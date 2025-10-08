Deviza
EUR/HUF391.39 -0.43% USD/HUF337.27 0% GBP/HUF451.47 -0.27% CHF/HUF420.34 -0.46% PLN/HUF92.04 -0.41% RON/HUF76.83 -0.35% CZK/HUF16.06 -0.38% EUR/HUF391.39 -0.43% USD/HUF337.27 0% GBP/HUF451.47 -0.27% CHF/HUF420.34 -0.46% PLN/HUF92.04 -0.41% RON/HUF76.83 -0.35% CZK/HUF16.06 -0.38%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,811.05 +0.46% MTELEKOM1,800 -0.11% MOL2,764 -0.58% OTP30,000 +1.18% RICHTER10,290 +0.49% OPUS532 -2.74% ANY7,360 +1.66% AUTOWALLIS158.5 +0.63% WABERERS4,910 -0.2% BUMIX9,513.56 +0.56% CETOP3,516.42 +0.54% CETOP NTR2,198.34 +0.54% BUX101,811.05 +0.46% MTELEKOM1,800 -0.11% MOL2,764 -0.58% OTP30,000 +1.18% RICHTER10,290 +0.49% OPUS532 -2.74% ANY7,360 +1.66% AUTOWALLIS158.5 +0.63% WABERERS4,910 -0.2% BUMIX9,513.56 +0.56% CETOP3,516.42 +0.54% CETOP NTR2,198.34 +0.54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
energiabiztonság
Adria-kőolajvezeték
Horvátország
Janaf
Mol

Vita az Adria-kőolajvezeték felett: ismét tárgyalóasztalhoz ült a Mol és a Janaf – új alapokra kerülhet a kereskedelem

Legalább két stabil, nagy teljesítményű vezetéknek kell biztosítani a folyamatos kőolajellátást Magyarországra. A tárgyalások során a Mol hangsúlyozta a kiszámítható, versenyképes szolgáltatások jelentőségét, és javasolta, hogy a Janaf tanulmányozza a nyugat-európai tulajdonosi struktúrák bevált gyakorlatait a méltányos árazás érdekében.
VG/MTI
2025.10.08., 18:06
Fotó: Shutterstock

A Mol konstruktív tárgyalást folytatott a horvát Janaf vezetésével, hogy felmérjék: az Adria-vezetéken minden nap biztosítható-e elegendő kőolaj. A magyar olajtársaság nyitott a külső szakértők bevonására, és hangsúlyozta a kiszámítható, piaci alapú együttműködés fontosságát.

Male,Worker,Inspection,At,Steel,Long,Pipes,And,Pipe,Elbow mol janaf
A Mol és a horvát Janaf konstruktív megbeszélésekkel vizsgálja, képes-e az Adria-vezetéken minden nap biztosítani a szükséges kőolajmennyiséget / Fotó: noomcpk / Shutterstock

A vállalat szerdai közleménye szerint a horvát kőolajszállítóval folytatott megbeszélés célja egyértelmű volt: ellenőrizni, hogy az Adria-vezetéken az év minden napján biztosítható-e a szükséges kőolajmennyiség. A Mol jelezte, hogy a horvátországi tesztekhez minden támogatást megad, és szükség esetén külsős szakértők bevonását is támogatja.

Mol: a magyar energiabiztonság nem tréfa

A magyar olajtársaság kiemelte, hogy a finomítók és a régió ellátásbiztonsága miatt a felelősség az övék, ezért a piaci feltételek kiszámíthatóságát és a versenyképes szolgáltatást alapvetőnek tartják. Hozzátették, hogy mindig az átlátható, piaci alapú árazás mellett álltak ki.

A Mol javaslatot tett arra is, hogy a Janaf vizsgálja meg a nyugat-európai energiavállalatok tulajdonosi struktúráit, ahol a kőolajat felhasználók részvétele biztosítja a méltányos árakat és a folyamatos rendelkezésre állást.

Végül a magyar olajtársaság világossá tette: a régió biztonságos kőolajellátásához legalább két, nagy teljesítményű és versenyképes árakon működő kőolajvezetékre van szükség, így havária esetén is garantálható a folyamatos ellátás.

Az Adria próbája az olajszállítás: folyik a számháború - műszaki és politikai érvek vihara övezi a Barátságtól való függetlenedést

A Mol több érvet is felhozott az ellen, hogy Magyarország és Szlovákia kizárólag az Adria-vezetékre alapozza kőolajellátását. Ám az ismerteken felül további kockázatok is felmerülhetnek, ha e két ország kizárólag az Adria-vezeték használatára kíván támaszkodni. A Világgazdaság sorra vette ezeket, és azokat is, amelyek az Adrián keresztüli szállítás mellett szólnak. Cikkünket frissítettük a Mol nyilatkozatával.

 

Energiaválság

Energiaválság
1040 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Németország

Németország szintet lép a fegyverkezésben: egyszerre húsz új vadászgépet vásárol – ezért a típusért fizet majdnem 4 milliárd eurót

A cél a Bundeswehr hadrafoghatóságának biztosítása és a NATO-adatgyűjtés támogatása.
7 perc
C-390 Millennium

Svédország döntött: egy az egyben Magyarországot másolja, a Gripen után itt az új közös katonai repülőgép – videón a C-390

A svédek lecserélik a régi flottájukat.
2 perc
Adria-kőolajvezeték

Vita az Adria-kőolajvezeték felett: ismét tárgyalóasztalhoz ült a Mol és a Janaf – új alapokra kerülhet a kereskedelem

Legalább két stabil, nagy teljesítményű vezetéknek kell biztosítani a folyamatos kőolajellátást Magyarországra.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu