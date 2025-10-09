Váratlan bejelentés: húsz év után távozna a Mol csoport kulcsembere – pontosan elmagyarázta, miért döntött így

A legbefolyásosabb szlovákiai magyar, Világi Oszkár, aki 22 éve irányítja a Slovnaftot, 2006-tól vezérigazgatóként, először beszélt nyilvánosan a távozás lehetőségéről. Világi hosszú évek óta nemcsak a vállalat vezérigazgatója és igazgatótanácsának elnöke, hanem a magyar anyavállalat, a Mol vezetésében is szerepet vállal – írta a Napunk.

Világi Oszkár a Mol csoport vezetésében is közreműködő üzletember 62 évesen már szeretne visszavenni a munkatempóból / Fotó: Tumbász Hédi

A Forbes magazinnak Világi elmondta, hogy 62 évesen szeretne lassítani, és inkább saját vállalkozásaira összpontosítana az élelmiszeripar, a logisztika és az ingatlanpiac területén. Ezek a cégek évente mintegy kétmilliárd eurós forgalmat generálnak és több ezer embernek adnak munkát.

A vezérigazgató teljesen elhagyná a Slovnaftot.

A Molban, amelyben 0,04 százalékos részesedése van, szeretne maradni valamilyen formában: fokozatosan átadja jelenlegi feladatainak egy részét és a csoport stratégiai irányítását, majd inkább a hosszú távú döntésekre kíván összpontosítani.

Világi elmondta, hogy a finomító teljes mértékben két év múlva lesz képes átállni a nem orosz eredetű kőolaj feldolgozására. A technológiai módosítások már elkészültek, de a vállalatnak még finomhangolnia kell a működési folyamatokat, hogy elkerülje a veszteséget. Tavaly a finomító olajfelhasználásának mintegy 30 százalékát tette ki a nem orosz kőolaj.

Mol és Janaf a pácban

Ahogy arról beszámoltunk, legalább két stabil, nagy teljesítményű vezetéknek kell biztosítani a folyamatos kőolajellátást Magyarországra. A tárgyalások során a Mol hangsúlyozta a kiszámítható, versenyképes szolgáltatások jelentőségét.

A magyar olajtársaság kiemelte, hogy a finomítók és a régió ellátásbiztonsága miatt a felelősség az övék, ezért a piaci feltételek kiszámíthatóságát és a versenyképes szolgáltatást alapvetőnek tartják. Hozzátették, hogy mindig az átlátható, piaci alapú árazás mellett álltak ki.

A Mol javaslatot tett arra is, hogy a Janaf vizsgálja meg a nyugat-európai energiavállalatok tulajdonosi struktúráit, ahol a kőolajat felhasználók részvétele biztosítja a méltányos árakat és a folyamatos rendelkezésre állást.

Végül a magyar olajtársaság világossá tette: a régió biztonságos kőolajellátásához legalább két, nagy teljesítményű és versenyképes árakon működő kőolajvezetékre van szükség, így havária esetén is garantálható a folyamatos ellátás.