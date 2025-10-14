A semmiből jelentették be: óriási légibázissá vált az egyik magyar vidéki repülőtér – mostantól egy légitársaság teljes flottája ideköltözik

Nagy előrelépés történik a Pécs–Pogány repülőtér életében. Bázisrepülőtér lett, itt állomásoznak mostantól a Fleet Air International cargo társaság gépei.

Már érkeznek a Fleet Air gépei / Fotó: Facebook

A reptér Facebook-bejegyzése szerint

az első repülőgépet hamarosan a flotta több tagja is követi

– és ez csak a kezdet. Felidézik, hogy Az ATR72‑200 típusok 8,3 tonna teherbírással rendelkeznek, így képesek időérzékeny rakományokat, veszélyes árukat vagy sürgős gyógyszerküldeményeket is célba juttatni.

Sőt, néhány hónapon belül nálunk kezdődik e típusoknak a karbantartása is.

A poszt szerint egy új korszak kezdődik a kifutópályán. Itt fogják szervizeltetni és állomásoztatni a flottát. A reptér forgalma látványosan növekedhet, hiszen az ATR72-200-as gépei nemcsak leszállásra és szervizelésre, hanem parkolásra is Pécset fogják használni.

A Pecsaktual azt írta, hogy az ATR72-200 egy kétmotoros, turbóprop, rövid távú regionális repülőgép – a francia Aérospatiale (ma Airbus) és az olasz Aeritalia (ma Leonardo S.p.A.) közös fejlesztése. A „72” a 72 utas befogadóképességére utal, de most a teherszállításáé a főszerep.

A műszaki adatok szerint a Pécs–Pogány Repülőtér ezeknek a gépeknek ideális leszállópályát tud biztosítani, hiszen a felszállási úthossz mintegy 1000-1300 méter. Utazósebességük 500 km/h és nagyjából 1300 km hatótávolság megtételére alkalmas. A Fleet Air Kft. Magyarországon székelő társaság rövid és középtávú európai áruszállítási útvonalakat üzemeltet, valamint afrikai és közel-keleti szállítási megoldásokat is kínál.

Nagy kérdés, mi lesz a pécsi repülőtér személyszállítási részével. Ez tavaly májusban állt le, de a hírek szerint 2026-ban újraindulhat.

Új vidéki repülőtér-óriás születik

Orbán Viktor néhány hete arról beszélt, hogy szerinte Békés vármegye ma sokkal nagyobb lehetőségek előtt áll, mint néhány éve. A fejlesztések közé tartozik az új repülőtér kialakítása, a vasút korszerűsítése és a nemzetközi beruházások érkezése. A kormányfő szerint ezek együttesen új korszakot nyitnak a térségben.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint Békés vármegye ma egészen más jövő előtt áll, mint akár egy-két évvel ezelőtt. Az elmúlt évek fejlesztései révén a térség infrastrukturálisan felzárkózott, és megnyílt az út a nagy nemzetközi beruházások előtt – mondta a kormányfő a Beollal készült interjúban.