Egyre több légitársaság tiltja be a power bankot, a Ferihegyi reptér szigorúan ellenőriz – a Wizz Air is felfedte lapjait

A héten elején az Emirates légitársaság bejelentette, hogy 2025. október 1-jétől új biztonsági előírást vezet be, amely értelmében tilos lesz bármilyen típusú power bank használata a fedélzeten. A légitársaság valamennyi repülőgépén biztosított az ülésekbe épített áramforrások használata, ugyanakkor továbbra is javasolja utasainak, hogy készülékeiket – különösen hosszabb repülőutak előtt – teljesen feltöltve vigyék magukkal. A döntés nem példátlan, egyre több légitársaság lépte már meg az elmúlt hónapokban. Megkerestük a téma kapcsán a Budapest Airportot és a Wizz Airt is.
A magyar gyökerű légitársaság a Világgazdaságnak küldött válaszában azt írta, hogy nem engedi, hogy az utasok elektronikus eszközeiket töltsék a járatokon, mivel ez szerintük is tűzveszélyt jelent. Hozzátették, hogy náluk ez a szabály nem új kelettű, már évek óta érvényben van. Sőt, korábban tájékoztató anyagok is születtek a témában.
A Wizz Air a napokban tartott sajtóbeszélgetésen arra hívta fel a figyelmet, hogy véget ért a nyári főszezon, ezzel lezárult a légi közlekedés legforgalmasabb időszaka. A légitársaságok azonban máris javában készülnek a téli menetrendre.
A magyar gyökerű légitársaság rekordnyárról számolt be, több mint 24,5 millió utast szállított a teljes hálózatban, ami 10 százalékos növekedés. A május–augusztusi időszakban mintegy 120 ezer járatot teljesített, ami 7 százalékos növekedés, július óta napi ezer járatot üzemeltetnek. A járatok kihasználtsága javult.
Nemcsak összességében, hanem Magyarországon is rekordokat döntött a vállalat: 12 ezer járaton 2,6 millió utast juttatott célba, ami 13 százalékos emelkedés. Magyarországon idén várhatóan elérik a 8 millió utast, és még szintén idén összejöhet a 60 milliomodik magyarországi utas.
„A power bankek a nemzetközi és európai légiközlekedési szabályozások alapján kezelendők. A power bank kizárólag kézipoggyászban szállítható, amennyiben a teljesítménye nem haladja meg a nemzetközi előírásokban meghatározott értéket” – írta lapunknak küldött válaszában a Budapest Airport.
Felhívták a figyelmet, hogy bizonyos teljesítményértékeknél a kézipoggyászban való szállítás is légitársasági külön engedélyhez kötött, emiatt ha mindenképpen magunkkal kell vinnünk, akkor az utazás előtt az érintett légitársasággal érdemes felvenni a kapcsolatot, mivel saját szabályozásaik alapján a fenti előírástól szigorúbb irányban is eltérhetnek.
A power bankok feladott poggyászban történő szállítása energiakapacitástól függetlenül szigorúan tilos. Az ellenőrzést a repülőtéri biztonsági szolgálat végzi a poggyászok átvizsgálása során.
Hozzátették, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren korábban nem történt olyan incidens, amely power bankhez lett volna köthető.
Az légitársaságok többsége az iparágban tapasztalható biztonsági kockázatok növekedésére hivatkozva hozta meg döntését. Az elmúlt években jelentősen megnőtt a power bankek használata az utasok körében, ami a lítiumalapú akkumulátorokkal kapcsolatos incidensek számának emelkedéséhez vezetett világszerte.
Mivel a power bankek többsége lítium-ion vagy lítium-polimer technológiát alkalmaz, amelyek esetében a nem megfelelő töltés, sérülés vagy túlmelegedés esetén fennáll az úgynevezett hőelszabadulás kockázata. Ez azt jelenti, hogy a belső hőtermelés mértéke meghaladja az akkumulátor hőleadási képességét, ami gyors és kontrollálhatatlan hőmérséklet-emelkedést okoz, melynek következtében tűz, robbanás vagy mérgező gázok szabadulhatnak fel. Miközben az okostelefonok és fejlettebb eszközök rendelkeznek olyan intelligens töltésszabályozó rendszerekkel, amelyek megelőzik a túltöltést, sok alapmodellű power bank nem rendelkezik ilyen biztonsági funkciókkal.
A légitársaságok többsége a biztonsági kockázatok mérséklése miatt szigorít, a dél-koreai Air Busan azonban egy konkrét eset miatt vezette be a tiltást. Januárban a légitársaság Busanból Hongkongba induló járatán még a felszállás előtt tűz ütött ki. A Reuters akkori beszámolója szerint az egyik légiutas-kísérő észlelte a repülőgép hátuljában, az egyik bal oldali felső poggyásztartóban a tüzet. Az Airbus A321ceo repülőgépről mind a 169 utast és a hétfős legénységet sikerült a vészkijáraton keresztül kimenekíteni, így személyi sérülés nem történt. Tekintve azonban, hogy a gép szinte teljesen kiégett, így ha a tűz akkor keletkezik, amikor a gép már e levegőben van, minden bizonnyal elkerülhetetlen lett volna a tragédia.
A vizsgálatok márciusban zárultak le, és megállapították, hogy a tüzet egy power bank okozta. A Katari légügyi hatóság márciusi közleménye szerint számos ázsiai légitársaság a vizsgálati jelentés nyilvánosságra kerülése után a power bankokkal kapcsolatos szabályozás jelentős szigorításába kezdett.
