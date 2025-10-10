Hivatalos: stratégiai döntést hozott a kormány a ferihegyi repülőtérről – az éjjel megjelent a rendelet a Magyar Közlönyben

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás vasúti kapcsolatának kiépítése és működtetése stratégiai nemzetgazdasági jelentőségű, ezért szükséges jogi keretet (koncessziós eljárást) létrehozni annak megvalósításához – áll a csütörtöktök este a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletben.
A jogszabály rögzíti: a vasúti infrastruktúra fejlesztése kulcsfontosságú a gazdaság, a turizmus és a versenyképesség szempontjából, és a magyar kormány 2024-ben visszavásárolta a repülőtér többségi tulajdonrészét, így kiemelten kezeli a repülőtér fejlesztését.
A járulékos nemzetgazdasági hatások miatt a kötöttpályás vasúti infrastruktúra megvalósítása kiemelt stratégiai célnak számít. Ezért jogilag szabályozzák a koncesszióköteles tevékenységeket, ideértve mostantól a vasúti vonal létrehozását és üzemeltetését is, amely az állam kizárólagos tulajdona.
Több mint kilencmillió légiutassal és újabb cargorekorddal zárta az első félévet a Budapest Airport – közölte a ferihegyi repteret üzemeltető társaság. Mint írják, az első negyedéves rekord után továbbra is töretlen felfelé ívelést mutat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma: az első félévben 9 071 236 utast kezeltek, ami a tavalyi adatot 15 százalékkal haladja meg, és közelíti a tíz évvel ezelőtti teljes éves utasforgalmat.
A hatodik havi utasszám önmagában is rekordot jelent: a júniusi 1 697 371 fős utasforgalom 9 százalékkal több, mint 2024-ben. A nyár első hónapjának legnépszerűbb célállomásai London, Isztambul és Milánó voltak. A növekedés hátterében Magyarország népszerűsége, az erősödő turizmus és a magyarok egyre növekvő utazási kedve áll, amelyet minden idők legszélesebb kínálattal rendelkező nyári menetrendje is támogat.
A légi áruszállítás is csúcsokat dönt 2025-ben: a Budapest Airport júniusban 34 994 tonna árut kezelt, ami 40 százalékos emelkedést jelent a tavalyi évhez viszonyítva. Az első féléves cargoteljesítmény minden korábbi rekordot megdöntött: 199 319 tonnával közel 50 százalékos növekedést mutatott 2024 első hat hónapjához képest, meghaladja a 2022-es teljes évi adatot, és majdnem eléri 2023 éves kezelt árumennyiségét.
Egyre több légitársaság tiltja be a power banket, a Ferihegyi reptér szigorúan ellenőriz
Az elektromos eszközök töltését légitársaságok tömkelege szabályozza. A power bank használatát biztonsági okokból tiltják a légi közlekedés szereplői. A Budapest Airport és a Wizz Air is közölte álláspontját.
