A magyarok megcsinálták: világdíjat nyert egy forradalmi bor – ez lehet a jövő

Az utóbbi évtizedek alatt megváltozott magyar borpiacon számos nehézséggel néznek szembe a szakemberek. Hiába zsebelnek be rangos nemzetközi díjakat és elismeréseket, a fogyatkozó felvásárlópiac és a trendek alakítják az életüket — lapunknak a villányi Jammertal és a Nagy-somlói Kancellár borbirtokok vezetői, Szűcs Róbert és Bodor-Horváth Krisztina nyilatkoztak.
Az elmúlt hetekben rendkívüli magyar siker született a fehérborok piacán: 2025-ben a világ egyik legrangosabb kóstolási megmérettetésén, a Concours Mondial de Bruxelles versenyen egy magyar száraz fehérbor kapta deklaráltan a legmagasabb pontszámot — közölte Szűcs Róbert, a Jammertal borbirtok egyik tulajdonosa.
A világ összes borvidékének szőlőfajtáiból felsorakoztató több ezer résztvevő tétel közül a vakon zsűriző többezer kóstoló a Kancellár borbirtok SomlAI Cuvée 2021 AI-generált alapú fehérborát választotta a legjobbnak.
A magyar és külföldi médiában is egyre több szó esik arról, hogy a bor, mint élvezeti cikk a többi alkoholfajtához képest háttérbe szorul. Ennek többféle oka is van, részben az, hogy a fiatalabb generációk társadalma már máshogy kommunikál, nehezebben megszólítható és többnyire nem a bort választják az annál olcsóbb sörrel vagy vodkával szemben.
Amiről azonban a magyar borászok és borbirtokok tehetnek, az az, hogy a különböző borok élvezeti értéke jelenleg teljes zsákbamacska.
Mindegyik fehérbor ugyanúgy néz ki, van alkoholtartalma és mindegyikhez mindenki kitalál egy mesét. Amikor azonban a fogyasztó kifizeti a pénzt érte és semmi mást nem szeretne, csak élvezni, nem tudja, hogy pontosan milyen ízélményben lesz része és lehetséges az is, hogy egyáltalán nem váltja be az az üveg bor a hozzá fűzött reményeket.
A sörben sokkal kevésbé fog csalódni a fogyasztó, amiért annak ismerős a sztenderd ízvilága és minősége. Minden fogyasztó nagyjából tudja, hogy melyik ország mely területéről nagyjából mire számíthat. Ez a vodkákra hatványozottan igaz.
Nem véletlen, hogy a világ bortermelése egyre népszerűtlenebb. Szűcs Róbert elmondta, hogy mindenki, akinek van szőlőterülete, akár tehetség nélkül is nekiállt bort készíteni az elmúlt évtizedekben. Kiszámolható adat az, hogy mennyi bort képes előállítani a szőlőjéből és ezt megpróbálja a lehető legmagasabb áron eladni. Miután azonban rájön, hogy mennyiségi szemlélettel nem igazán lehet jó bort készíteni, a nyakán marad az élvezeti érték sztenderdjét el nem érő termék, amitől aztán minél olcsóbb áron próbál megszabadulni. Ezzel rombolja az egész piacot és a borászat imázsát.
Bizonyított tény, hogy azok a borok, amelyek nem tudják az élvezeti értéket átadni a vásárlónak, azok nem piacképesek, így a szakértő kijelentette, hogy a kevesebb bort fogyasztó társadalmat hibáztatni hatalmas tévedés. Az üzletág szembenéz azzal a problémával is, hogy a probléma súlyossága miatt a borok készítői közötti szelekció is elengedhetetlen a további működéshez, amiért
a megfelelő szemlélettel dolgozó borászok termékei szintén le lesznek váltva vodkára vagy sörre, amiért a fogyasztó elvesztette a bizalmát a borokban.
A Nagybor fogalma a Jammertal borbirtok tulajdonosa szerint egyetlen egy dolgot jelent: a jó bort, ami nem szorul magyarázatra. Ha egy borban élvezeti érték van függetlenül attól, hogy az fehér, rozé vagy vörösbor, akkor mindegy, hogy mennyibe kerül, a fogyasztók kedvelni fogják.
Nem ár és fajta és filozófia kérdése, hanem, hogy szívesen fogyasztja-e az ember.
A szakértő megjegyezte, hogy a Nagybor "mértékegységének" piaci alkalmazása nélkül és a meggondolatlan tömegtermelés kordában tartása nélkül a magyarországi borpiac hatalmas krízisekkel néz szembe a jövőben.
A díjnyertes bor nevében is szereplő „AI” (mesterséges intelligencia) nem csupán marketingfogás, bár annak is megállja a helyét. A tradíció és innováció ötvözésére a keverési arányokat valóban mesterséges intelligencia javasolta, miután a borász bevitette a szükséges adatokat. A szakmai zsűri szerint a bor élénk savakkal, hosszú lecsengéssel és mézes jegyekkel kápráztatja el a kóstolókat.
A Kancellár borbirtok egy már létező pincét vásárolt meg a termeléshez. A korábbi Oszvald pincében dolgozó borászcsalád most a Kancellár pincészet szakembereiként dolgoznak tovább. A Jammertal borbirtok szakértőivel való tudásmegosztás hatalmas előnyt jelent a piacon. Rajtuk kívül segítik munkájukat Hága Balázs borász és Kovács Antal, magyar örökös sommelier, illetve Bertalan Gyula értékesítő is.
Bodor-Horváth Krisztina hangsúlyozta, hogy a jövőben sem szabad megállniuk a fejlesztésekkel. Egy ilyen fragmentált piacon étterem nyitásában és a borok online értékesítésének fejlesztésében gondolkoznak. Kiemelte, hogy fontos számukra a somlói hagyományok tisztelete, azonban az újításoknak és modernizációnak sem állnak ellen, amiért az a borászati ipar fejlődésének záloga.
