Újabb amerikai beruházás érkezhet Magyarországra: aranykorukat élik a kapcsolatok

Donald Trump amerikai elnök idei hivatalbalépése óta kilenc új, kifejezetten magas hozzáadott értékű, munkahelyeket létrehozó beruházást jelenthettek be az Egyesült Államokból, és már a tizedik bejelentése is közel van, ami jól mutatja azt, hogy új aranykor jött el a kétoldalú kapcsolatokban – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban.

Hamarosan új amerikai beruházást jelenthet be Szijjártó Péter / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Az amerikai beruházások fontos szerepet játszanak a magyar gazdaságban

A tárcavezető szerint az amerikai vállalatok rendkívül lényeges szerepet töltenek be a magyar gazdaság fejlesztésében és dimenzióváltásában, mert többnyire olyan termelési tevékenységet hoznak hazánkba, amely kutatás-fejlesztéssel is kiegészül, és magas hozzáadott értéket képvisel.

Szijjártó Péter az egészségipart hozta fel példaként, hiszen a Becton Dickinson és a Procter & Gamble például több ezer magyar embernek ad munkát, s egyre összetettebb feladatokat hoz Magyarországra, egyebek mellett kutatás-fejlesztési programokat is. Hozzátette, hogy a nap folyamán találkozik a két vállalat vezetőivel, akikkel jövőbeli beruházásokról fog egyeztetni. Ezért véleménye szerint

Csömörön, Gyöngyösön és Környén is hamarosan jó híreknek örülhetnek majd az emberek, újabb olyan munkahelyek jönnek létre, amelyek kifejezetten magas hozzáadott értéket képviselnek Magyarországon.

A tárcavezető arra is felhívta a figyelmet, hogy az amerikai cégek alkotják hazánkban a harmadik legnagyobb beruházói közösséget, s amióta Donald Trump januárban hivatalba lépett, már kilenc beruházás érkezett hazánkba az Egyesült Államokból, amit hamarosan egy tizedik is követhet.