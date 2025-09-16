Óriásit kaszálhatunk az ezüstön –a kiskaput már becsukták, de idén még szabad a nyerészkedés

Az ezüst árának folyamatos emelkedésével faramuci helyzet kezdett kialakulni Németországban, az ezüst emlékérmék piacán, hiszen gyakorlatilag már olcsóbban lehet az ezüstérmékhez hozzájutni a német központi bankban, azaz a Bundesbankban, mint amennyibe a készítésükhöz felhasznált ezüst kerül.
Egy 999/1000 finomságú ezüstből készült 25 eurós névértékű ezüstérme például a piacon már 27 eurót kóstál, azaz ha valaki egy ilyen érmét a névértékén, azaz 25 euróért megveszi a Bundesbankban, gyakorlatilag azonnal 27 euró körüli áron értékesítheti tovább.
A folyamat már hónapok óta aggasztotta a gyűjtőket, hiszen hasonló helyzetben a legkülönbözőbb döntéseket szokták hozni a kormányok, illetve az érmék kibocsátói.
Elméletileg több alternatíva is kínálkozott, csökkenthették volna az érmék súlyát vagy a nemesfémtartalmát is, sőt az sem volt kizárható, hogy egyszerűen megszüntetik az ezüstérmék forgalomba hozatalát. Ausztria például a Focus Online szerint néhány éve így tett, 5 eurós érméi ezüsttartalmát rézre cserélte le.
A berlini pénzügyminisztérium 2026-os érmeprogramja kihirdetésével most végre reagált. A cél a névérték és a felhasznált nemesfém értéke közötti eltérés korrigálása, valamint az ezüstérmék kibocsátásának hosszú távú biztosítása volt.
Eszerint a jövő évtől kezdve a német ezüstérmék névértéke emelkedik.
A jelenlegi, 20 eurós sterling ezüstből (925/1000) készült érméket 25 eurós névértéken bocsátják ki. A finom ezüstből (999/1000) készült 25 eurós érmét pedig egy 35 eurós érme váltja fel.
Az első új kibocsátás egyébként 2026 márciusára várható, amikor egy 25 eurós érmét adnak ki Elisabeth Schwarzhaupt, a Németországi Szövetségi Köztársaság első női szövetségi miniszterének tiszteletére.
Az ezüst unciája egyébként hétfőn napközben 0,3 százalékkal 42,69 dollárra csökkent, ám év eleje óta 43 százalékkal drágult.
Az ezüst áremelkedését is – az aranyéhoz hasonlóan – a várható amerikai kamatvágás, a vámemelések által kiváltott politikai bizonytalanság és a geopolitikai feszültségek hajtják.
Amellett azonban kínálati szűk keresztmetszet is jellemzi a piacát. A készletek jelentősen csökkentek az elmúlt négy évben, a kereskedelmi konfliktusok és a vámfenyegetés pedig különösen Londonban csökkentette a likviditást. Az ott tárolt készletek 80 százaléka ráadásul ETF-ekbe van allokálva, és csak 20 százalék áll rendelkezésre.
Az ipari kereslet is egyedivé teszi az ezüstöt: a globális termelés több mint felét a napelemek gyártása használja fel.
A csökkenő akkumulátorköltségek és a tárolási megoldások integrációja miatt pedig a napenergia nélkülözhetetlen energiaforrássá vált. Különösen
mivel a naperőművek üzembe helyezése körülbelül 1,4 évig tart, míg az atomerőműveké több mint 15 évig.
