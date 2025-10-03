Nyíregyházán árulta el a Lego Csoport vezetője: korszakos változás jön a játékoknál – megtetszett neki az ötlet, magyar készletet is kiadhatnak

A nyíregyházi Lego-gyár bővítésének átadóján nemcsak a vállalat helyi vezetője, hanem a teljes Lego Csoport elnök-vezérigazgatója, Niels B. Christiansen is részt vett. A világ második legnagyobb Lego-üzemének létrejötte kapcsán exkluzív interjút adott lapunknak a Lego Csoport vezetője.
Ebben
is beszélt. De szóba került a mesterséges intelligencia hatása a tervezőmunkára, az amerikai vámok kezelése és még az is, lesz-e valaha kifejezetten magyar Lego-készlet.
Alább olvasható a teljes interjú Niels B. Christiansennel.
Van olyan Lego-készlet, amit kifejezetten szeret, és minden rajongónak ajánlana?
Jó kérdés. Van egy, amit nagyon szeretek, de nem hiszem, hogy létezne egyetlen Lego-készlet, ami mindenkinek megfelelne. Inkább azt mondanám, hogy szinte minden érdeklődési körhöz van egy megfelelő Lego-szettünk, ezért nem ajánlanék egy konkrétat. De tudom, hogy én mit szeretek.
Megkérdezhetem, hogy az micsoda?
Én a járműveket kedvelem, szóval például egy nagy Forma–1-es autót nagyon szívesen építenék. Nem gondolom, hogy ez lenne a legjobb ajánlás mindenkinek, de nekem ezek a kedvenceim.
Miért éppen Magyarországot választották az ötödik Lego-gyár helyszínéül?
Ahogy itt körülnéz, láthatja, mennyire izgatottak vagyunk. Nagyon sok mindent tapasztaltunk: Magyarországon a legvonzóbb munkaadók között vagyunk, jó fejlődést látunk, kiváló az együttműködés a helyi közösségekkel. Ezek mind fontos szempontok voltak a döntésnél. Mindig törekszünk arra, hogy a piacainkhoz közel gyártsunk. Európában szinte mindent itt is állítunk elő, így ez a gyár tökéletesen alkalmas erre. A helyszín, a képzett munkaerő, a vállalkozásbarát környezet és a jó kapcsolat a környékbeli közösségekkel együtt adta meg a választ.
Azt mondta, hogy minden Európában eladott terméket itt, Európában gyártanak. Mi a helyzet az amerikai piacra szánt készletekkel? Hogyan érintik az idén bejelentett vámok?
Az ellátási láncunk alapelve a regionalizáció. Ázsiában Ázsiának, Európában Európának, Amerikában pedig az amerikai piacra gyártunk. Most Mexikóban van üzemünk, és jelenleg is építünk egy új gyárat az Egyesült Államokban, Virginiában. A vámokat eddig viszonylag jól kezeltük, tavasszal volt némi bizonytalanság, de mostanra lecsendesedett a helyzet. Nem kellett árakat emelnünk az amerikai vámok miatt, és ebben sokat segít, hogy helyben termelünk.
Hogyan viszonyulnak a magyar Lego-dolgozói bérek a dániaihoz vagy a csehországihoz?
Dánia valószínűleg a világ egyik legmagasabb bérszintjével rendelkező országa, tehát természetesen itt alacsonyabbak a bérek. De a bérezés nem az egyetlen szempont. Figyelembe vesszük az energiaárakat, a föld árát, a megújuló energiák lehetőségét, a társadalmi költségeket is. Ezek összessége számít. Európán belül a szintek közelítenek egymáshoz, és Magyarország továbbra is jó hely számunkra, ezért is bővítünk itt.
Mikorra várható a teljes zöldátállás, különösen a műanyag zacskók teljes kivezetése?
Európában 2026 végére eltűnnek a készletekben található kis műanyag tasakok. Ez nagyjából egy év és három hónap múlva lesz esedékes. Az Egyesült Államokban ez még egy évet igénybe vesz, tehát ott 2027 végére valósul meg.
Mit gondol a jelenlegi európai gazdasági környezetről, különösen az energiaárakról?
Összességében jól megy nekünk Európában, a márka kifejezetten erős. Nem azt tapasztaljuk, hogy a vásárlók elfordulnának, inkább megfontoltabbak lettek: értékállóbb, jobb minőségű dolgokat keresnek, ami nekünk kedvez. Így Európában a piaci átlagnál jobban teljesítünk.
Az energiaárak kevésbé aggasztanak, mert sokat fektetünk megújuló energiába. Ahogy körbenézünk, a gyárat szinte teljesen napelemek veszik körül, és bejelentettük, hogy geotermikus rendszert fejlesztünk a gyár fűtésére. Ezekkel függetlenebbé válunk a gázárak ingadozásától, ami nagy cél.
Terveznek újabb európai gyárat nyitni?
Jelenleg nem. Most jelentősen bővítettük a nyíregyházi üzemet, láthatja, mekkora beruházás volt – így a kapacitás elegendő, és inkább arra koncentrálunk, hogy ezt töltsük meg.
Hogyan hat a mesterséges intelligencia a Lego-tervezők munkájára?
Ez egy új eszköz. Nem fogja átvenni az emberek helyét, mert nem lenne izgalmas, ha bárki egyszerűen egy MI segítségével tervezhetne egy szettet. De segíti a tervezőinket. Például eddig akár nyolc prototípust kellett készíteniük, most gyorsabban juthatnak el a megfelelő kiindulási ponthoz. Így ők magasabb szintről indulhatnak, és hozzáadhatják azt az egyediséget, amit az MI nem tud. Ez egy produktivitást növelő eszköz, amely több és izgalmasabb dolgok megalkotására ad lehetőséget. Munkahelyeket azonban nem vált ki – továbbra is szükségünk van a tervezőinkre.
Terveznek kifejezetten Magyarországot ábrázoló Lego-készletet?
Jó kérdés, sokszor megkapom. A Lego-termékek globális termékek, ezért olyan dolgokra koncentrálunk, amelyek világszerte vonzóak. Vannak persze helyi ihletésű készleteink, mint az Eiffel-torony vagy a New York-i látkép, de ezeknek is van globális vonzerejük. Ha valaha lesz magyar készlet, az is olyan téma lesz, ami szélesebb körben is érdekes.
Nekünk van egy gyönyörű Parlamentünk.
Igen, valóban, ez egy jó javaslat. Szépen mutatna az Architecture-sorozatban.
