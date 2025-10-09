Az év legnagyobb leállása jön az egyik hazai nagybanknál

Két bankszünnap lesz októberben az OTP Banknál a pénzintézet honlapján megjelent közlemény szerint – hívja fel a figyelmet az Origo. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

Kétszer is lesz bankszünnap az OTP Banknál ebben a hónapban / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az OTP Banknál október 10–11. között az alábbi szolgáltatások szünetelnek

Fejlesztési okokból 2025. október 10-én 22 órától október 11-én hajnali 1 óráig az online számlanyitásra és szerződés megkötésére, illetve az online kivonatok és dokumentumok elkészítésére és előhívására nem lesz lehetőség.

Október 23–26. között a következő ügyeket nem lehet intézni a pénzintézetnél

Szintén rendszerfejlesztés miatt 2025. október 23-án reggeli 8 órától 2025. október 26-án hajnali 4 óráig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

A pénzintézetnél legutóbb fejlesztési okokból október 5-én volt leállás, akkor az internet- és mobilbankból az OTP Lakástakarék szolgáltatások nem voltak elérhetőek.