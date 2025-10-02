Deviza
Kitört a botrány, Norvégia megalázza Spanyolország nemzeti büszkeségét: megrendelte, de mégse tetszenek neki a CAF új metrói – ez Budapestnek is fájhat

Oslo városa a spanyol CAF céggel kötött szerződés helyett új versenytárgyalást ír ki metrókocsik beszerzésére. A norvég főváros etikai okokból nem kíván további kocsikat a vállalattól, miközben nagy szükség van az új járművekre a metróvonalak zavartalan működéséhez.
VG
2025.10.02, 19:25
Frissítve: 2025.10.02, 20:29

Az oslói városvezetés úgy döntött, hogy újragondolja a metrókocsik beszerzését. Bár korábban a spanyol CAF-ra esett a választás, a város elállt az opciótól, és új versenytárgyalást ír.

Subway workers go on a general strike in Argentina Norvégia megrendelte, de mégse tetszenek neki a CAF új metrói
CAF-metrókocsik Argentínában / Fotó: Anadolu via AFP

A döntés hátterében az áll, hogy a CAF valószínűleg felkerül az ENSZ jegyzékére, amely azokat a cégeket tartalmazza, amelyek hozzájárulnak izraeli települések létesítéséhez a megszállt palesztin területeken. Az oslói városvezetés pedig nem kíván olyan vállalattól további járműveket vásárolni, amely ilyen tevékenységekhez köthető.

Az új beszerzés kulcsfontosságú: ha nem sikerül időben pótolni az állományt, akkor 2029-től jelentős visszaesés fenyegeti az oslói metróforgalmat. Bár a norvég főváros aggályokat fogalmazott meg a CAF-villamosokkal szemben, Budapest továbbra is a céget választja.

A BKK 2022 novemberében, majd 2023 márciusában összesen 51 darab villamost (46 rövidet, valamint öt hosszút) rendelt meg a CAF-tól a 2014-ben kötött és 2021-ben meghosszabbított szerződés utolsó opciós tételének lehívásával. Az 51 darabos flotta járműveit a spanyol gyártó folyamatosan adja át a BKK-nak.

Az újonnan forgalomba állt járművek száma már húszra emelkedett , és hamarosan további egyet is birtokukba vehetnek a Budapesten közlekedők. A járműbeszerzési projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg – a támogatás összege 54,15 milliárd forint –, aminek köszönhetően a jelenlegi 30-ról 40 százalék fölé emelkedhet a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya Budapesten.

Pótlóbuszok: megszólalt a furcsa helyzetről a két cég – ezért találkoztak BKK-s buszokkal a vidéki utasok

Augusztus utolsó hétvégéjén felsővezeték-szakadás nehezítette meg a közlekedést a Budapest és Győr közötti vasúti fővonalon. Több olvasónk is belefutott vonatokat helyettesítő kék BKK-s buszokba az ország több pontján. A Világgazdaság utánajárt, mi a helyzet a pótlóbuszokkal kapcsolatban. A MÁV-ot és a BKK-t is sikerült megszólaltatnunk.

