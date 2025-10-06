Görög Zita beszállt a farmerüzletbe

Új fejezet kezdődik a Devergo életében: Görög Zita, a hazai divatszakma egyik legismertebb arca ugyanis üzletrészt vásárolt a cégben, és ezzel hivatalosan is csatlakozott a márka jövőjének alakításához.

Görög Zita modell és színésznő üzletrészt vásárolt a Devergo divatcégben

Görög Zita októbertől lett partner a hazai farmercégben

A Devergo márkát – a 80-as évek végén – Renata Sartori és Paolo Bolzonella alapította az észak-olaszországi Noaléban. Magyarországon egy magyar és egy görög vállalkozó által létrehozott kisvállalkozás, a Flas Kft. kezdte el forgalmazni a termékeket az 1992 októberében a Síp utca 9. szám alatt megnyitott Rolling Store-ban, amely abban az időben a legnagyobb alapterületen árusító farmerüzlet volt – írja az Origo.

1999-re a magyar vállalkozásnak sikerült a márkanevet felvásárolnia, és levédetnie az egész világra kiterjedően.

Azóta Budapestről koordinálják a nemzetközi gyártást és forgalmazást.

A cég közleménye szerint Görög Zita stílusa, szakmai múltja és inspiráló személyisége tökéletesen illeszkedik ahhoz a szemlélethez, amelyet a Devergo most képviselni kíván.