Egyre több légitársaság tiltja be a power bankot, a Ferihegyi reptér szigorúan ellenőriz – a Wizz Air is felfedte lapjait

A héten elején az Emirates légitársaság bejelentette, hogy 2025. október 1-jétől új biztonsági előírást vezet be, amely értelmében tilos lesz bármilyen típusú power bank használata a fedélzeten. A légitársaság valamennyi repülőgépén biztosított az ülésekbe épített áramforrások használata, ugyanakkor továbbra is javasolja utasainak, hogy készülékeiket – különösen hosszabb repülőutak előtt – teljesen feltöltve vigyék magukkal. A döntés nem példátlan, egyre több légitársaság lépte már meg az elmúlt hónapokban. Megkerestük a téma kapcsán a Budapest Airportot és a Wizz Airt is.

Tűzveszélyesek a power bankok, a légitársaságok tiltják is a használatukat / Fotó: Shutterstock

A Wizz Air tiltja a töltést járatain

A magyar gyökerű légitársaság a Világgazdaságnak küldött válaszában azt írta, hogy nem engedi, hogy az utasok elektronikus eszközeiket töltsék a járatokon, mivel ez szerintük is tűzveszélyt jelent. Hozzátették, hogy náluk ez a szabály nem új kelettű, már évek óta érvényben van. Sőt, korábban tájékoztató anyagok is születtek a témában.

Már a repülőtéren ellenőrzik, hogy van-e a csomagunkban

„A power bankek a nemzetközi és európai légiközlekedési szabályozások alapján kezelendők. A power bank kizárólag kézipoggyászban szállítható, amennyiben a teljesítménye nem haladja meg a nemzetközi előírásokban meghatározott értéket” – írta lapunknak küldött válaszában a Budapest Airport.