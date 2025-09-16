Újabb gigaberuházás: komplett elosztóközpontját hozza Magyarországra egy amerikai óriás – „megtisztul" a hibás uniós döntésektől a gazdaság

Szijjártó Péter újabb nagy volumenű beruházást jelentett be kedden közzétett facebookos videójában. „A Support Services Group beruházása a hetedik amerikai beruházás, amelyet Donald Trump elnök hivatalba lépése óta bejelenthetünk Magyarországon” – ismertette a külgazdasági és külügyminiszter.

A beruházást Szijjártó Péter miniszter jelentett be / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A miniszter elmondta, hogy az amerikai Support Services Group Tolna megye megyeszékhelyén létesített korábban szolgáltatóközpontot, amelyet most bővít, és „Szekszárdra hozza a teljes közép- és kelet-európai térséget kiszolgáló központját”.

Ez a beruházás 940 millió forintos értéket képvisel. Ehhez a kormány 282 millió forintos támogatást biztosított, hogy egy még magasabb hozzáadott értéket képviselő, többnyelvű ügyfélszolgálat és technikai helpdesk funkciókkal ellátott központ működhessen Szekszárdon.

Szijjártó Péter azzal érvelt a beruházás mellet, hogy a magyar gazdaságot meg kell kímélni a rossz európai uniós döntések hatásaitól, és meg kell védeni a teljes foglalkoztatást, a növekvő béreket és Európa legalacsonyabb adóit.

Sorra érkeznek Magyarországra a beruházások

Szekszárdon már az év elején is bejelentettek egy komplex beruházáscsomagot, mivel a kormány kiemelt szerepet szán a városnak az 1600 milliárd forintos Bácska projektben, amely a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl közlekedési és gazdasági fejlesztését célozza meg. A program részeként egy jelentős határátkelő-fejlesztés történik, majd elindulhat az M9-es keleti irányú bővítése a vármegyeszékhely irányába, amellyel Szekszárd az M6-os és az M9-es utak csomópontjává válik.

Szijjártó Péter a napokban hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság gerincoszlopát adó autóipar óriási sikerek előtt áll, mivel a legnagyobb német cégek áthelyezik a gyártást Németországba. Emiatt pedig óriási sikerek előtt áll a magyar autóipar is, hiszen a legnagyobb német járműgyártók továbbra is bíznak Magyarországban. Ha pedig az autóipar növekszik, akkor hazánk gazdasága is növekszik.

A BorsodChem is gyárat épít hazánkban. A vegyipari vállalat Kazincbarcikán építi fel Európa egyik első LFP-katódalapanyag-gyártó üzemét.