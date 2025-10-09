Elhatározta magát a NAV: most megmutatja a magyar vállalkozóknak az összes trükköt – napokon belül indul a kampány

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) között létrejött együttműködési megállapodás a vállalkozások adminisztrációs terhének csökkentését tűzte ki célul. A megállapodás alapja a mesterséges intelligencia és az egyéb digitális technológiák adaptációjának támogatása, valamint az adat-visszacsatolás erősítése.

NAV: a digitális szolgáltatásokat népszerűsítik / Fotó: Székelyhidi Balázs

Az együttműködés egyik kézzelfogható eredménye az október 15-én induló országos előadás-sorozat, amely hibrid formában – személyes és online részvételi lehetőséggel – várja a vállalkozásokat, könyvelőket és szakmai érdeklődőket.

Az eseménysorozat első állomásán az adóhivatal szakértői bemutatják az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) gyakorlati használatát.



Az őszi időszakban további, vállalkozásokat érintő témák is napirendre kerülnek. Októberben és novemberben a NAV munkatársai több alkalommal tartanak tájékoztatókat olyan területekről, mint az eÁFA webes felülete, az online számlázás és eNyugta, valamint az egyszerűsített foglalkoztatás, illetve a kiva és az átalányadó.

A BKIK székházában, valamint a területi kamaráknál zajló rendezvények és programok azt a célt szolgálják, hogy a vállalkozók gyakorlati tudást és azonnal alkalmazható ismereteket kapjanak a digitális ügyintézésről. A két szervezet együttműködése egyaránt szolgálja a vállalkozások érdekeit és a magyar gazdaság versenyképességét: minél többen ismerik és használják a digitális adózási megoldásokat, annál átláthatóbb, egyszerűbb és hatékonyabb lehet az adózás, ami hozzájárul a gazdaság további fehéredéséhez is.