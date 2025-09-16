Deviza
EUR/HUF390.02 +0.12% USD/HUF330.36 -0.26% GBP/HUF450.45 0% CHF/HUF417.54 +0.21% PLN/HUF91.77 +0.05% RON/HUF77.05 +0.17% CZK/HUF16.04 +0.13% EUR/HUF390.02 +0.12% USD/HUF330.36 -0.26% GBP/HUF450.45 0% CHF/HUF417.54 +0.21% PLN/HUF91.77 +0.05% RON/HUF77.05 +0.17% CZK/HUF16.04 +0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,293.69 -0.34% MTELEKOM1,864 -1.72% MOL2,800 -0.43% OTP29,150 +0.51% RICHTER10,030 -1.1% OPUS541 -0.74% ANY7,180 -0.28% AUTOWALLIS154.5 -2.59% WABERERS5,040 -0.79% BUMIX9,158.49 -1.45% CETOP3,478.88 +0.21% CETOP NTR2,158.76 -0.39% BUX100,293.69 -0.34% MTELEKOM1,864 -1.72% MOL2,800 -0.43% OTP29,150 +0.51% RICHTER10,030 -1.1% OPUS541 -0.74% ANY7,180 -0.28% AUTOWALLIS154.5 -2.59% WABERERS5,040 -0.79% BUMIX9,158.49 -1.45% CETOP3,478.88 +0.21% CETOP NTR2,158.76 -0.39%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
nemesfém
Németország
ezüst
érme

Óriásit kaszálhatunk az ezüstön –a kiskaput már becsukták, de idén még szabad a nyerészkedés

Tuti üzlet a német ezüstérmékkel? Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Lépett a német kormány, de csak január 1-jétől zár be az ezüstbazár.
Murányi Ernő
2025.09.16., 11:00

Az ezüst árának folyamatos emelkedésével faramuci helyzet kezdett kialakulni Németországban, az ezüst emlékérmék piacán, hiszen gyakorlatilag már olcsóbban lehet az ezüstérmékhez hozzájutni a német központi bankban, azaz a Bundesbankban, mint amennyibe a készítésükhöz felhasznált ezüst kerül.

Silver ezüst
Tuti üzlet az ezüstérmékkel / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Pácban a német ezüstérmék piaca

Egy 999/1000 finomságú ezüstből készült 25 eurós névértékű ezüstérme például a piacon már 27 eurót kóstál, azaz ha valaki egy ilyen érmét a névértékén, azaz 25 euróért megveszi a Bundesbankban, gyakorlatilag azonnal 27 euró körüli áron értékesítheti tovább. 

A folyamat már hónapok óta aggasztotta a gyűjtőket, hiszen hasonló helyzetben a legkülönbözőbb döntéseket szokták hozni a kormányok, illetve az érmék kibocsátói.

Elméletileg  több alternatíva is kínálkozott, csökkenthették volna az érmék súlyát vagy a nemesfémtartalmát is, sőt az sem volt kizárható, hogy egyszerűen megszüntetik az ezüstérmék forgalomba hozatalát. Ausztria például a Focus Online szerint néhány éve így tett, 5 eurós érméi ezüsttartalmát rézre cserélte le.

Drágulnak az érmék

A berlini pénzügyminisztérium 2026-os érmeprogramja kihirdetésével most végre reagált. A cél a névérték és a felhasznált nemesfém értéke közötti eltérés korrigálása, valamint az ezüstérmék kibocsátásának hosszú távú biztosítása volt.

Eszerint a jövő évtől kezdve a német ezüstérmék névértéke emelkedik.

A jelenlegi, 20 eurós sterling ezüstből (925/1000) készült érméket 25 eurós névértéken bocsátják ki. A finom ezüstből (999/1000) készült 25 eurós érmét pedig egy 35 eurós érme váltja fel.

Az első új kibocsátás egyébként 2026 márciusára várható, amikor egy 25 eurós érmét adnak ki Elisabeth Schwarzhaupt, a Németországi Szövetségi Köztársaság első női szövetségi miniszterének tiszteletére.

Több tényező is hajtja az ezüst árát 

Az ezüst unciája egyébként hétfőn napközben 0,3 százalékkal 42,69 dollárra csökkent, ám év eleje óta 43 százalékkal drágult.

Az ezüst áremelkedését is – az aranyéhoz hasonlóan – a várható amerikai kamatvágás, a vámemelések által kiváltott politikai bizonytalanság és a geopolitikai feszültségek hajtják.

Amellett azonban kínálati szűk keresztmetszet is jellemzi a piacát. A készletek jelentősen csökkentek az elmúlt négy évben, a kereskedelmi konfliktusok és a vámfenyegetés pedig különösen Londonban csökkentette a likviditást. Az ott tárolt készletek 80 százaléka ráadásul ETF-ekbe van allokálva, és csak 20 százalék áll rendelkezésre.

Az ipari kereslet is egyedivé teszi az ezüstöt: a globális termelés több mint felét a napelemek gyártása használja fel.

A csökkenő akkumulátorköltségek és a tárolási megoldások integrációja miatt pedig a napenergia nélkülözhetetlen energiaforrássá vált. Különösen 

  • a mesterségesintelligencia-szektor 
  • és a nagy adatközpontok támaszkodnak a napenergiára, 

mivel a naperőművek üzembe helyezése körülbelül 1,4 évig tart, míg az atomerőműveké több mint 15 évig.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Blackwell

Kínára tervezett MI-csip: a kutyának sem kell az Nvidia legújabb modellje – a tech óriások a tiltott zónába járnak

A drága, korlátozott teljesítményű modell nem tudja felvenni a versenyt a szürkepiacon féláron kapható tiltott csipekkel, miközben mindenki a H20 és a jóval erősebb B30A engedélyezésére vár.
7 perc
MKIK

Turbófokozatot kaptak a magyar vállalkozások – már külföldről kopogtatnak a bejelentés miatt

A kezdeményezés hét helyszínen teremt lehetőséget a nagyvállalatok és a hazai kkv-k kapcsolatépítésére.
2 perc
usa

Amerika 60 nap alatt megállítja az orosz-ukrán háborút — ezért hatalmas árat fizethet Európa

Amerika beszünteti a háborút, de magas árat követel érte.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu