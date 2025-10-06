Deviza
Orbán Viktor: muszáj engedményeket tennem, "valami adócsökkentés" itt be fog következni

Orbán Viktor miniszterelnök a gazdasági irányváltás tervéről, az adócsökkentés lehetőségéről és a vállalkozói hitelek új rendszeréről beszélt. Kiemelte: a gazdaság támogatása mindig megtérül, és a kormány a magasabb bérek érdekében adóengedményekre készül. A miniszterelnök szerint Magyarország az akkumulátoriparban világszinten is vezető szerepre tör.
VG
2025.10.06, 08:26
Frissítve: 2025.10.06, 11:16

A magyar miniszterelnök többek között arról is nyilatkozott az Economx podcastjében, hogy megtörtént-e a repülőrajt, hazánkban várható-e az euró bevezetése, illetve arról is, hogy az adózási rendszerre vagy a fizetésekre vonatkozóan milyen változtatások várhatók a következő évben. 

Orbán Viktor az európai uniós nyomásról és a Tisza Párt adóterveiről is nyilatkozott / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke exkluzív interjút adott az Economxnak, amely hétfő reggel 8-tól elérhető a Money Talks és az Economx oldalain. 

A legaktuálisabb téma a szombaton bejelentett fix, 3 százalékos vállalkozói hitel, amivel kapcsolatban a kormányfő felidézte, az idei és a jövő évi költségvetés is megteremti a pénzügyi fedezetét ezeknek az intézkedéseknek. Orbán Viktor szerint 

ha jóléti vagy szociális kiadásra megy el a pénz, akkor kell nagyon észnél lenni, viszont amikor a gazdaság számára jutnak támogatások, akkor kisebb a kockázat. Ha jó helyre megy a pénz, az növeli a teljesítőképességet, több bevételhez jut a költségvetés.

Ehhez szerinte alacsonyabb adókra van szükség. A miniszterelnök elmondta, hogy jelenleg egy két számjegyű minimálbér-megállapodáshoz a kormánynak vissza kell lépnie a magánvállalkozásokat terhelő adókból. 

Vannak ilyen javaslatok a kormány asztalán, egy egyeztetés kellős közepén vagyunk. Kell valamilyen adócsökkenést tenni, erről megy még a tárgyalás 

– magyarázta, hozzátéve: a minimálbér magasabb szintje érdekében kell engedményeket tennie. Arra a kérdésre, hogy akkor lesz-e két számjegyű minimálbér-növekedés, ha csökken a szocho, Orbán Viktor elismerte: „Ez durván hangzik, de nagyjából ez a helyzet.”

A magyar agyas, az egy jó dolog, de amikor adót csal, akkor nem annyira,

és ez volt az oka annak, hogy szigorítottak a kataszabályozáson, de elképzelhetőnek tarja a miniszterelnök, hogy lazítanak a szabályokon. Arról is beszélt, hogy szerinte a repülőrajt megtörtént, csak nem januárban, hanem júliusban lett erre képes a magyar gazdaság.

Ha valamit elkalibráltam, az nem maga a helyet, nem az intézkedések, hanem az időpont

– magyarázta. Hozzátette, hogy a repülőrajtba számolta a nyártól bevezetett családtámogatásokat, szja-kedvezményeket, illetve a 3 százalékos lakás- és vállalkozási hitelprogramot is.

Főnyeremény a magyar akkumulátoripar

A makrogazdasági adatok kapcsán arról beszélt, hogy miniszterelnökként tőle azt várják el, hogy mindenkinek legyen saját otthona, legyen rendes, lehetőleg emelkedő bére, és biztosítva legyen a nyugdíja,

 a többi meg nem érdekli az emberek nagy részét.

Ha ezek az igények nincsenek kielégítve, abból gazdasági és társadalmi instabilitás, majd felfordulás lesz. Ezt veszi figyelembe a gazdasági irányváltás során – derült ki. Ennek kapcsán megjegyezte, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter megütötte a főnyereményt az akkumulátoripar betelepítésével, hazánk a következő 5-10 évben a világ élvonalába kerül ezen a területen. Sőt, elárulta, arab tőkecsoportokkal egyeztet a kormány energiatárolási beruházásokról, ipari akkumulátorokat telepítenének magyarországi üzemek mellé.

Elemző a fix 3 százalékos vállalkozói hitelről: az egész kkv-szektor profitálhat belőle, jelentős kamatcsökkentést hoz a kormány döntése

A Tisza Párt adóemeléséről

Brüsszel adóemelést vár el, és Tisza párt ez végre foga hajtani – tette hozzá. Az egykulcsos szja kapcsán arról beszélt, hogy a szerinte a legjobb jövedelmi adókulcs a nulla százalék lenne, de egyelőre azon dolgoznak, hogy a jövedelmeket minél alacsonyabb adóteher nyomja. Ennek kapcsán arról is beszélt, hogy nem látja annak a lehetőségét, hogy további termékek áfáját csökkentsék, és ha lenne több pénz a költségvetésben, azt a családok terheinek csökkentésére fordítaná.

Öngyilkos politikának tartom, ha egy ország a fogyasztásra akarja építeni a gazdasági növekedését

– fogalmazott a kormányon belül zajló vitára Orbán Viktor, egyébként mindezt annak tudatában, hogy jelenleg a fogyasztás tartja működésben az államháztartást.

 

Adórendszer-változtatás és a Tisza Párt színre lépése

A választási kampány kapcsán megjegyezte, hogy szerinte Brüsszel először a KDNP-t akarta átállítani, de végül a Tisza párt mellett döntött az Európai Néppárt, majd beszélt 

  • az egykulcsos adó és az áfa lehetséges csökkentéséről,
  • a nyugdíjrendszer,
  • a nők 40 rendszer esetleges átalakításáról, fenntarthatóságáról. 

Szóba került az is, hogy van egy fontos gazdasági téma, amiben nem ért egyet Varga Mihály jegybankelnökkel, ugyanakkor nem határozott meg a miniszterelnök most sem konkrét árfolyamcélt.

Az én terítékemen biztos nem lesz

– válaszolta az Economxnak Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy mikor lesz Magyarországon euró. A miniszterelnök elmondása szerint nem akarja Magyarország és az Európai Unió sorsát még inkább összekötni, de hogy mivel indokolta ezt a döntését, az majd csak a hétfői interjúnkból derül ki. 

