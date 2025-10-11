Jönnek a CAF-villamosok Budapestre, de nincs hová tenni őket: erre várt a műemlékvédelem alatt álló Ferencváros kocsiszín

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) feltételes közbeszerzési eljárást indított a Ferencváros kocsiszín fejlesztésének megtervezésére, ugyanis folyamatosan érkeznek Budapestre az új CAF-villamosok, amelyek a korábban megrendelt, jelenleg is gyártás alatt lévő 51 darabos flotta részei (közülük október elejéig 20 állt forgalomba). A járműpark megújításához kapcsolódva fejlesztésre szorulnak a villamosok tárolását és karbantartását végző kocsiszínek és azok épületei – számolt be az Origo. Ilyen jellegű kocsiszínfejlesztésekre korábban – például a Combino villamosok érkezésekor – is szükség volt.
Az új CAF-járművek beszerzésével a Könyves Kálmán körúti Ferencváros kocsiszín feladatai közé tartozik majd a CAF-villamosok tárolása és üzemben tartása is. A kocsiszín műemlékvédelem alatt álló épületei ezért korszerűsítésre és átalakításra szorulnak – derül ki a társaság közleményéből.
A kiviteli tervek az eredményes eljárás lefolytatása és a szükséges forrás biztosítása esetén előreláthatólag 2027 nyarán állhatnak rendelkezésre.
A tervező feladata lesz, hogy a műemléki értékek figyelembevételével – és azok megóvása mellett – megtervezze az érintett csarnokok átépítését, a vágányrendszer átalakítását, valamint az áramellátás fejlesztését is.
