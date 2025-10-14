Elkezdődött: milliókat kell fizetni az önkormányzatnak, ha valaki a Balatonra akar költözni – az egyik legnépszerűbb város már bevezette a rendkívüli szigorítást

A magyar tenger népszerűsége töretlen, továbbra is sokan szeretnének Balaton-parti nyaraló- vagy épp lakóingatlannal rendelkezni. Az egyik legnépszerűbb Balaton-parti település, Balatonföldvár most úgy döntött, hogy kihasználja ezt a helyzetet bevételei növelésére.
A helyi önazonosság védelméről szóló 2025. évi XLVIII. törvény alapján ugyanis kiadták saját, a helyi önazonosság védelméről szóló önkormányzati rendeletüket. Annak szövege szerint a célja a „helyi közösség szempontjából alapvető fontosságú – a települést alapító Széchenyi-család teremtette hagyományok, mint önazonosságot alkotó – védelemre érdemes települési értékek megőrzése”.
A rendelet szerint egy ingatlan eladása esetén elővásárlási jog illeti meg:
Ez még nem minden, ugyanis ha a vásárló nem esik a fenti három kategória egyikébe sem, akkor betelepülőnek számít, így hozzájárulást kell fizetnie. A rendelet szövege szerint az önkormányzat részben ebből a bevételből fedezné a közterületek kifogástalan rendezettségének és tisztaságának folyamatos biztosítását, a parkok, egyéb zöldfelületek, fasorok gondozottságát, a helyi közutak, járdák és csapadékvíz elvezető rendszer kifogástalan állapotának megteremtését és folyamatos fenntartását.
A szabályozás végzettségre, előéletre, munkaviszonyra vagy éppen társadalombiztosítási státuszra vonatkozóan nem szab meg semmilyen kitételt.
A rendelet megszabja a hozzájárulás mértékét is, ez az adásvételi szerződésben foglalt vételár 2 százaléka, amennyiben a betelepülőre nem vonatkozik a törvényben meghatározott mentesség (ilyen például ha valaki bármilyen állami támogatással vagy államilag támogatott kedvezményes lakáshitel, például Otthon Start programos lakáshitel segítségével vásárol ingatlant).
Vagyis egy 50 millió forintos ingatlan esetén további 1 millió forint, egy 100 millió forintos ingatlan szerint további 2 millió forint költsége lenne a vevőnek.
Azt is tisztázta a rendelet, hogy mi történik, ha valaki megpróbálja megkerülni. Ha a vevő nem teljesíti a rendeletben foglalt feltételeket az ingatlanszerzés során, a polgármester „jogellenes betelepülés” címen a vételár 0,2 százalékát kitevő bírságot szab ki.
Az önkormányzati rendelet november 5-én lép hatályba. Vagyis aki meg akarja úszni a hozzájárulást, nagyon gyorsnak kell lennie a balatonföldvári ingatlanvásárlással.
