatt nyitotta újra a hotelt Al Habtoor Palace Budapest néven. A magyar fővárosban rendkívül sokszínű a szállodapiac – a kérdés, hol pozícionálja magát ebben a mezőnyben a dubaji hátterű luxusmárka, és miben tud kitűnni a nívós versenytársak közül – írja az Origó.

Az Emirségből érkezett befektetői csoportnak ez az első saját brandjét képviselő európai szállodája / Fotó: Al Habtoor Palace Budapest

Al Habtoor Palace Budapest: erős nemzetközi érdeklődés, kiemelkedő vendégélmények

A portálnak Rahim Abu Omar, az Al Habtoor Palace Budapest vezérigazgatója úgy jellemezte a szállodát, mint amely az arab vendéglátás művészetét ötvözi az európai grand hotel hagyományaival.

A város egyik legikonikusabb terén egy palotában szállhatnak meg vendégeik, akiket személyes concierge szolgálattal, elegáns fogadtatással és kifinomult, mégis modern enteriőrökkel várják

