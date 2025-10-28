Taroltak a magyar vörösborok Ázsiában, két aranyérmet is hazahoztak

A Jammertal Borbirtok most két aranyérmet nyert a Korea Wine Challenge 2025 nemzetközi versenyen: a Koh-I-Noor Cabernet Sauvignon 2017 és a Koh-I-Noor Cuvée 105.6 2017 részesült ebben az elismerésben – adta hírül az Origo. Ezek a díjak pedig Magyarországot is visszahelyezik a nemzetközi borvilág térképére, azt jelzik, hogy újra keresettek ebben a régióban is a magyar borok.

Újra növekszik a kereslet a magyar borok iránt Ázsiában – a Jammertal Borbirtok két aranyérmet is nyert egy rangos nemzetközi borversenyen / Fotó: Jammertal Borbirtok

A Korea Wine Challenge (KWC) a Wine Review magazin szervezésében immár 15. éve zajlik Szöulban, és a régió egyik leghitelesebb nemzetközi borversenye. Idén több mint 1200 tétel érkezett be 23 országból, a bírálat teljesen vakon történik: a zsűritagok sem a borok eredetét, sem árát, sem a borászat nevét nem ismerik.

Újra keresik Ázsiában is a magyar borokat

A villányi borbirtok számára az ázsiai piac nem új terep. A borászat 2014 és 2019 között Magyarország legnagyobb vörösbor-exportőre volt Kínába, évente 12-15 konténer bort, azaz mintegy 150 ezer palackot szállítva a távol-keleti országba. A Covid-járvány drasztikusan visszavetette az exportot, most azonban a piac újra mozogni kezdett.

A kínai gazdaság lassan kilábal a járvány utáni sokkból, a középosztály újra növekedésnek indult, miközben az amerikai borokat sújtó vámok miatt a helyi importőrök alternatív forrásokat keresnek.

„A kelet-ázsiai piac tetszhalott állapotból kezd éledezni. Az amerikai borok nehezebben jutnak be Kínába Trump vámjai miatt, a dél-koreai fogyasztók pedig most kezdik igazán megérteni, mit jelent a bor” – mondja Szűcs Róbert, a borbirtok társtulajdonosa.

Dél-Korea különösen ígéretes terep: az országban az egy főre jutó éves borfogyasztás ugyan még csak 1,2 liter, de a növekedési ütem az elmúlt három évben meghaladta az évi 15 százalékot. A bor ma már a koreai gasztronómiai kultúra részévé válik, és az új generáció nyitott a nemzetközi stílusokra. További érdekességeket ide kattintva olvashat a vörösborpiacról.



