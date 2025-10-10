Most jelentették be: egy héten át zárás lesz az egyik legzsúfoltabb magyar autópályán - rendőri forgalomirányítás lép életbe

Az M44-est az M5-ös felett átvezető híd gerendáinak beemelésével és információs kapuk elhelyezésével folytatódik az M44–M5 autópálya-csomópont építése, melynek következtében időszakos forgalmi zárra kell számítaniuk a gépjárművel közlekedőknek október 14-től október 19-ig este 6 és reggel 6 óra között – derült ki az Építési és Közlekedési Minisztérium pénteki tájékoztatásából.

Folytatódik a fontos autópálya-csomópont építés / Fotó: Lázár János Facebook-oldala

A munkálatok az M44-es gyorsforgalmi úton, az M5-ös autópályán és az 5-ös főúton közlekedőket egyaránt érinti.

Az éjszaki munkavégzés idején egy-egy gerenda beemelésének időtartama alatt, az M5 autópályán közlekedőknek mindkét irányban – rendőri forgalomirányítás mellett – időszakosan teljes pályazárra kell készülniük. A gerendabeemeléssel egy időben az érintett szakaszon több helyszínen zajlik majd munkavégzés. A munkálatokra való tekintettel a környező útszakaszokon is megnövekedett forgalommal szükséges számolni, ezért a közlekedők fokozott figyelemmel és óvatossággal vezessenek.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában megvalósuló projekt során az M5-ös autópálya és az M44-es autóút keresztezésében teljes értékű csomópont épül. A csomópont lehetővé teszi majd, hogy az M5-ös autópálya, az M44-es gyorsforgalmi út és az 5-ös főút minden irányból elérhető és elhagyható legyen.

Fotó: Építési és Közlekedési Minisztérium

