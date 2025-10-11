Deviza
Jönnek a CAF-villamosok Budapestre, de nincs hová tenni őket: erre várt a műemlékvédelem alatt álló Ferencváros kocsiszín

Folyamatosan érkeznek a Budapesti Közlekedési Központ által megrendelt CAF típusú villamosok, amelyek tárolása és üzemben tartása szükségessé teszi a Ferencváros kocsiszín fejlesztését.
Világgazdaság
2025.10.11, 09:19
Frissítve: 2025.10.11, 11:00

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) feltételes közbeszerzési eljárást indított a Ferencváros kocsiszín fejlesztésének megtervezésére, ugyanis folyamatosan érkeznek Budapestre az új CAF-villamosok, amelyek a korábban megrendelt, jelenleg is gyártás alatt lévő 51 darabos flotta részei (közülük október elejéig 20 állt forgalomba). A járműpark megújításához kapcsolódva fejlesztésre szorulnak a villamosok tárolását és karbantartását végző kocsiszínek és azok épületei – számolt be az Origo. Ilyen jellegű kocsiszínfejlesztésekre korábban – például a Combino villamosok érkezésekor – is szükség volt.

CAF-villamos
Az új CAF-villamosok érkezése szükségessé teszi a Ferencváros kocsiszín fejlesztését / Fotó: Karácsony Gergely / Facebook

Milyen fejlesztéseket tesznek szükségessé az új CAF-villamosok?

Az új CAF-járművek beszerzésével a Könyves Kálmán körúti Ferencváros kocsiszín feladatai közé tartozik majd a CAF-villamosok tárolása és üzemben tartása is. A kocsiszín műemlékvédelem alatt álló épületei ezért korszerűsítésre és átalakításra szorulnak – derül ki a társaság közleményéből.

A kiviteli tervek az eredményes eljárás lefolytatása és a szükséges forrás biztosítása esetén előreláthatólag 2027 nyarán állhatnak rendelkezésre.

A tervező feladata lesz, hogy a műemléki értékek figyelembevételével – és azok megóvása mellett – megtervezze az érintett csarnokok átépítését, a vágányrendszer átalakítását, valamint az áramellátás fejlesztését is.

  • A beruházás részeként egy-egy csarnokban mosóberendezést és homoktöltőt alakítanának ki, amelyek hozzájárulnak a CAF-villamosok napi szintű, üzemszerű működtetéséhez.
  • Az új villamosok érkezése indokolja a vágányrendszer átalakítását is, megkönnyítve az új járművek tárolását és mozgatását.
  • Az üzem zavarmentes kiszolgálásához a telep áramellátása további fejlesztésre szorul, hogy a járművek be- és kiállása minden évszakban zökkenőmentes legyen.

További érdekességeket itt olvashat a fővárosi járműparkot megújító CAF-típusú villamosokról.

