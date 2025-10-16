A magyarok továbbra is három autómárkába kapaszkodnak – de érdemes figyelni, sokan ugyanabba a hibába esnek bele

A magyar autósok továbbra sem engedik el a klasszikus kedvenceket: a Skoda Octavia, a Volkswagen Golf és a Passat uralják a 3–5 milliós kategóriát a használtautó-piacon – derül ki a Használtautó.hu friss toplistájából. Csakhogy a vásárlás örömét könnyen elronthatja egy rosszul megválasztott hitel: a Money.hu kalkulációi szerint ugyanazért az autóért akár havi 30 ezer forinttal is többet fizethet az, aki nem figyel a részletekre.

A magyar autósok nem tágítanak a kedvencektől – de a jó árak mellett néha beleszaladnak egy-két hibába / Fotó: Mediaworks

A 3–5 millió forint közötti használt autók mezőnyében toronymagasan vezet a Skoda Octavia, 18 800 érdeklődéssel és 3200 aktív hirdetéssel. A modell átlagára 4,1 millió forint, és közel 205 ezer kilométeres futásteljesítménnyel kínálják a tulajdonosok. A második helyen a Volkswagen Golf (4,05 milliós átlagár, 181 ezer kilométer) végzett, míg a harmadik a Volkswagen Passat lett, 3,99 millió forintos átlagárral és több mint 239 ezer kilométerrel az órájában.

„A Skoda Octavia toronymagasan vezeti a 3–5 millió forintos ársávot, ami nem meglepő: széles motorválasztéka, igényes anyaghasználata és tágas utastere miatt régóta az egyik legkeresettebb modell a használtpiacon. Testvérmodelljei, a Volkswagen Golf és Passat szintén hasonló erényekkel hódítanak, így a dobogót teljes egészében a VW csoport autói uralják.”

A prémiumkategóriában a BMW bizonyult a legnépszerűbbnek, hiszen két modellel is szerepel a listán, míg az Audi A4 ezúttal csak a rangsor végén kapott helyet

– fogalmazott Koralewsky Márk, a Használtautó.hu vezetője. A negyedik és ötödik helyet a Ford Focus és az Opel Astra szerezte meg, míg a japán modellek közül a Toyota Yaris került a top 10-be, kiemelkedően alacsony, 103 ezer kilométeres átlagos futásteljesítménnyel. A BMW 3-as és 5-ös sorozat szintén erős érdeklődést váltott ki, bár ezeknél a futásteljesítmény 240–280 ezer kilométer között mozog, és átlagéletkoruk is 14 év feletti.

Milliókat spórolhat, aki jól választ hitelt

„A személyi kölcsönök széles körben használhatók autóvásárlásra is – akár teljesen online is hozzá lehet jutni a kívánt összeghez, néhány óra alatt. A kamatok pedig egyre kedvezőbbek: több bank is kínál 10 százalék alatti kamattal kölcsönöket bizonyos feltételek mellett” – emelte ki Garam Dániel, a Money.hu pénzügyi szakértője. Egy öt évre felvett, 3 millió forintos személyi kölcsön havi törlesztőrészlete 63 423 forinttól indul, de kedvezőtlen választás esetén 80 ezer forint fölé is mehet. Ez a teljes futamidő alatt mintegy 800 ezer forint különbséget jelent a visszafizetendő összegben.