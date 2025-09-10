Ez az igazság a magyar államadósságról: már messze nem Magyarország a legrosszabb tanuló a V4-ek között

Továbbra is a Covid óta megváltozott gazdasági környezet következményeit nyögik a régiós országok. Ez fokozottan igaz az államadósságra, amely szinte mindenhol komoly problémát okoz. Természetesen ez alól Magyarország sem jelent kivételt, tavaly a GDP 73,5 százalékát tette ki a hazai adósságráta. Ez az arány ugyan magasabb az utolsó békeévnek számító 2019-ben mért 65 százaléknál, de 2010-hez képest, amikor 80 százalék fölött volt, sokkal jobb.

Államadósság: már nem Magyarország a legrosszabb tanuló

Egy dolgot nem árt tisztázni a magyar adóssággal kapcsolatban, ami rendre előkerül a nyilvánosságban. A nominális adósság kétségtelenül nem néz ki jól, sokan emiatt épp ezt a számot emelik ki, amikor az ország eladósodásának mértékére hívják fel a figyelmet. Ez valóban 14 év alatt megháromszorozódott:

míg 2010-ben még 21,9 ezermilliárd forint volt,

tavaly már 59,8 ezermilliárd forint, és az Állami Adósságkezelő Központ adatai szerint idén júliusban 60 ezer milliárd fölé kúszott.

Csakhogy a GDP még ennél is jobban nőtt, azaz lényegében kinőttük az adósságot, és ez az, ami számít. Ezért is lenne fontos, hogy a magyar gazdaság magára találjon, és beinduljon növekedés, különben szinte lehetetlen az adósságot lefaragni. Ezzel együtt a magyar adósságráta továbbra is magasnak számít uniós szinten és a régióban. Ebben persze semmi meglepő nincsen, hiszen 50 éve velünk élő probléma a magas államadósság. Az már nagyobb meglepetés, ami a régióban történik:

jelenleg Lengyelország, Szlovákia és Románia olyan szintű eladósodáson megy keresztül, hogy hamarosan beérhetik a magyar államadósságot.

A nominális adósság egyébként nem csak nálunk többszöröződött meg, 2010-hez képest a lengyelek és a szlovákok esetében is megháromszorozódott, a románok esetében pedig hatszor (!) akkora lett 14 év alatt.

Visszatérve a Covid alatt megemelkedett adósságszintekhez, a költekezés érthető volt, valamennyi uniós tagállam elengedte a költségvetési hiányát, hogy ezzel berúgja a gazdaság motorját. Magyarországon ez egy év alatt 15 százalékpontos növekedést jelentett. Ezt aztán elkezdte apránként faragni a kormány, amiben egy ideig segített az elszálló infláció. Azonban az infláció se gyógyír az adósság leépítésére, ha közben hiányzik a gazdasági növekedés.

Az utóbbi három évben ezzel küzd a magyar gazdaságpolitika, hiába volt egy magas infláció, 2022 óta gyakorlatilag beragadt a 73 és 74 százalék közé a magyar adósságráta, és egyelőre nem is tűnik úgy, hogy ebből sikerülne kimozdítani.

Ezzel összhangban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy hátérbeszélgetésen nemrégiben három feltételt fogalmazott meg, amelyeket szem előtt tart, és amelyekből nem kíván engedni:

a költségvetési hiánynak minden évben csökkennie kell,

az EDP-eljárásnak meg kell felelni,

és az államadósság nem lehet magasabb 74 százaléknál.

Ezekből arra lehet következtetni, hogy noha tavaly azt vállalta a kormány a 2025-ös költségvetésben, hogy 72,6 százalék lesz adósságráta, idén ez nem fog összejönni, és a költségvetési hiány is csak minimális mértékben javulhat. Sőt, Nagy Márton szerint 2027-ben süllyedhet először 73 százalék alá az adósságráta, tehát akár még az is megeshet, hogy 2024 után 2025-ben is emelkedik majd az adósságszint. Érdekes lesz figyelni, hogy a hitelminősítő intézetek, amelyek októberben kezdik meg az idei második felülvizsgálati körüket, hogyan értékelik majd Nagy Márton jelzéseit. A miniszter igyekszik kommunikálni a befektetőkkel, és elmagyarázni a magyar kormányzat lépéseit, ezért is járt egy hete Londonban.