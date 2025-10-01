„Magyarországon népbetegség a fiskális alkoholizmus” – írj Bod Péter Ákos a Portfolión megjelent véleménycikkében. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) egykori elnöke azt állítja, hogy a kormány évek óta többet költ, mint amit a gazdasági folyamatok indokolnának, ami szerinte abból fakad, hogy az ördögi spirálból a kormány nem akar és nem is tud kitörni. Bár azt kétségtelen tény, hogy a Covid óta az idei lesz az ötödik olyan egymást követő év, amikor a 3 százalékot meghaladja a költségvetés hiánya, azonban a volt ipari miniszter, aki az utóbbi időben a Tisza Párt környékén tűnt fel, nem tulajdonít különösebb jelentőséget annak, hogy Magyarország ezzel a problémával egyáltalán nincs egyedül. A világgazdasági környezet pedig gyökeresen eltér attól, mint ami a 2000-es években jellemző volt, amikor a fiskális alkoholizmus valóban létező költségvetési gyakorlatnak számított.

Ha Bod Péter Ákos szerint Magyarország fiskális alkoholizmusban szenved, akkor Brüsszel bezzegországa már delíriumban van / Fotó: Komka Péter / MTI

Fiskális alkoholizmus: a visegrádi országok magasabb hiánnyal működnek

Az európai és régiós gazdaságok a Covid alatt kivétel nélkül elengedték a deficitet, ami alól természetesen Magyarország sem kivétel. Idehaza a GDP 7,5 százalékára rúgott a költségvetés hiánya 2020-ban, ami kiugró volt, de nem egyedülálló, az EU 27 országából kilencben ennél is magasabb volt deficit.

Mindez óhatatlanul az államadósság megugrását eredményezte, így az egy évvel korábbi 65 százalékról 80 százalékra emelkedett az adósságrátánk. A megemelkedett adósság persze óriási kamatterheket ró azóta is a magyar költségvetésre, ami jócskán szűkíti a mozgásterét. Ugyanakkor még ha nem is látványos módon, a hiányt azóta is évről évre farigcsálja a kormány, amely egyszerre próbál egyensúlyozni a növekedés támogatása és a költségvetési egyensúly megteremtése között.

Ez azonban nem mondható el régiós gazdaságokról: jelenleg Csehország kivételével Lengyelország, Románia és Szlovákia is a magyarnál magasabb hiánnyal működik gyorsuló eladósodás mellett.

Csehország lóg ki a sorból leginkább, ahol bármilyen kormány van is hatalmon, szigorú fiskális és monetáris politika érvényesül, de még így is el kellett fogadnia egy megszorítást Petr Fiala kormányának 2023-ban, hogy levigye 3 százalék alá a hiányt.

A másik véglet Románia, keleti szomszédunknál a legsúlyosabb a költségvetési helyzet, 2020 óta egyetlen évben sem sikerült 6 százalék alá szorítani a deficitet, ami tavaly egészen extrém szintre, 9,3 százalékig emelkedett. Idén nyáron már két csomagot kapott a nyakába a lakosság, azonban ez is csak arra elég, hogy 8,4 százalékos legyen hiány 2025-ben.

Szlovákia egy fokkal jobb helyzetben van, ott idén talán sikerül 5 százalék alá lenyomni a deficitet, igaz, már küszöbön vannak újabb megszorítások.

A régiós versenytársak közül azonban Lengyelország esete a legérdekesebb. 2021-ben Matolcsy György korábbi MNB-elnök azzal vádolta a magyar kormányt, hogy letért a lengyel–magyar felzárkózási ösvényről, miután a magyar hiány a GDP 7,1 százaléka volt, miközben lengyel pedig 1,7 százalék.

Azóta viszont fordult a kocka. Varsó már második éve van túlzott költekezésben, tavaly Románia után az unió második legmagasabb hiányát produkálta 6,6 százalékkal. A Tusk-kormány az idei költségvetést már eleve 6,3 százalékos deficittel tervezte meg, csakhogy ez sem fog teljesülni, sőt, inkább 7 százalékhoz lehet közel.

Ezek után nem csoda, hogy a hibás lengyel döntések már a londoni elemzők figyelmét is felkeltették.

A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő intézet szeptemberben rontotta a lengyel államadósság-kilátásokat: a londoni cég szerint idén megközelíthet a 60 százalékot GDP-arányos adósságráta, majd 2027-re a 68 százalékot is elérheti. Az adósságspirál egyébként az egész régióra jellemző, ha nem történik érdemi fordulat, elképzelhető, hogy pár éven belül a román és a lengyel államadósság is beéri a magyart.

Stagnálhat a magyar államadósság, de a hiány csökkenni fog, ha Nagy Márton tartja a szavát

Ettől függetlenül az tény, hogy idén is magasabb lesz a vártnál a magyar költségvetés hiánya, amelyet eredetileg 3,7 százalék mellett tervezett meg a kormány, ebből lehet a GDP 4,5 százaléka. Ez persze a jövő évi büdzsére is hatással van, szinte biztos, hogy 2026-ban is 4-essel kezdődik majd. Ezzel összhangban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy háttérbeszélgetésen nemrégiben azt mondta, hogy abból nem hajlandó engedni, hogy az elsődleges egyenleg nulla százalék közelében legyen, egyúttal három feltételt fogalmazott meg:

a költségvetési hiánynak minden évben csökkennie kell,

az EDP-eljárásnak meg kell felelni,

és az államadósság nem lehet magasabb 74 százaléknál.

Ebből arra lehet következtetni, hogy noha tavaly azt vállalta a kormány a 2025-ös költségvetésben, hogy 72,6 százalék lesz adósságráta, idén ez nem fog teljesülni, és a költségvetési hiány is csak minimális mértékben javulhat. Sőt, Nagy Márton szerint 2027-ben süllyedhet először 73 százalék alá az adósságráta, tehát akár még az is megeshet, hogy 2024 után 2025-ben is emelkedik az adósságszint.