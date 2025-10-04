Deviza
Egyre több légitársaság tiltja be a power bankot, a Ferihegyi reptér szigorúan ellenőriz – a Wizz Air is felfedte lapjait

Az elektromos eszközök töltését légitársaságok tömkelege szabályozza. A power bank használatát biztonsági okokból tiltják a légi közlekedés szereplői. A Budapest Airport és a Wizz Air is közölte álláspontját.
T. M.
2025.10.04., 21:38
Fotó: Shutterstock

A héten elején az Emirates légitársaság bejelentette, hogy 2025. október 1-jétől új biztonsági előírást vezet be, amely értelmében tilos lesz bármilyen típusú power bank használata a fedélzeten. A légitársaság valamennyi repülőgépén biztosított az ülésekbe épített áramforrások használata, ugyanakkor továbbra is javasolja utasainak, hogy készülékeiket – különösen hosszabb repülőutak előtt – teljesen feltöltve vigyék magukkal. A döntés nem példátlan, egyre több légitársaság lépte már meg az elmúlt hónapokban. Megkerestük a téma kapcsán a Budapest Airportot és a Wizz Airt is.

power bank, powerbank Wizz Air légitársaság Budapest Airport
Tűzveszélyesek a power bankok, a légitársaságok tiltják is a használatukat / Fotó: Shutterstock

A Wizz Air tiltja a töltést járatain

A magyar gyökerű légitársaság a Világgazdaságnak küldött válaszában azt írta, hogy nem engedi, hogy az utasok elektronikus eszközeiket töltsék a járatokon, mivel ez szerintük is tűzveszélyt jelent. Hozzátették, hogy náluk ez a szabály nem új kelettű, már évek óta érvényben van. Sőt, korábban tájékoztató anyagok is születtek a témában.

A Wizz Air a napokban tartott sajtóbeszélgetésen arra hívta fel a figyelmet, hogy véget ért a nyári főszezon, ezzel lezárult a légi közlekedés legforgalmasabb időszaka. A légitársaságok azonban máris javában készülnek a téli menetrendre.

A magyar gyökerű légitársaság rekordnyárról számolt be, több mint 24,5 millió utast szállított a teljes hálózatban, ami 10 százalékos növekedés. A május–augusztusi időszakban mintegy 120 ezer járatot teljesített, ami 7 százalékos növekedés, július óta napi ezer járatot üzemeltetnek. A járatok kihasználtsága javult.

Nemcsak összességében, hanem Magyarországon is rekordokat döntött a vállalat: 12 ezer járaton 2,6 millió utast juttatott célba, ami 13 százalékos emelkedés. Magyarországon idén várhatóan elérik a 8 millió utast, és még szintén idén összejöhet a 60 milliomodik magyarországi utas.

Már a repülőtéren ellenőrzik, hogy van-e a csomagunkban

„A power bankek a nemzetközi és európai légiközlekedési szabályozások alapján kezelendők. A power bank kizárólag kézipoggyászban szállítható, amennyiben a teljesítménye nem haladja meg a nemzetközi előírásokban meghatározott értéket” – írta lapunknak küldött válaszában a Budapest Airport.

Felhívták a figyelmet, hogy bizonyos teljesítményértékeknél a kézipoggyászban való szállítás is légitársasági külön engedélyhez kötött, emiatt ha mindenképpen magunkkal kell vinnünk, akkor az utazás előtt az érintett légitársasággal érdemes felvenni a kapcsolatot, mivel saját szabályozásaik alapján a fenti előírástól szigorúbb irányban is eltérhetnek.

A power bankok feladott poggyászban történő szállítása energiakapacitástól függetlenül szigorúan tilos. Az ellenőrzést a repülőtéri biztonsági szolgálat végzi a poggyászok átvizsgálása során.

Hozzátették, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren korábban nem történt olyan incidens, amely power bankhez lett volna köthető.

Mi a légitársaságok problémája a power bankkel?

Az légitársaságok többsége az iparágban tapasztalható biztonsági kockázatok növekedésére hivatkozva hozta meg döntését. Az elmúlt években jelentősen megnőtt a power bankek használata az utasok körében, ami a lítiumalapú akkumulátorokkal kapcsolatos incidensek számának emelkedéséhez vezetett világszerte.

Mivel a power bankek többsége lítium-ion vagy lítium-polimer technológiát alkalmaz, amelyek esetében a nem megfelelő töltés, sérülés vagy túlmelegedés esetén fennáll az úgynevezett hőelszabadulás kockázata. Ez azt jelenti, hogy a belső hőtermelés mértéke meghaladja az akkumulátor hőleadási képességét, ami gyors és kontrollálhatatlan hőmérséklet-emelkedést okoz, melynek következtében tűz, robbanás vagy mérgező gázok szabadulhatnak fel. Miközben az okostelefonok és fejlettebb eszközök rendelkeznek olyan intelligens töltésszabályozó rendszerekkel, amelyek megelőzik a túltöltést, sok alapmodellű power bank nem rendelkezik ilyen biztonsági funkciókkal.

Kigyulladt egy repülőgép Dél-Koreában

A légitársaságok többsége a biztonsági kockázatok mérséklése miatt szigorít, a dél-koreai Air Busan azonban egy konkrét eset miatt vezette be a tiltást. Januárban a légitársaság Busanból Hongkongba induló járatán még a felszállás előtt tűz ütött ki. A Reuters akkori beszámolója szerint az egyik légiutas-kísérő észlelte a repülőgép hátuljában, az egyik bal oldali felső poggyásztartóban a tüzet. Az Airbus A321ceo repülőgépről mind a 169 utast és a hétfős legénységet sikerült a vészkijáraton keresztül kimenekíteni, így személyi sérülés nem történt. Tekintve azonban, hogy a gép szinte teljesen kiégett, így ha a tűz akkor keletkezik, amikor a gép már e levegőben van, minden bizonnyal elkerülhetetlen lett volna a tragédia.

A vizsgálatok márciusban zárultak le, és megállapították, hogy a tüzet egy power bank okozta. A Katari légügyi hatóság márciusi közleménye szerint számos ázsiai légitársaság  a vizsgálati jelentés nyilvánosságra kerülése után a power bankokkal kapcsolatos szabályozás jelentős szigorításába kezdett.

