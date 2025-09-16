Óriásit kaszálhatunk az ezüstön –a kiskaput már becsukták, de idén még szabad a nyerészkedés

Az ezüst árának folyamatos emelkedésével faramuci helyzet kezdett kialakulni Németországban, az ezüst emlékérmék piacán, hiszen gyakorlatilag már olcsóbban lehet az ezüstérmékhez hozzájutni a német központi bankban, azaz a Bundesbankban, mint amennyibe a készítésükhöz felhasznált ezüst kerül.

Tuti üzlet az ezüstérmékkel / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Pácban a német ezüstérmék piaca

Egy 999/1000 finomságú ezüstből készült 25 eurós névértékű ezüstérme például a piacon már 27 eurót kóstál, azaz ha valaki egy ilyen érmét a névértékén, azaz 25 euróért megveszi a Bundesbankban, gyakorlatilag azonnal 27 euró körüli áron értékesítheti tovább.

A folyamat már hónapok óta aggasztotta a gyűjtőket, hiszen hasonló helyzetben a legkülönbözőbb döntéseket szokták hozni a kormányok, illetve az érmék kibocsátói.

Elméletileg több alternatíva is kínálkozott, csökkenthették volna az érmék súlyát vagy a nemesfémtartalmát is, sőt az sem volt kizárható, hogy egyszerűen megszüntetik az ezüstérmék forgalomba hozatalát. Ausztria például a Focus Online szerint néhány éve így tett, 5 eurós érméi ezüsttartalmát rézre cserélte le.

Drágulnak az érmék

A berlini pénzügyminisztérium 2026-os érmeprogramja kihirdetésével most végre reagált. A cél a névérték és a felhasznált nemesfém értéke közötti eltérés korrigálása, valamint az ezüstérmék kibocsátásának hosszú távú biztosítása volt.

Eszerint a jövő évtől kezdve a német ezüstérmék névértéke emelkedik.

A jelenlegi, 20 eurós sterling ezüstből (925/1000) készült érméket 25 eurós névértéken bocsátják ki. A finom ezüstből (999/1000) készült 25 eurós érmét pedig egy 35 eurós érme váltja fel.

Az első új kibocsátás egyébként 2026 márciusára várható, amikor egy 25 eurós érmét adnak ki Elisabeth Schwarzhaupt, a Németországi Szövetségi Köztársaság első női szövetségi miniszterének tiszteletére.

Több tényező is hajtja az ezüst árát

Az ezüst unciája egyébként hétfőn napközben 0,3 százalékkal 42,69 dollárra csökkent, ám év eleje óta 43 százalékkal drágult.

Az ezüst áremelkedését is – az aranyéhoz hasonlóan – a várható amerikai kamatvágás, a vámemelések által kiváltott politikai bizonytalanság és a geopolitikai feszültségek hajtják.