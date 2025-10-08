Végre: megvan a dátum, mikor adják át Magyarország egyik legszebb várát – sokan háborognak a felújításán, a főépítész most elmagyarázta, miért történik így

Egyre közelebb kerül a diósgyőri vár átadása. Ennek jegyében a Lovagi Tornák Terén a vár egy részének bejárásával egybekötve megtartották meg a Civil udvar elnevezésű rendezvényt. A program célja az volt, hogy a városvezetés, a turisztikai szakma képviselői és a civil szervezetek közösen gondolkodjanak arról, miként válhat a megújuló vár tömegeket vonzó, fenntartható turisztikai attrakcióvá – derült ki a Boon tudósításából.
Szvoboda László, a vár attrakcióit tervező team vezetője szerint a cél egy életképes, fenntartható és látványos turisztikai attrakció megalkotása, amely egyszerre szolgálja a város érdekeit és a látogatók élményét.
Nagy Lajos király négy saroktornyos várának rekonstrukciója során nemcsak a város, hanem a nemzetközi értelemben vett tágabb térség legnagyobb turisztikai jelentőségű látványosságát tervezik létrehozni.
"Széles a skála egy várrom és a teljes újjáépítés között. Miskolc városa letette a voksát a teljes kiépítés mellett, és ezzel új korszakot nyitott" – mondta Szunyogh László főépítész. Kiemelte, hogy minden korszak másképp gondolkodott a műemlékekről. "A gyerekeink már erre a várra fognak emlékezni, ahogy mi a romokra. A második ütem legnagyobb értéke, hogy visszaadjuk a külső tér élményét."
Az eseményből kiderült, hogy
"Erősen viszontagságos időszakon vagyunk túl, és a szolgáltatók már nagyon várják, hogy a barlangfürdő és a diósgyőri vár újra fogadhassa a látogatókat. A vár nem csupán üzlet, hanem identitáselem" – mondta Szendrei Mihály, a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület elnöke.
A tervek szerint a felújított diósgyőri vár 2026 harmadik, legkésőbb negyedik negyedévében tárja ki kapuit a látogatók előtt, immár új tartalommal, de a régi büszkeséggel.
A fejlesztést és nagyszabású rekonstrukciós munkát az Épkar Zrt. és az FK Raszter Zrt. konzorciuma kivitelezi a Modern városok program keretében Miskolcon, ezáltal hamarosan újra be lehet majd járni az évszázadokkal ezelőtt felépített erődítményt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.