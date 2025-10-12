Deviza
EUR/HUF391.85 -0.27% USD/HUF337.27 -0.24% GBP/HUF450.25 -0.27% CHF/HUF421.05 -0.42% PLN/HUF91.9 -0.39% RON/HUF76.91 -0.27% CZK/HUF16.11 -0.28% EUR/HUF391.85 -0.27% USD/HUF337.27 -0.24% GBP/HUF450.25 -0.27% CHF/HUF421.05 -0.42% PLN/HUF91.9 -0.39% RON/HUF76.91 -0.27% CZK/HUF16.11 -0.28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szállodaipar
vendéglátás
turizmus

Új bárral erősít Budapesten Európa első emirátusi luxusszállodája

Féléves működés után stabilan teljesít az Al Habtoor Palace Budapest, amely az arab vendéglátás hagyományait ötvözi az európai nagyvárosi eleganciával. Az Al Habtoor szállodát tulajdonló csoport célja, hogy hosszú távon meghatározó szereplője legyen a kontinens luxusszállodai piacának.
VG
2025.10.12, 20:41

Az Al Habtoor Group több mint egy évtizede van jelen Budapesten: korábban a Ritz-Carlton szállodát üzemeltette, majd januárban saját márkája alatt nyitotta újra a hotelt Al Habtoor Palace Budapest néven. A magyar fővárosban rendkívül sokszínű a szállodapiac – a kérdés, hol pozícionálja magát ebben a mezőnyben a dubaji hátterű luxusmárka, és miben tud kitűnni a nívós versenytársak közül – írja az Origó.

Al Habtoor
Az Emirségből érkezett befektetői csoportnak ez az első saját brandjét képviselő európai szállodája / Fotó: Al Habtoor Palace Budapest

Al Habtoor Palace Budapest: erős nemzetközi érdeklődés, kiemelkedő vendégélmények

A portálnak Rahim Abu Omar, az Al Habtoor Palace Budapest vezérigazgatója úgy jellemezte a szállodát, mint amely az arab vendéglátás művészetét ötvözi az európai grand hotel hagyományaival. 

A város egyik legikonikusabb terén egy palotában szállhatnak meg vendégeik, akiket személyes concierge szolgálattal, elegáns fogadtatással és kifinomult, mégis modern enteriőrökkel várják 

mondta a vezérigazgató, aki a nyitás óta eltelt hónap eredményeiről is beszélt, amelyről az Origón olvashatnak további részleteket.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu