Elkezdődött: milliókat kell fizetni az önkormányzatnak, ha valaki a Balatonra akar költözni – az egyik legnépszerűbb város már bevezette a rendkívüli szigorítást

A magyar tenger népszerűsége töretlen, továbbra is sokan szeretnének Balaton-parti nyaraló- vagy épp lakóingatlannal rendelkezni. Az egyik legnépszerűbb Balaton-parti település, Balatonföldvár most úgy döntött, hogy kihasználja ezt a helyzetet bevételei növelésére.

Balatonföldvár hozzájárulást fizettet a betelepülőkkel / Fotó: kadarj1980 / shutterstock

A helyi önazonosság védelméről szóló 2025. évi XLVIII. törvény alapján ugyanis kiadták saját, a helyi önazonosság védelméről szóló önkormányzati rendeletüket. Annak szövege szerint a célja a „helyi közösség szempontjából alapvető fontosságú – a települést alapító Széchenyi-család teremtette hagyományok, mint önazonosságot alkotó – védelemre érdemes települési értékek megőrzése”.

A rendelet szerint egy ingatlan eladása esetén elővásárlási jog illeti meg:

Balatonföldvár Város Önkormányzatát,

az ingatlannal telekhatáros ingatlan tulajdonosát,

a Balatonföldvár településen ingatlantulajdonnal rendelkező személyt.

Ez még nem minden, ugyanis ha a vásárló nem esik a fenti három kategória egyikébe sem, akkor betelepülőnek számít, így hozzájárulást kell fizetnie. A rendelet szövege szerint az önkormányzat részben ebből a bevételből fedezné a közterületek kifogástalan rendezettségének és tisztaságának folyamatos biztosítását, a parkok, egyéb zöldfelületek, fasorok gondozottságát, a helyi közutak, járdák és csapadékvíz elvezető rendszer kifogástalan állapotának megteremtését és folyamatos fenntartását.

A szabályozás végzettségre, előéletre, munkaviszonyra vagy éppen társadalombiztosítási státuszra vonatkozóan nem szab meg semmilyen kitételt.

Ennyit kell fizetnie a Balatonföldvárra települőknek

A rendelet megszabja a hozzájárulás mértékét is, ez az adásvételi szerződésben foglalt vételár 2 százaléka, amennyiben a betelepülőre nem vonatkozik a törvényben meghatározott mentesség (ilyen például ha valaki bármilyen állami támogatással vagy államilag támogatott kedvezményes lakáshitel, például Otthon Start programos lakáshitel segítségével vásárol ingatlant).

Vagyis egy 50 millió forintos ingatlan esetén további 1 millió forint, egy 100 millió forintos ingatlan szerint további 2 millió forint költsége lenne a vevőnek.