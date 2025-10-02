Özönlik az önkormányzatok pénze ebbe az állampapírba – berobbant az új szabályozás

Már több mint 300 milliárd forint érkezett a decentralizált önkormányzati számlavezetés első körében érintett önkormányzatok Magyar Államkincstárnál nyitott bankszámláira. Az összegből az önkormányzatok döntése szerint közel 35 milliárd forintot már az indulás napján befektettek a kizárólag a Magyar Államkincstárban elérhető, kedvező hozamú Önkormányzati Magyar Államkötvénybe (ÖMÁK) – írta csütörtöki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Már több mint 300 milliárd forint érkezett az önkormányzatok Magyar Államkincstárnál nyitott bankszámláira / Fotó: Róka László / MTI

A szaktárca közleménye szerint az új szabályozás egyszerre szolgálja a helyi önkormányzatok és az állam egészének érdekeit, miközben nem csorbítja az önkormányzatok pénzügyi mozgásterét, gazdálkodási lehetőségeit. Az állam egészének gazdálkodásáért felelős kormányzat így pontosabb képet kaphat a helyi önkormányzatok pénzügyi helyzetéről, és szükség esetén – költségvetési felügyelő vagy költségvetési biztos útján – közreműködhet az adott önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megőrzésében, helyreállításában.

Az új szabályozásba első ütemben 49 önkormányzatot és azok 685 költségvetési szervét vonták be. Az érintett megyei jogú városok, valamint a fővárosi és kerületi önkormányzatok négy kereskedelmi banknál (OTP, Raiffeisen, MBH, K&H) vezetik főszámláikat, ahonnan a kincstárhoz az indulás napján több mint ezer átutalás érkezett. A szabályok szerint az önkormányzatok és költségvetési szerveik mostantól a két évvel korábbi költségvetésük éves kiadási főösszegének legfeljebb 5 százalékát tarthatják valamely belföldi hitelintézetnél, míg az ezen felüli összeget a számlavezető bank naponta, automatikusan az önkormányzat és intézményei kincstári számlájára utalja.

A helyi önkormányzatok továbbra is szabadon választhatják meg kereskedelmi banki kapcsolataikat, és napi pénzügyi műveleteiket – például utalásokat, hitelfelvételeket – változatlanul végezhetik. Ugyanakkor a számlaegyenlegek nagyobb része a Magyar Államkincstárhoz kerül, összhangban azzal a céllal, hogy a közpénzek minél nagyobb része a Magyar Államkincstárnál legyen, ezáltal optimalizálva az állam finanszírozását. A korábbi statisztikák szerint a bankoknál maradó rész továbbra is fedezi az önkormányzatok napi likviditási szükségleteit.