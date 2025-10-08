Százezreket mozgattak meg a balatoni események – idén azonban váratlan közhangulat is érzékelhető volt

Az elmúlt hónapok tapasztalatait és eredményeit szakmai körben összegezte a Mol Nagyon Balaton, amely 2013 óta minden évben számos eseményt támogat.

Közel 730 ezer turistát vonzottak idén a Mol Nagyon Balaton eseményei / Fotó: Mohai Balázs

A Művészetek Völgye,

a Paloznaki Jazzpiknik,

a VeszpémFest,

a Strand Fesztivál,

a Tábor Fesztivál,

a Plázs Siófok,

a Gyárkert,

a Peter’s Terasz,

a Kultkikötő,

a Be Massive sorozat

és a Lidl Balaton-átúszás

2025-ben 730 ezer turistát vonzott.

„Az indulás óta fontos küldetésünk, hogy a Balatont a kulturális események által a belföldi turisták szemében a lehető legmagasabb polcra helyezzük. A Mol Nagyon Balaton részben egy védjegy, amely megmutatja, hogy melyek a leginkább nívósnak mondható tömegrendezvények és fesztiválok, amelyek a minőségi turizmus terén igen fontos szerepet töltenek be.

Olyannyira, hogy az idei évben tavasztól ősz elejéig 730 ezren utaztak a Balatonra kifejezetten ezekre az eseményekre”

– mondta Lobenwein Norbert, a Mol Nagyon Balaton egyik alapítója.

A Mol Nagyon Balatonhoz kapcsolódó események közösen közel 5000 programot hoztak létre az elmúlt fél évben. Több százan adtak koncertet idén a Balaton partján, számos nemzetközi zenész lépett fel a Paloznaki Jazzpiknik, a VeszprémFest, a Plázs Siófok és a Strand Fesztivál eseményein.

Az idén 20 éves Kultkikötő működése pedig abban számít különlegesnek, hogy az idén a Best of Balaton életműdíjával kitüntetett Nagy Viktor szervező és társulata több helyszínen rendszeres színházi programmal gazdagítja a balatoni kínálatot. A Plázs Siófok egész nyári koncertsorozata mellett a veszprémi Gyárkert és a Balatonakarattyán működő Peter’s Terasz kínált állandó programokat, utóbbi még október elején is.

A Mol Nagyon Balaton programjai kivétel nélkül belépőjeggyel látogathatók.

Eredmények és nehézségek

„Általánosságban stagnálás jellemezte a fizetővendégek létszámát és szokásait, amelyet a várakozásnál jobb eredménynek tartanak. Néhányan a programok bővülésének és a vendégeik lojalitásának köszönhetően némi növekedésről számoltak be. Ilyen a Művészetek Völgye, a Peter’s Terasz, vagy éppen a Strand Fesztivál, de volt, ahol csökkent a résztvevők száma” – mondta Fülöp Zoltán, a Weekend Event vezetője.