Nyíregyházán árulta el a Lego Csoport vezetője: korszakos változás jön a játékoknál – megtetszett neki az ötlet, magyar készletet is kiadhatnak

A nyíregyházi Lego-gyár bővítésének átadóján nemcsak a vállalat helyi vezetője, hanem a teljes Lego Csoport elnök-vezérigazgatója, Niels B. Christiansen is részt vett. A világ második legnagyobb Lego-üzemének létrejötte kapcsán exkluzív interjút adott lapunknak a Lego Csoport vezetője.

A Lego Csoport vezetője elárulta, miért Magyarország a cég egyik legfontosabb bázisa / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ebben

a magyarországi beruházás jelentőségéről,

a globális gyártási stratégiáról,

a bérek és költségek összevetéséről,

valamint a fenntarthatósági célokról

is beszélt. De szóba került a mesterséges intelligencia hatása a tervezőmunkára, az amerikai vámok kezelése és még az is, lesz-e valaha kifejezetten magyar Lego-készlet.

Alább olvasható a teljes interjú Niels B. Christiansennel.

A Lego Csoport vezetője szerint nem véletlenül választotta a Lego Magyarországot

Van olyan Lego-készlet, amit kifejezetten szeret, és minden rajongónak ajánlana?

Jó kérdés. Van egy, amit nagyon szeretek, de nem hiszem, hogy létezne egyetlen Lego-készlet, ami mindenkinek megfelelne. Inkább azt mondanám, hogy szinte minden érdeklődési körhöz van egy megfelelő Lego-szettünk, ezért nem ajánlanék egy konkrétat. De tudom, hogy én mit szeretek.

Megkérdezhetem, hogy az micsoda?

Én a járműveket kedvelem, szóval például egy nagy Forma–1-es autót nagyon szívesen építenék. Nem gondolom, hogy ez lenne a legjobb ajánlás mindenkinek, de nekem ezek a kedvenceim.

Miért éppen Magyarországot választották az ötödik Lego-gyár helyszínéül?

Ahogy itt körülnéz, láthatja, mennyire izgatottak vagyunk. Nagyon sok mindent tapasztaltunk: Magyarországon a legvonzóbb munkaadók között vagyunk, jó fejlődést látunk, kiváló az együttműködés a helyi közösségekkel. Ezek mind fontos szempontok voltak a döntésnél. Mindig törekszünk arra, hogy a piacainkhoz közel gyártsunk. Európában szinte mindent itt is állítunk elő, így ez a gyár tökéletesen alkalmas erre. A helyszín, a képzett munkaerő, a vállalkozásbarát környezet és a jó kapcsolat a környékbeli közösségekkel együtt adta meg a választ.

Azt mondta, hogy minden Európában eladott terméket itt, Európában gyártanak. Mi a helyzet az amerikai piacra szánt készletekkel? Hogyan érintik az idén bejelentett vámok?