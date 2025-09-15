A magyarok megcsinálták: világdíjat nyert egy forradalmi bor – ez lehet a jövő

Az utóbbi évtizedek alatt megváltozott magyar borpiacon számos nehézséggel néznek szembe a szakemberek. Hiába zsebelnek be rangos nemzetközi díjakat és elismeréseket, a fogyatkozó felvásárlópiac és a trendek alakítják az életüket — lapunknak a villányi Jammertal és a Nagy-somlói Kancellár borbirtokok vezetői, Szűcs Róbert és Bodor-Horváth Krisztina nyilatkoztak.

A magyar borpiac lenagyobb problémáit elemezték a szakemberek / Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

Magyar siker mindenek felett

Az elmúlt hetekben rendkívüli magyar siker született a fehérborok piacán: 2025-ben a világ egyik legrangosabb kóstolási megmérettetésén, a Concours Mondial de Bruxelles versenyen egy magyar száraz fehérbor kapta deklaráltan a legmagasabb pontszámot — közölte Szűcs Róbert, a Jammertal borbirtok egyik tulajdonosa.

A világ összes borvidékének szőlőfajtáiból felsorakoztató több ezer résztvevő tétel közül a vakon zsűriző többezer kóstoló a Kancellár borbirtok SomlAI Cuvée 2021 AI-generált alapú fehérborát választotta a legjobbnak.

Életben maradni a változó piacon

A magyar és külföldi médiában is egyre több szó esik arról, hogy a bor, mint élvezeti cikk a többi alkoholfajtához képest háttérbe szorul. Ennek többféle oka is van, részben az, hogy a fiatalabb generációk társadalma már máshogy kommunikál, nehezebben megszólítható és többnyire nem a bort választják az annál olcsóbb sörrel vagy vodkával szemben.

Amiről azonban a magyar borászok és borbirtokok tehetnek, az az, hogy a különböző borok élvezeti értéke jelenleg teljes zsákbamacska.

Mindegyik fehérbor ugyanúgy néz ki, van alkoholtartalma és mindegyikhez mindenki kitalál egy mesét. Amikor azonban a fogyasztó kifizeti a pénzt érte és semmi mást nem szeretne, csak élvezni, nem tudja, hogy pontosan milyen ízélményben lesz része és lehetséges az is, hogy egyáltalán nem váltja be az az üveg bor a hozzá fűzött reményeket.

Szűcs Róbert elmondta, hogy a magyar borpiac válságos helyzetben van, ami a Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

Sörben és vodkában nem csalódunk

A sörben sokkal kevésbé fog csalódni a fogyasztó, amiért annak ismerős a sztenderd ízvilága és minősége. Minden fogyasztó nagyjából tudja, hogy melyik ország mely területéről nagyjából mire számíthat. Ez a vodkákra hatványozottan igaz.