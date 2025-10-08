Vita az Adria-kőolajvezeték felett: ismét tárgyalóasztalhoz ült a Mol és a Janaf – új alapokra kerülhet a kereskedelem

A Mol konstruktív tárgyalást folytatott a horvát Janaf vezetésével, hogy felmérjék: az Adria-vezetéken minden nap biztosítható-e elegendő kőolaj. A magyar olajtársaság nyitott a külső szakértők bevonására, és hangsúlyozta a kiszámítható, piaci alapú együttműködés fontosságát.

A Mol és a horvát Janaf konstruktív megbeszélésekkel vizsgálja, képes-e az Adria-vezetéken minden nap biztosítani a szükséges kőolajmennyiséget / Fotó: noomcpk / Shutterstock

A vállalat szerdai közleménye szerint a horvát kőolajszállítóval folytatott megbeszélés célja egyértelmű volt: ellenőrizni, hogy az Adria-vezetéken az év minden napján biztosítható-e a szükséges kőolajmennyiség. A Mol jelezte, hogy a horvátországi tesztekhez minden támogatást megad, és szükség esetén külsős szakértők bevonását is támogatja.

Mol: a magyar energiabiztonság nem tréfa

A magyar olajtársaság kiemelte, hogy a finomítók és a régió ellátásbiztonsága miatt a felelősség az övék, ezért a piaci feltételek kiszámíthatóságát és a versenyképes szolgáltatást alapvetőnek tartják. Hozzátették, hogy mindig az átlátható, piaci alapú árazás mellett álltak ki.

A Mol javaslatot tett arra is, hogy a Janaf vizsgálja meg a nyugat-európai energiavállalatok tulajdonosi struktúráit, ahol a kőolajat felhasználók részvétele biztosítja a méltányos árakat és a folyamatos rendelkezésre állást.

Végül a magyar olajtársaság világossá tette: a régió biztonságos kőolajellátásához legalább két, nagy teljesítményű és versenyképes árakon működő kőolajvezetékre van szükség, így havária esetén is garantálható a folyamatos ellátás.