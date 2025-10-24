Érmegyűjtő? A szakértő megválaszolja a legégetőbb kérdéseket

Befektetés vagy puszta hobbi az érmegyűjtés? A kérdés adott, a válaszok nem annyira egyszerűek, de az interjúból kiderül, hogy felkészültséggel lehet pénzt keresni, bár nem erről szól ez a tevékenység. Választ kapunk arra vonatkozóan, hogy a modern verdehibás érmék milliós értékének mi a valóságalapja. Mi az, amit ma érdemes gyűjteni, és mi az, amivel az érmegyűjtő nagy kincsre lelhet? A második kérdésre adott választ spoilerezzük: a tudás.

Csóka Ferenc, a Magyar Érmegyűjtők Egyesületének elnöke / Fotó: Kallus György

Érmegyűjtés, a kezdetektől

Csak én érzem úgy, hogy divatosabb lett érmét gyűjteni, vagy valóban többen hódolnak ennek a hobbinak?

Az érmegyűjtés mindig is közkedvelt hobbi volt, nagyon sokan foglalkoztak vele, egészen a római kortól kezdve. Természetesen ez a hobbi annak idején, akár a középkorban, a módosabb emberek elfoglaltsága volt, tekintettel arra, hogy a pénznek szánt érmék jellemzően nemesfémből készültek, és a vásárlóértékük abban az időben sokkal nagyobb volt, mint most az azonos súlyú érméknek. Azokat gyűjteni nagyon nagy kincs volt. Az Árpád-korban a napszám 0,7-0,8 gramm ezüst volt, az aranyat pedig egy a tizenkettő-tizenháromhoz arányban váltották át. [Ma a minimálbér szerinti órabér 1740 forint, egy gramm ezüst pedig 580 forint, ezzel érdemes számolgatni – a szerk.] Manapság a napszám 30 ezer forint, és azon csodálkozunk, milyen drága az arany. Vásárlóértéken számolva – egészen az új világ felfedezéséig, amikor jelentősen megnőtt a hozzáférhető nemesfémek mennyisége – ma egy gramm aranynak az értéke nem 45 ezer forintnak kellene lennie, hanem legalább 500 ezer forintnak, és az arany-ezüst átváltása is egy a kilencvenhez közelít.

Visszatérve az eredeti kérdésre: divat volt ez mindig, ezért alakult meg 1969-ben a Budapesti Éremgyűjtők Egyesülete, amely aztán országos lett.

Ekkor indult a Magyar Nemzeti Bank kifejezetten gyűjtőknek szóló érmekibocsátási programja, amely szorosan kapcsolódott ahhoz a trendhez, hogy az emberek előszeretettel gyűjtötték a régi (Ferenc József) forintokat, pengőket.

Nem volt egészen új az egyesület, mintha lett volna előtte is egy szervezet.